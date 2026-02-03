Kineski horoskop za februar 2026: Tigru se otvaraju vrata uspeha, a svi gledaju u Zeca

Prema kineskom horoskopu, februar 2026. donosi sezonu buđenja i odlučne akcije. Dok će neki znaci doživjeti uspjeh u novim projektima i finansijskim pitanjima, drugi će se fokusirati na dubinsku analizu, jačanje povjerenja u odnosima i pronalaženje unutrašnje ravnoteže, piše naj žena.

Februar će biti mjesec buđenja prvih prolećnih energija, vrijeme strategije i novih početaka. Priroda se polako budi iz zimskog sna, puneći nas energijom za nove planove. Ovo je pogodno vrijeme da se postave temelji za buduće poduhvate, ojačaju odnosi i oslobodi prostor za budući razvoj. Slušajte svoju intuiciju i ostanite otvoreni za nove mogućnosti.

Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Prema kineskom horoskopu za februar 2026, ovaj mjesec će vam otvoriti nove mogućnosti u profesionalnom životu. Preuzmite inicijativu, ali budite oprezni sa ishitrenim odlukama. Finansijska pitanja zahtjevaju disciplinu – kontrolišite impulsivne kupovine. Vaš lični život može biti blagosloven neočekivanom pažnjom članova porodice. Preporučuje se da vodite računa o zdravlju i fokusirate se na respiratorni sistem.

Bivo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Mjesec obećava da će biti gladak i lak, ali će zahtevati istrajnost. Na poslu vas verovatno čekaju monotoni zadaci, ali će oni biti ključ budućih dostignuća. Vaša finansijska situacija će postepeno postajati sigurnija. Emotivni odnosi će dostići nivo dubokog razumijevanja. Sada je dobro vrijeme za postavljanje i planiranje dugoročnih ciljeva, predviđa kineski horoskop za februar 2026.

Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Možete očekivati porast društvenosti i poslovne aktivnosti. Slučajni susreti bi mogli biti važni za budućnost. Vaša profesionalna karijera će se poboljšati, ali ne zaboravite da uzmete u obzir svoj tim. Mogući su dodatni, iako skromni, prihodi. U pitanjima srca, važno je biti otvoren i velikodušan, predviđa kineski horoskop za februar 2026.

Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Prema kineskom horoskopu za februar 2026, mjesec je posvećen pronalaženju unutrašnje ravnoteže i praćenju kreativnih impulsa. Smjelo slijedite svoje ideje – one će biti dočekane sa odobrenjem. Vaše finansije će pokazati pozitivan zamah kao rezultat vaših prošlih napora. Atmosfera u kući će biti topla i harmonična. Korisno je baviti se duhovnim razvojem i analizirati svoje postupke, piše Sensa.rs.

Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ovaj mjesec će biti izuzetno dinamičan i pun događaja. Možda ćete biti u iskušenju da rizikujete, ali je važno da ostanete hladne glave. Karijerni horizonti se šire. Budite oprezniji sa novcem, posebno sa investicijama. U ljubavnom ličnom životu očekuju vas strastveni i nezaboravni događaji, predviđa kineski horoskop za februar 2026.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Vrijeme je da pažljivo ispitate situaciju i razvijete strategiju. Ne žurite sa stvarima – pažljivo analizirajte i izvucite zaključke. Na poslu se mogu ukazati neočekivane prilike. Finansijski, stvari su mirne. U vezama je otvorenost ključna – ne dozvoljavajte da bilo šta ostane neizrečeno, kaže kineski horoskop za februar 2026.

Konj (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Prema kineskom horoskopu za februar 2026, februar će inspirisati žeđ za novinama i dinamikom. To je savršeno vrijeme za pokretanje novih poduhvata ili kratka putovanja. Moguća je oštra, ali obećavajuća promjena karijere. Mudro upravljajte svojim finansijama. Ljubavni život obećava ili nove veze ili ponovni buđenje starih osjećanja.

Ovca (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Ovaj mesec će biti produktivan za kreativnost i rad u prijatnom okruženju. Vaše misli i predlozi biće veoma cijenjeni. Vjerovatan je mali, ali prijatan finansijski dobitak. U partnerstvima će vladati romantičan i brižan duh. Preporučuje se da se fokusirate na udobnost doma i porodične rituale, predviđa kineski horoskop za februar 2026.

Majmun (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Očekuje vas živahan i optimističan period. Vaše komunikacijske veštine će vam dobro poslužiti u poslovnim stvarima. Mogu se pojaviti neobični izvori prihoda. Lični odnosi će biti opušteni i duboko privrženi. Ovo je povoljan period za završetak dugogodišnjih zadataka, kaže kineski horoskop za februar 2026.

Pijetao (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Februar će zahtevati pedantnost i red. Na poslu pokažite svoje najjače organizacione sposobnosti. Vaše blagostanje će se poboljšati zahvaljujući strogom vođenju evidencije. U vezama će biti dragocijeni konkretni, praktični izrazi brige. Ovo je odlično vrijeme za sticanje novih znanja i profesionalni rast, savetuje kineski horoskop za februar 2026.

Pas (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Prema kineskom horoskopu za februar 2026, mjesec će biti ispunjen komunikacijom. Prijatelji i poznanici će imati značajan uticaj na vaše poslove. Razvoj karijere će se odvijati postepeno, bez naglih skokova. Finansije su stabilne, ali značajne kupovine zahtevaju pažljivo razmatranje. U ljubavi su mogući iskreni dijalozi i jačanje međusobne vjernosti.

Svinja (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Februar će vam doneti osećaj ispunjenosti i mira. Pustite da se događaji odvijaju. Vjerovatna je povoljna stagnacija ili spokoj na poslu. Novčana pitanja će biti povoljna. Lični odnosi će biti obasjani harmonijom i spremnošću da pomognete jedni drugima. Pronađite vremena za opuštanje i mala zadovoljstva, predviđa kineski horoskop za februar 2026.

Facebook komentari