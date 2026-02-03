DNEVNI HOROSKOP za utorak

Evo pregleda horoskopa za sve znakove:

Ovan

Energija vam je u porastu, ali usklađivanje posla i porodice može biti izazov. Na poslu ćete imati snage za dugoročne zadatke, dok u ljubavi možete očekivati spontana iznenađenja.

Savjet: Kratka fizička aktivnost će vam drastično popraviti raspoloženje.

♉ Bik

Uran u vašem znaku kreće direktno, što donosi osećaj da se stvari konačno pokreću. Danas se oslonite na iskustvo pri donošenju odluka. Moguć je kontakt sa osobom iz prošlosti.

Ljubav: Cijenite male gestove pažnje; partner to primećuje.

♊ Blizanci

Radoznalost je vaša supermoć danas. Kroz neobavezne razgovore dolazite do ključnih informacija za posao. Ipak, čuvajte se krize poverenja u ljubavnom odnosu – ne dopustite sumnji da prevlada.

Zdravlje: Pripazite na respiratorne organe (moguća prehlada).

♋ Rak

Emotivno ste osjetljiviji nego inače. Kolega vam može ponuditi zanimljiv plan, ali vaš urođeni oprez će vas natjerati da dobro razmislite pre akcije. Tražite iskrenost od partnera.

Dom: Povucite se u mir svog doma ako osetite preveliki pritisak okoline.

♌ Lav

Želite da budete primjećeni i zvijezde vam to omogućavaju. Lavovi u biznisu mogu očekivati proširenje kruga saradnika. Kreativnost vam je na vrhuncu, pa je iskoristite za hobi ili novi projekat.

Ljubav: Slobodni Lavovi imaju odlične prilike za uzbudljive avanture.

♍ Djevica

Fokusirani ste na red i organizaciju, a Mjesec u vašem znaku pojačava potrebu za preciznošću. Možda ćete prešutiti nešto partneru da biste izbjegli dramu, ali pazite da to ne izazove sumnju.

Posao: Metodičan rad donosi rezultate, ali ne zaboravite na pauze.

♎ Vaga

Danas težite harmoniji i izbegavanju konflikata. Shvatate da mali gestovi vrijede više od velikih riječi. U ljubavi vam prija lagan tempo bez forsiranja ozbiljnih tema.

Savjet: Posvetite se estetici – bilo da je to sređivanje doma ili vašeg stila.

♏ Škorpija

Dan će biti u znaku “jurnjave” i gužve. Možda nećete biti sasvim zadovoljni postignutim jer će vam sitne prepreke usporavati planove. U ljubavi se lomite između potrebe da priđete nekome i želje da zadržite gard.

Zdravlje: Potrebna vam je detoksikacija i lakša ishrana.

♐ Strelac

Energija je na vašoj strani! Iskoristite je za donošenje hrabrih odluka. Na poslu se od vas traži da preuzmete odgovornost i dokažete svoje sposobnosti pod pritiskom.

Ljubav: Oslobodite svoju stidljivu stranu; misteriozna osoba može ući u vaš život.

♑ Jarac

Pretrpani ste obavezama, a raspoloženje vam nije na najvišem nivou. Komunikacija sa saradnicima može biti otežana, pa je bolje da važne odluke ostavite za sutra.

Ljubav: Sa partnerom je bolje prešutiti neke stvari nego ulaziti u nepotrebnu raspravu.

♒ Vodolija

Vaša kreativnost riješava problem koji vas dugo muči. U ljubavi tražite intelektualnu stimulaciju, a partner bi vas mogao iznenaditi neobičnim prijedlogom za izlazak.

Upozorenje: Surova iskrenost danas može biti pogrešno shvaćena. Birajte riječi.

♓ Ribe

Iako se osjećate kao da ste na kraju jednog ciklusa, Uranov direktni hod vam donosi mentalno osveženje. Fokusirajte se na finansije i praktična pitanja jer tu leži ključ vaše stabilnosti.

Savet: Intuicija vam je pojačana, vjerujte onom prvom osjećaju u stomaku.

