Veljača/februar 2026: Veliki zaokret i novi početak za četiri znaka Zodijaka

Veljača/februar 2026. donosi trenutak kada više nije moguće gurati po starom, koliko god to djelovalo poznato i sigurno. Četiri znaka ulaze u mjesec u kojem se unutarnji zaokret pretvara u vrlo konkretan novi početak.

Veljača/februar 2026. je na površini to je još jedan zimski mjesec, ali astrologija priča drukčiju priču. Na nebu se istovremeno odvija nekoliko tranzita koji zatvaraju jedno veliko poglavlje i otvaraju novo, posebno za četiri znaka Zodijaka.

U središtu svega je konjunkcija Saturna i Neptuna na 0° Ovna 20.2.. To je rijedak susret planeta strukture i planeta vizije, na nultoj točki Zodijaka, gdje počinje novi ciklus. Uz to, 17.2. događa se pomrčina Sunca u Vodenjaku, a 26.2. Merkur kreće retrogradno u Ribama, sve do 20.3.. Jupiter se još uvijek kreće kroz Raka i stvara pozadinu koja naglašava emocionalnu iskrenost i potrebu da se živi u skladu s onim što čovjek stvarno osjeća, a ne samo s onim što „treba“.

Za četiri znaka ovo razdoblje funkcionira kao unutarnji zaokret. Sada postaje kristalno jasno da ne možete nastaviti po starom i ostati mirni sami sa sobom.

Rak

Vio ste se kroz život već navikli biti oslonac za druge. Ljudi se instinktivno otvaraju pred Vama, traže savjet, zaštitu, utočište. Često odradite emocionalni posao za cijelu obitelj, radno mjesto ili partnerstvo. Veljača/februar 2026. postavlja pitanje koje ne dopušta izbjegavanje: gdje ste u svemu tome Vi?

Konjunkcija Saturna i Neptuna aktivira područje karijere i životnog smjera. Kod nekih Rakova to može biti konkretan događaj – promjena posla, shvaćanje da trenutna pozicija više ne odražava ono što jeste, osjećaj da Vas netko uzima zdravo za gotovo. Kod drugih je to tiše: umor koji se nakuplja, osjećaj da stalno imate „još malo“ snage koju dajete drugima, a sebi ostavljate ostatke.

Jupiter u Vašem znaku pojačava svijest o tome koliko ste često sebe stavili na zadnje mjesto. Ovaj planet širi upravo ono gdje usmjerite pažnju. Ako i dalje gledate samo tuđe potrebe, širit će se preopterećenost i iscrpljenost. Ako napokon priznate vlastite granice, može se proširiti osjećaj sigurnosti i unutarnjeg mira.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku dotiče teme zajedničkih resursa, dugova, psiholoških obrazaca i situacija u kojima ste se previše vezali, bilo emocionalno, bilo materijalno. Može doći do jasnog uvida: neki odnos, dogovor ili financijski teret više se ne može održavati na isti način. Neki Rakovi mogu odlučiti riješiti dug, promijeniti financijski aranžman, prestati spašavati nekoga tko ne preuzima odgovornost ili priznati sebi koliko ih emocionalno košta stalno „pokrivanje“ tuđih rupa.

Kad Merkur krajem mjeseca uspori u Ribama, vraćaju se priče koje ste nekoć odgurivali u stranu: situacije u kojima ste bili povrijeđeni, ali ste brzo prešli preko toga, osjećaji razočaranja koje ste racionalizirali, rečenice koje ste progutali da „ne radite dramu“. Sada je trenutak da to izađe na stol, barem pred samim sobom.

Ključ za Raka u veljači/februaru 2026. je drugačiji odnos prema brizi. Još uvijek možete biti podrška, ali ne tako da Vas to razara iznutra. Možete slušati druge, a da ne preuzmete cijeli njihov život na svoja leđa. Možete voljeti, a da pritom ne zaboravite da i Vi imate pravo biti umorni, zbunjeni, ljuti, osjetljivi.

Kako mjesec odmiče, mnogi Rakovi počinju mijenjati način na koji raspoređuju energiju. Pojavljuje se jasnije „ne“ tamo gdje je prije bilo automatsko „naravno“. Pojavljuje se spremnost da se dio tereta vrati onome kome i pripada. I polako nestaje krivnja zbog toga što birate sebe. U trenutku kad sebi date isto ono razumijevanje koje ste godinama davali svima drugima, počinje nova faza života – ista osoba izvana, ali s potpuno drukčijim unutarnjim prioritetima.

Djevica

Djevice se u veljači/februaru 2026. suočavaju s temama koje ne može riješiti ni analitički um ni savršena organizacija. Konjunkcija Saturna i Neptuna aktivira Vaše osmo polje – prostor intimnosti, psiholoških procesa, zajedničkih resursa i svega što se ne može do kraja iskontrolirati.

Vjerojatno ste godinama gradili osjećaj sigurnosti na tome da ste precizni, odgovorni i pripremljeni. Znali ste tisuću „što ako“ scenarija i imali plan za svaki od njih. U ovom razdoblju događa se nešto sasvim drugo: život počinje pokazivati koliko je toga izvan Vašeg dosega. Planovi se mijenjaju u zadnji trenutak, ljudi reagiraju nepredvidivo, dogodi se situacija koju jednostavno niste mogli predvidjeti.

Prva reakcija može biti pokušaj još većeg napora – više analize, više kontrole, više rada. No kako dani prolaze, postaje sve očitije da ta strategija više ne funkcionira. Nije problem u Vašoj sposobnosti, nego u samoj premisi da se sve mora držati pod potpunom kontrolom.

Merkur, Vaš vladar, usporava krajem mjeseca u znaku Riba, nasuprot Vašega. Ribe nisu uredne ni racionalne; one dopuštaju kaos, osjećaje, nesigurnost, suze, smijeh, nelogične odluke koje ipak imaju smisla iz srca. To je energija koja Vam može djelovati nelagodno, ali upravo kroz nju dolazi iscjeljenje.

Mnoge Djevice mogu doći do točke u kojoj shvaćaju da je perfekcionizam zapravo obrambeni mehanizam. Ako sve mora biti besprijekorno, nema prostora za pogrešku, a time ni za rizik, ni za istinsku bliskost. U odnosima to često znači da preuzimate previše odgovornosti, pokušavate „ispraviti“ i sebe i drugu osobu, pa na kraju ostajete iscrpljeni i nezadovoljni.

Sada se počinje graditi drukčiji stav: umjesto pitanja „jesam li ovo napravio/la dovoljno dobro?“, važnije postaje „jesam li prisutan/na?“. Ljudi oko Vas ne traže savršenost, nego iskrenu prisutnost. Ne trebaju osobu koja nikad ne pogriješi, nego nekoga kome mogu vjerovati upravo zato što je stvaran.

Na praktičnoj razini, ovo može značiti da puštate neki projekt da izađe u svijet iako imate osjećaj da ima još detalja za ispraviti. Može značiti da u novčanim ili intimnim dogovorima izražavate svoje strahove umjesto da sve nosite u tišini. Može značiti da priznate da Vam je teško i da tražite podršku, umjesto da uvjeravate sebe i druge da „imate sve pod kontrolom“.

Kako mjesec odmiče, otkrivaju se neke neočekivane koristi od pristupa „dovoljno dobro“. Povećava se kreativnost, jer više ne gušite svaku ideju kritikom prije nego što se uopće razvije. Odnosi postaju topliji, jer je prisutno više spontanosti. I ono najvažnije – unutarnji pritisak polako popušta.

Vodenjak

Za Vodenjake je veljača/februar 2026. mjesec koji je izravno usmjeren na identitet. Pomrčina Sunca 17.2. događa se upravo u Vašem znaku i ostavlja dojam da “više ne ide” da budete promatrač vlastitog života sa sigurne distance.

Godinama ste možda čuvali otvorena vrata: u odnosima, u poslu, u životnim odlukama. Sloboda je bila važnija od ičega. Međutim, sada se vrlo jasno pokazuje gdje ste kroz tu potrebu za slobodom izbjegavali pravu prisutnost. Možda shvatite da godinama stojite „na pola puta“ u odnosu – nikad potpuno unutra, nikad potpuno vani. Možda se pojavi projekt ili prilika koja traži da se napokon pojaviti cijelim bićem, a ne samo kao ideja „koju ćete jednom realizirati“.

Konjunkcija Saturna i Neptuna u Ovnu naglašava Vašu zonu komunikacije, dogovora i svakodnevnih izborâ. Više nije dovoljno imati dobru viziju. Ključno postaje ono što stvarno radite iz dana u dan, koje rečenice izgovarate, na što pristajete, gdje šutite, a voljeli biste da niste. Sve što je do sada bilo „u teoriji“ sada traži konkretan oblik.

Merkur koji usporava u Ribama otvara pitanja vrijednosti i osobnih resursa. Vodenjaci se mogu suočiti s time koliko je koštala navika da zadržite previše opcija otvorenima. Ponekad to znači raspršenu energiju i financije koje ne prate Vašu stvarnu vrijednost, jer ste se bojali obvezati na jedan pravac. U ovom periodu raste potreba da stanete iza svojih ideja ne samo intelektualno, nego i praktično – ugovorom, konkretnim koracima, jasnom odlukom.

U odnosima se često ponavlja isti motiv: druga osoba želi znati na čemu je. Vi osjećate pritisak, jer imate strah od gubitka prostora. No, iskustva tijekom veljače/februara pokazuju da izbjegavanje jasnog stava dugoročno stvara više napetosti nego iskreno „da“ ili „ne“. Kada počnete govoriti otvoreno, dajete i sebi i drugima priliku da znaju s kim imaju posla.

Za mnoge Vodenjake upravo će jedna veza, poslovna suradnja ili prijateljstvo poslužiti kao ogledalo. Netko će jasno reći da mu je dosta polovičnih odgovora i emocija. To u početku može aktivirati otpor, ali upravo u toj situaciji imate mogućnost rasta: birate zreliji oblik slobode, onaj koji ne bježi od bliskosti i obveze, nego je gradi svjesno.

Na praktičnoj razini, veljača/februar 2026. je mjesec u kojem ideje mogu dobiti oblik. Neki Vodenjaci pokreću vlastiti projekt, mijenjaju način rada, zauzimaju jasniji stav u javnosti ili donose odluku koja mijenja daljnji tijek karijere. Nema više odgađanja „za poslije“. Sada se vidi tko ste kada treba stati iza vlastitih uvjerenja, ne samo ih teoretski razvijati.

Ribe

Za Ribe je veljača/februar 2026. mjesec u kojem se mijenja odnos prema vlastitoj vrijednosti, novcu i načinu na koji trošite energiju. Konjunkcija Saturna i Neptuna u Ovnu aktivira područje osobnih resursa i samopoštovanja. Godinama ste možda pokušavali „biti dobri“, prilagođavati se situacijama, pristajati na kompromise koji su izgledali razumno, ali ste pritom polako spuštali kriterije prema sebi. Sada postaje jasno gdje ste pristali na manje nego što ste duboko u sebi znali da zaslužujete.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku odvija se u zoni nevidljivih procesa, podsvijesti i svega što radite iza kulisa. Upravo tu se kriju obrasci koji su tiho upravljali Vašim odlukama: strah od oskudice, osjećaj da morate „zahvalno prihvatiti“ što god se nudi, uvjerenje da je duhovnost nužno povezana s odricanjem. Tijekom veljače/februara mogu isplivati sjećanja na situacije u kojima ste se financijski ili emocionalno podcijenili. Ne zato da biste se sada kažnjavali, nego da biste napokon vidjeli koliko ste puta sami sebi smanjili vrijednost.

Merkur, koji krajem mjeseca usporava u Vašem znaku, pojačava unutarnji dijalog. Ribe mogu imati dojam da se vraćaju stare priče, misli i sumnje koje ste već „riješili“. U pozadini se zapravo odvija fina korekcija načina na koji razgovarate sami sa sobom. Svaki put kad automatski pomislite „nije to ništa posebno“, „ma tko će za to platiti“, „nije važno što ja trebam“, ulazite u isti stari krug. Ovaj retrogradni Merkur daje priliku da primijetite te rečenice u hodu i počnete ih mijenjati.

Jupiter u Raku podržava kreativnost, iskrenu radost i projekte koji dolaze iz srca. Za Ribe to znači da se baš kroz ono što volite raditi može otvoriti novi izvor prihoda ili barem nova razina samopouzdanja. Možda se odvažite naplatiti talent koji ste godinama dijelili besplatno. Možda konačno krenete s nečim što ste stalno odgađali jer „nije pravo vrijeme“: radionice, savjetovanja, kreativni rad, nešto vezano uz djecu, umjetnost ili iscjeljivanje.

Naglasak nije samo na novcu. Riječ je o tome da počnete ozbiljnije tretirati vlastitu energiju. Svaki razgovor, poruka, usluga, projekt – sve to troši vrijeme i unutarnje resurse. U veljači postaje sve očitije gdje se rasipate, a gdje se osjećate živo i prisutno. Ribe koje dugo „drže vodu“ u odnosima ili poslovima koji ih potkopavaju mogu doći do jasne odluke da više ne žele ulagati tamo gdje nema uzajamnosti.

Kako mjesec odmiče, razvija se nova slika sebe. Manje je važno kakav je službeni status, a više kako se osjećate dok radite, volite, dajete i primate. Umjesto da tražite potvrdu izvana da vrijedite, polako gradite osjećaj da je Vaša vrijednost polazišna točka, a ne nešto što se stalno mora dokazivati. Iz te pozicije i odluke izgledaju drukčije: lakše je odbiti lošu ponudu, postaviti cijenu koja Vam je zaista u redu, prepoznati tko Vas poštuje, a tko samo koristi Vašu empatiju.

Za Ribe veljača/februar 2026. označava početak razdoblja u kojem prestajete graditi identitet na ideji žrtve ili spasioca. Umjesto toga učite funkcionirati kao osoba koja razumije tuđe potrebe, ali jednaku pažnju daje i vlastitima. Kada počnete živjeti tako da Vaša unutarnja i vanjska vrijednost idu ruku pod ruku, mijenja se ne samo financijska slika, nego i način na koji birate ljude, projekte i smjerove u životu.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

