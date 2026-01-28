Stiže kamion para do 15. februara: 3 znaka će imati toliko novca da neće znati gdje da ga drže

Prema horoskopu, sudbina je do sredine februara posebno naklonjena ovim znakovima kada su finansije u pitanju.

BIK

Priliv novca dolazi kroz posao, dogovore ili isplatu nečega što se duže čekalo. Moguća je i podrška druge osobe, kao i dobit kroz zajedničke finansije ili saradnje.

VODOLIJA

Zbog naglašenih planeta u vašem znaku, novac može stići iznenada – kroz honorar, bonus, povrat novca ili novu poslovnu priliku. Period je povoljan za zaradu putem ideja, interneta i kontakata.

ŠKORPIJA

Aktivira se osmo polje, pa novac može doći kroz kredit, nasljedstvo, partnerov novac ili rješavanje starog finansijskog pitanja. Do sredine februara moguće je osjetno olakšanje i stabilizacija.

Napomena: Horoskop je zabavnog i informativnog karaktera i ne treba ga shvatati ozbiljno niti donositi važne životne ili finansijske odluke isključivo na osnovu astroloških prognoza, prenosi Novi.

