28. januar je za ove znake Zodijaka ključan datum: Ko ulazi u moćnu eru poslije koje ništa više neće biti isto?

Tri horoskopska znaka ulaze u moćnu novu eru 28. januara ove godine, a u sve će prste umiješati retrogradni Uran koji će nam pokazati kako možemo da promijenimo sve ako želimo.

Retrogradni Uran razotkriva lažne slobode i zastarele motivacije, a u srijedu 28. januara nam pruža nove uvide i daje nam do znanja da, ako želimo transformaciju, možemo da se promijenimo, ali moramo da zapnemo.

Moćna nova era definisana samostalnim promjenama stiže za tri horoskopska znaka, a energija srijede nam pokazuje da prava moć leži u svjesnom otpuštanju onoga što je postalo neupotrebljivo i više nam ničemu ne služi.

Ovan

Ovnovi, sutra ćete shvatiti da se stvari odvijaju malo prebrzo za vaš ukus, kao i da to počinje da utiče na kvalitet, a vi to ne želite da dopustite.

Kada je u pitanju vaša karijera, lijepo je znati da barem donekle možete da kontrolišete to što radite, a vi to trenutno ne možete.

Već neko vrijeme ti se to ne čini ispravnim i želiš da povratiš kontrolu nad svojim životom. Vrijeme je da udahneš, vratiš se unazad i preusmeriš svoju energiju. Retrogradni Uran ti pokazuje da uvek imaš izbor, pa ako ti je voz sišao sa koloseka, vrati ga nazad na šine.

Vaga

Retrogradni Uran vam otkriva gdje se kompromis pretvorio u samoponištavanje, Vaga. Vau! To nikako nije ono što ste željeli.

Ali zato počevši od sutra ulazite u moćnu eru u kojoj istupate i branite svoj teren i integritet.

Volite da budete darežljiva i otvorena osoba, ali ste počeli da shvatate da su vas drugi koristili kao otirač. Dosta! To se više neće dešavati.

Retrogradni Uran će se za to pobrinuti. Kada prestanete da uglađujete stvari, poštovanje dolazi prirodno, Vage. Kada ljudima pokažete da poštujete sebe, vaši lični i profesionalni odnosi se razvijaju kao rezultat toga. Iskoristite svoju moć i ne dozvolite drugima da vas više gaze.

Jarac

Retrogradni Uran mijenja vašu ličnu definiciju uspjeha, Jarčevi. Ovaj tranzit vam pokazuje da postoje i drugi načini da se stigne do vrha, ako je vrh zaista mjesto gdje želite da budete.

Sutra, 28. januara ćete se zapitate da li radite pravu stvar u smislu načina na koji postavljate taj čvrst temelj.

Ono što proizilazi iz sveg ovog dubokog razmišljanja je osećaj kontrole nad vašom budućnošću. Vrijeme je da poboljšate vaš “operativni” sistem i da mu pomognete da evoluira. Tako ćete ući u moćnu novu eru, a onda je nebo granica, piše glossy.

