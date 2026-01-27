Najmanje empatični ljudi rađaju se u ovim horoskopskim znakovima

Empatija je sposobnost prepoznavanja i razumijevanja tuđih emocija, ali kod nekih horoskopskih znakova ta crta gotovo da ne postoji ili je vrlo slaba. To ne znači da su zli ili hladni po definiciji – jednostavno ih tuđa stanja ne dotiču duboko. Njihov pogled na život često je racionalan, logičan i usmjeren na činjenice, a ne na osjećaje. Skloni su uvjerenju da svatko treba sam preuzeti odgovornost za svoje stanje i ne vjeruju u “emocionalno razmazivanje”.

U nastavku su tri znaka koja, prema astrolozima, najčešće pokazuju manjak empatije – i to bez ikakve grižnje savjesti.

Jarac

Jarčevi su fokusirani na ciljeve, rezultate i logiku. Kad netko oko njih emocionalno pati, najčešće će prvo tražiti rješenje problema, a ne ponuditi utjehu. Smatraju da je suosjećanje često beskorisno i gubljenje vremena. U emocionalno nabijenim situacijama djeluju hladno, ali njima je to način da ostanu pribrani. Ako se netko od njih nada emocionalnoj podršci – najčešće će biti razočaran.

Djevica

Djevice su analitične i vrlo često vjeruju da se većina problema može riješiti pravilnim ponašanjem i razumnim postupcima. Kada netko pati, prvo će pitati što je ta osoba mogla učiniti drugačije. Njihova potreba za analizom i logičnim objašnjenjem često ih sprječava da se povežu s tuđim osjećajima. Umjesto suosjećanja, nude savjete – često u krivo vrijeme.

Vodenjak

Vodenjaci su intelektualni, progresivni i distancirani. Emocije drugih doživljavaju kao nešto što remeti objektivnost. Iako su često društveno angažirani i otvoreni za ideje o pravdi i jednakosti, u osobnim odnosima djeluju kao da su emocionalno isključeni. Za njih su suze neugodnost, a dramatične situacije znak da netko nije u ravnoteži – što je, u njihovim očima, osobni problem, piše index.

