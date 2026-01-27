Četiri horoskopska znaka najljubomornija su u vezama. Jeste li među njima?

Ljubomora u vezama često proizlazi iz potrebe za sigurnošću, straha od gubitka ili snažne emocionalne vezanosti. Kod nekih ljudi ta se emocija javlja rijetko i prolazno, dok je kod drugih gotovo stalno prisutna. U takvim odnosima ljubomora može postati način na koji se izražava briga, ali i nepovjerenje.



Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi skloniji su intenzivnijim emocionalnim reakcijama i teže podnose osjećaj nesigurnosti u partnerskim odnosima…

Škorpion

Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po snažnim emocijama i dubokoj vezanosti za partnera. Kada vole, vole intenzivno, ali upravo ta dubina često rađa i snažnu ljubomoru. Teško im je prepustiti kontrolu jer žele biti sigurni da im je partner u potpunosti odan. Iako rijetko otvoreno priznaju svoju ljubomoru, ona se često očituje kroz sumnju i potrebu za provjeravanjem.

Rak

Rakovi u vezama traže emocionalnu sigurnost i osjećaj pripadnosti. Kada se osjećaju ugroženo ili zapostavljeno, ljubomora se brzo javlja. Često ne reagiraju glasno, već se povlače u sebe i emocionalno zatvaraju. Njihova ljubomora proizlazi iz straha da bi mogli izgubiti osobu koju vole. Što su više vezani, to im je teže ostati mirni u situacijama koje doživljavaju kao prijetnju vezi.

Lav

Ljudi rođeni pod ovim znakom vole biti u središtu pažnje, osobito u partnerskim odnosima. Kada osjete da im partnerova pažnja odlazi drugima, ljubomora se brzo aktivira. Teško podnose osjećaj da nisu jedini ili najvažniji u životu voljene osobe. Njihova ljubomora često je vidljiva i izražena, ponekad i dramatično. Iza svega stoji potreba za potvrdom i osjećajem da su nezamjenjivi.

Bik

Bikovi u vezama traže stabilnost i sigurnost, a svaka prijetnja toj ravnoteži izaziva nelagodu. Iako djeluju mirno i prizemljeno, ljubomora kod njih može biti dugotrajna i postojana. Teško zaboravljaju situacije koje su poljuljale njihovo povjerenje. Kada se jednom pojavi sumnja, treba im puno vremena da je se riješe. Njihova ljubomora često je tiha, ali vrlo intenzivna, piše index.

