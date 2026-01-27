Lako mijenjaju stavove: Tri horoskopska znaka s najslabijim karakterom

Dok neki ljudi čvrsto stoje iza svojih uvjerenja, drugima je teško zadržati isti stav pod pritiskom okoline. Takva sklonost promjenama mišljenja često proizlazi iz potrebe za prihvaćanjem ili izbjegavanja konflikta. Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi češće popuštaju tuđem utjecaju i lakše mijenjaju vlastite stavove. Ovo su znakovi s najslabijim karakterom.

Vaga

Ljudi rođeni u ovom znaku ne vole sukobe i često će promijeniti mišljenje kako bi očuvali mir. Njihova želja za ravnotežom i skladom nerijetko ih dovodi do toga da se prilagođavaju drugima. Teško im je donijeti čvrstu odluku kada znaju da bi ona mogla izazvati neslaganje. Zbog toga ponekad djeluju neodlučno ili nedosljedno. Njihov karakter često se oblikuje prema onome tko im je u tom trenutku najbliži.

Ribe

Ribe su izrazito osjetljive i lako upijaju emocije i stavove ljudi oko sebe. Umjesto da se oslone na vlastiti sud, često se vode osjećajima i tuđim mišljenjima. Njihova potreba da budu shvaćene i voljene čini ih povodljivima. Kada se nađu pod jačim utjecajem autoriteta ili partnera, spremne su zanemariti vlastite granice. Zbog toga im je teško zadržati stabilan i čvrst stav.

Blizanci

Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po promjenjivoj prirodi i stalnoj potrebi za novim informacijama. Kako brzo mijenjaju perspektivu, često mijenjaju i mišljenje. Lako ih je uvjeriti u suprotan stav ako im se on učini zanimljivijim ili logičnijim u tom trenutku. Njihova znatiželja često nadjača dosljednost. Zbog toga mogu djelovati kao osobe bez čvrstog karaktera, iako se zapravo radi o stalnom mentalnom preispitivanju, piše index.

