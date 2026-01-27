Neptun i Saturn u Ovnu 2026.: Početak novog ciklusa hrabrosti i odgovornosti

Poravnanje Saturna i Neptuna na 0° Ovna stavlja duhovne priče na test stvarnosti. Ideali više ne žive u mantrama i vizijama, nego u vrlo konkretnim potezima, granicama i izborima. Počinje ciklus u kojem se jasno vidi tko zaista živi ono u što vjeruje, a tko se i dalje skriva iza priče.

26.1.2026. na nebu se odvija prekretnica koja označava početak dugog razdoblja. Neptun, planet vizije, ideala i finih, nevidljivih tokova, nakon višegodišnjeg prolaska kroz Ribe ulazi u Ovna i ondje ostaje do kraja tridesetih godina ovog stoljeća. Nekoliko tjedana kasnije, 20.2.2026., Saturn i Neptun poravnavaju se na 0° Ovna – na samom početku Zodijaka, u simboličnoj točki novog ciklusa za kolektiv.

Ovaj događaj ne spada u kategoriju kratkih tranzita koje jedva registriramo. Otvara razdoblje u kojem će se odnos između iluzije i činjenica, između pasivnog čekanja i svjesnog djelovanja, odvijati puno izravnije – i na razini društva i u osobnoj psihologiji.

Što se zapravo događa na nebu 2025.–2039.?

Od 2011. Neptun je prolazio kroz Ribe, znak kojim vlada. To je godinama pojačavalo osjetljivost, empatiju i osjećaj međupovezanosti, ali i tanku granicu između suosjećanja i gubitka vlastitih kontura. Mnogi su se okretali duhovnim učenjima, energetskim praksama i traženju „više istine“. Paralelno se razvijala cijela paleta bijegova: uranjanje u virtualne svjetove, ovisnosti, romantične i duhovne iluzije, uvjerenje da je dovoljno „ostati pozitivan“, dok teška pitanja ostaju po strani.

Kako se Neptun približavao zadnjim stupnjevima Riba, dojam zasićenja, kaosa i gubitka jasnog smjera postajao je gotovo opipljiv. Kod nekih je to izgledalo kao kroničan umor od svega, kod drugih kao osjećaj da ništa više ne drži onaj stari smisao, iako izvana možda izgleda kao da se ništa posebno nije promijenilo.

Neptun je prvi put ušao u Ovna između ožujka/marta i listopada/oktobra 2025. i dao kratki uvid u novu dinamiku, nakon čega se vratio u Ribe. Od 26.1.2026. ponovno ulazi u Ovna i ondje ostaje kontinuirano do kasnih tridesetih godina ovog stoljeća.

Istovremeno, Saturn je napustio Ribe i ušao u Ovna, gdje ostaje do 2028. godine. Između svibnja/maja i rujna/septembra 2025. već je kratko boravio u Ovnu, otvorio inicijalne teme pa se vratio u Ribe. Sredinom veljače/februara 2026. ponovno ulazi u Ovna, sada na dulje razdoblje do travnja/aprila 2028. U veljači/februaru 2026. Saturn i Neptun susreću se točno na 0° Ovna. Njihov zajednički ciklus traje otprilike 36 godina; zadnji put su se u konjunkciji sreli 1989. u Jarcu, a u Ovnu nisu dijelili isti stupanj još od početka 18. stoljeća.

Istovremeno dakle kreće novi Neptunov ciklus kroz Ovna i novi tridesetšestogodišnji Saturn–Neptun ciklus – i to na samom početku Zodijaka. Riječ je o dvostrukom novom početku: novoj viziji i novoj strukturi koja tu viziju treba nositi.

Od Neptuna u Ribama do Neptuna u Ovnu: od rastapanja do akcije

Neptun u Ribama pojačao je intuitivnu percepciju i osjećaj da „svi dišemo u istom polju“. Lakše se osjećala tuđa bol, kolektivni strah i kolektivna nada. Imali smo više kontakta s temama bezuvjetne ljubavi, oprosta, predaje, ali i s opasnošću da se sve pretvori u maglu bez jasnih granica. U takvom okruženju često se događalo da ljudi umjesto stvarnog rada na sebi biraju „prelijepu priču“: teorije zavjera koje uljepšavaju strah, duhovni bypass, romantične projekcije ili uvjerenje da će „svemir to već riješiti“ umjesto nas.

Ulaskom Neptuna u Ovna mijenja se fokus. Voda Riba, koja se širi i rastapa granice, povlači se pred vatrom Ovna koja želi konkretan iskorak, rezanje viška i jasnu liniju. Ribama je bitno iskustvo jedinstva; Ovnu je bitno pitanje: što pokrećem, gdje započinjem, za što se zalažem?

Neptun u Ovnu traži da ideali, duhovna uvjerenja i snovi više ne žive isključivo u sferi apstrakcije. Traži pokret, izbor, rizik. Umjesto da vizija ostane misaona slika, ovaj tranzit potiče pitanje: kako se to vidi u mom danu, u izborima, u načinu na koji vodim posao, odnos, tijelo, energiju?

U povoljnijem izrazu, to može izgledati kao hrabriji, autentičniji životni zaokret, jasnije granice, napuštanje uloga „spasitelja“ ili „mučenika“ i preuzimanje odgovornosti za vlastiti put. U iskrivljenom izrazu, isti tranzit može potaknuti identifikaciju s „višom misijom“ na način koji opravdava napad, samodopadnu borbenost i crno-bijelo dijeljenje svijeta na „probuđene“ i „one druge“. Upravo tu postaje ključno razlikovati unutarnji poziv od neobrađenog bijesa, povrijeđenog ponosa ili potrebe za kontrolom.

Saturn i Neptun: kada stvarnost i snovi sjednu za isti stol

Saturn u astrologiji predstavlja ono što je opipljivo, provjerljivo i mjerljivo. Povezuje se s odgovornošću, strukturom, granicama i sviješću o posljedicama. Ukazuje gdje je potrebno sazrijevanje, gdje se više ne možemo oslanjati na tuđe odluke i gdje odgađanje više ne prolazi.

Neptun simbolizira ono što je suptilno i teško uhvatljivo: intuiciju, inspiraciju, misticizam, ali i sklonost idealizaciji, magli i samoprijevari. Pokazuje gdje smo spremni vidjeti ljepotu i smisao, ali i gdje smo skloni zatvarati oči pred onim što je neugodno.

Kada se Saturn i Neptun susretnu u konjunkciji, dvije krajnosti počinju se međusobno prožimati. S jedne strane, snovi traže provjeru u stvarnosti. Više nije dovoljno imati ideju; postavlja se pitanje: kako to živi u rasporedu, u tijelu, u financijama, u odnosima? S druge strane, struktura se otvara za dublji smisao. „Tako se radi“ više nije dovoljan argument ako iza toga ne stoji unutarnja suglasnost.

Konjunkcija na 0° Ovna dodatno naglašava temu prvog koraka i početne linije. Fokus više nije na popravljanju starog, nego na temeljnijem pitanju: što uopće zaslužuje da na tome gradim sljedeće desetljeće svog života? Što ima dovoljno težine da mu dam svoju energiju i svoju disciplinu?

Konjunkcija na 0° Ovna: svjetska točka i novi početak

Nulta točka Ovna u mundanoj astrologiji naziva se i „svjetska točka“. Tranziti preko ove pozicije često se povezuju s događajima koji dobivaju širi, globalni odjek. Kada se upravo ovdje susretnu Saturn i Neptun, dolazi do preispitivanja odnosa između starog poretka i novih vizija.

Na kolektivnoj razini to se može pokazati kroz rasprave i sukobe oko načina na koji funkcioniraju institucije, zakoni i sustavi vjerovanja. Mogu se pojačati zahtjevi za većom transparentnošću, integritetom, odgovornijim vođenjem i orijentacijom na etiku, a ne samo na profit i moć. Paralelno može rasti otpor prema promjenama kod onih koji se oslanjaju na poznate narative kako bi zadržali osjećaj sigurnosti.

U pozadini stoji vrlo direktno pitanje: što danas smatramo stvarnošću? Isključivo ono što je potvrđeno izvana, kroz autoritet i normu, ili i ono što prepoznajemo iznutra kao istinu, čak i kad ne dobiva potvrdu u okruženju? Ovaj tranzit ne podržava preuzimanje gotovih odgovora bez osobnog propitivanja, bez obzira na to dolaze li iz službenih struktura, duhovnih scena ili privatnih uvjerenja.

Vratite pogled na svibanj/maj – srpanj/jul 2025.

Razdoblje od svibnja/maja do srpnja/jula 2025., dok su se Saturn i Neptun već kretali vrlo blizu jedan drugome u Ovnu, djeluje kao svojevrsni uvod u ono što slijedi.

Ako se vratite u to vrijeme, možda ćete uočiti prve signale današnjih tema. Možda se pojavio neobjašnjiv poriv za promjenom smjera, iako ste tada racionalno mogli argumentirati da „nema razloga“ za to. Možda ste osjetili da neki Vaš dugogodišnji cilj gubi privlačnost ili dobiva sasvim drugačiji oblik. Možda se prvi put javila ozbiljnija sumnja u priču koju ste godinama smatrali stabilnom i nedodirljivom.

Konjunkcija u veljači/februaru 2026. radikalno pojačava ono što se tada tek naznačilo. Teme se vraćaju, ali više nisu u formi blagog nagovještaja, nego zahtijevaju jasniji stav, konkretne odluke i vidljivije poteze.

Neptun u Ovnu: kada uvjerenje traži hrabar potez

Ulazak Neptuna u Ovna stavlja naglasak na ljude koji žele živjeti ono u što vjeruju, umjesto da o tome samo govore. Umjesto pasivne vjere u “nekad, jednog dana”, javlja se potreba za konkretnim korakom, jasnom granicom i odlukom iza koje zaista stojite.

U zrelijem izrazu to se vidi kroz spremnost da ne pristajete na situacije u kojima se stalno odričete sebe. To može biti odbijanje uloge vječnog smirivača, prekid obrasca u kojem stalno spašavate druge na vlastiti račun ili odluka da stanete iza svog poziva, iako to nosi rizik gubitka statusa, sigurnosti ili tuđeg odobravanja. Ključni moment je priznavanje vlastitih iluzija i bijegova, bez skrivanja iza “svjetla”, “pozitivne vibracije” ili velikih riječi.

Kada ova energija ode u iskrivljenje, lako se pretvara u uvjerenje da je “moja priča jedina ispravna”. Duhovni pojmovi tada postaju etikete, a ne putokazi: drugi se brže proglašavaju “uspavanim”, “u egu” ili “izvan istine”, a sukob i napad dobivaju aureolu moralne nadmoći. Umjesto preuzimanja odgovornosti za vlastite rane, fokus se premješta na to tko je “s pravom stranom”.

U godinama koje dolaze jedna će se dilema stalno vraćati u različitim oblicima: reagiram li iz unutarnje jasnoće ili iz povrijeđenosti, potrebe da budem u pravu i da imam kontrolu? Izvana oba impulsa mogu djelovati slično, ali tijelo i savjest vrlo precizno pokazuju razliku – kroz mir nakon odluke ili kroz onaj poznati osjećaj grča i nelagode koji se ne može uljepšati nikakvom “višom pričom”.

Kako ovo izgleda u svakodnevnom životu?

Energija Saturn–Neptun u Ovnu rijetko se doživljava kao jedan dramatičan trenutak u kojem se sve preokrene. Češće izgleda kao niz ponavljajućih situacija koje guraju prema istoj temi, sve dok ne postane jasno da ignoriranje više nije opcija.

To može biti osjećaj da više ne možete podnijeti vlastitu „ulogu“ u poslu, vezi ili obitelji – ne zato što su drugi nužno loši, nego zato što prepoznajete koliko ste se udaljili od sebe da biste zadržali mir ili pripadnost. Može se pojaviti snažan poriv da pokrenete vlastiti projekt, izađete iz anonimnosti, promijenite način rada ili življenja, čak i ako još nemate detaljan plan.

Često se aktivira i kroz tijelo i svakodnevne okolnosti. Ono što ste godinama gurali pod tepih – nezadovoljstvo, tugu, ogorčenost, neizgovorene granice – može se početi manifestirati kroz simptome, zdravstvene poteškoće, financijske krize ili nagla pucanja odnosa. Tamo gdje je prije bilo moguće „još malo izdržati“, zid postaje tvrđi.

Saturn u Ovnu pritom ne podržava ishitrene rezove koji se temelje samo na trenutnoj frustraciji. Traži plan, strukturu, svjesnu odgovornost. Ne ruši san, ali ne pristaje na fantaziju. Poruka je približno ovakva: ako nešto zaista smatrate svojim putem, pokažite to kroz konkretne, održive korake, a ne samo kroz ideju.

Kako konstruktivno raditi s ovom energijom?

Prvi sloj rada s ovim ciklusom povezan je s iskrenošću prema sebi. Neptun u Ovnu jasno osvjetljava mjesta na kojima ste odustajali od vlastitog osjećaja istine kako biste sačuvali mir, privid sigurnosti ili tuđe odobravanje. Već sama spremnost da to vidite bez opravdavanja predstavlja ulazak u energiju ovog tranzita.

Drugi sloj je razlikovanje impulsa od intuicije. Intuicija je tiha, dosljedna i ne ucjenjuje. Ne prijeti, ne žuri, ne stvara paniku. Impuls je bučan, traži trenutnu reakciju i često dolazi u paketu s osjećajem da „ako ne reagiram sada, sve će propasti“. U godinama koje slijede korisno je uvesti vrlo jednostavnu praksu: kad osjetite jaku potrebu za naglim potezom, zastanite. Osjetite tijelo, prepoznajte emociju koja stoji iza toga, dopustite da se izrazi, a odluku donesite tek nakon toga. Time dajete prostora Neptunovoj intuiciji i Saturnovoj razboritosti.

Treći sloj je svjesno povezivanje duhovnog i praktičnog. Ako imate viziju, uvjerenje ili poziv, ovaj ciklus traži testiranje u stvarnosti. Umjesto da ostane na razini mantre ili inspirativne misli, postavlja se pitanje: što mogu konkretno učiniti u sljedećih tjedan dana da provjerim ovu viziju? Ne radi se o grandioznom skoku, nego o prvom, izvedivom koraku koji pokazuje da ozbiljno stojite iza onoga što tvrdite da vjerujete.

Četvrti sloj je osobna etika. Neptun u Ovnu ispituje koliko su vam principi stvarni, a koliko deklarativni. Koliko ste spremni ostati u skladu s onim što smatrate ispravnim u trenucima pritiska, kada „svi drugi“ rade drukčije, kada postoji prilika za brzu dobit, prečac, kompromis? Arhetip duhovnog ratnika ne traži savršenstvo; važna je spremnost da vlastite postupke promatrate iskreno, da ispravite kurs i da na pogreškama učite, umjesto da ih racionalizirate.

Dug, spor ciklus – ali prekretnica je sada

Neptun ostaje u Ovnu do kasnih tridesetih godina, a Saturn u Ovnu do 2028. Ono što se pokreće 2026. ne može se svesti na „val energije“ od nekoliko tjedana. Riječ je o dugoj fazi u kojoj se postupno, ali uporno, mijenja definicija hrabrosti, vodstva, identiteta i duhovnosti.

Konjunkcija Saturn–Neptun na 0° Ovna funkcionira kao prag. Nakon njega se vraćate u svoj život, ali s drukčijim unutarnjim kriterijem. Možda neko vrijeme nećete vidjeti dramatične vanjske promjene, no način na koji definirate istinu, uspjeh, smisao i odgovornost više neće biti isti.

Najrazumnije što u ovom razdoblju možete učiniti jest prestati čekati savršene uvjete. Neptun u Ovnu ne traži da sve znate unaprijed, ali traži stvaran kontakt sa sobom i spremnost da prepoznate gdje se više ne možete skrivati iza priče. Saturn u Ovnu ne traži bezgrešnost, nego dosljednost: ponavljanje malih, konkretnih koraka koji su u skladu s onim što zaista držite važnim.

Ako u narednim mjesecima ili godinama primijetite rastuću nelagodu oko načina na koji živite, radite, gradite odnose ili prakticirate duhovnost, vrijedi je shvatiti ozbiljno. Često upravo u toj nelagodi leži poziv ovog ciklusa: da pređete iz pozicije promatrača vlastitog života u poziciju aktivnog autora.

Neptun i Saturn u Ovnu ne nude gotov scenarij ni jamstvo ishoda. Nude okvir unutar kojeg se može oblikovati odgovorniji, autentičniji put. Ključno pitanje koje će se vraćati u različitim oblicima sve do kraja tridesetih godina ostaje jednostavno: na kojim vrijednostima želite graditi sljedeći životni ciklus – i koliko ste spremni to potvrditi konkretnim izborima, a ne samo riječima?

Suzana Dulčić/ATMA

