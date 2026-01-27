Svemir dijeli poklone: Evo kome se sreća u veljači/februaru višestruko vraća

Četiri znaka Zodijaka u veljači/februaru ulaze u razdoblje kada plodovi napokon dolaze u njihove ruke.

Veljača/februar 2026. u astrologiji izgleda kao vrijeme kada se zbrajaju posljedice dugog razdoblja – u novcu, poslu, odnosima, ali i na karmičkoj razini. Nakon nekoliko godina gustih tranzita, upravo sada se jasnije vidi što je proizašlo iz upornosti, poštenja i spremnosti na učenje, a što iz odgađanja, prečica i ignoriranja unutarnjih poruka.

Na nebu istovremeno djeluje nekoliko snažnih procesa. Jupiter se kreće retrogradno kroz Raka i ondje boravi od ljeta 2025. do ljeta 2026., naglašavajući teme sigurnosti, emocionalne podrške i rasta kroz obitelj i ljude koji su Vam bliski. Lunarni čvorovi prolaze kroz os Ribe–Djevica od 11.1.2025. do kraja srpnja/jula 2026. pa cijelo razdoblje nosi naglasak na zdravlju, služenju, granicama, duhovnosti i prizemljenom realizmu.

U veljači/februaru 2026. dodaje se i vrlo rijedak događaj: Saturn i Neptun spajaju se na 0° Ovna, otvarajući novi ciklus u kojem se konkretna odgovornost i struktura susreću s idealima, snovima i vizijama. Paralelno, Saturn prelazi iz zadnjih stupnjeva Riba u prve stupnjeve Ovna, dok Jupiter i dalje stoji u Raku.

U takvoj slici neba posebno su podržana 4 znaka Zodijaka. Kod njih se u veljači/februaru se mnogo jasnije vide plodovi dugogodišnjeg truda, poštenja i ozbiljnog pristupa životu. Sreća ovdje ne dolazi kao “loto trenutak”, nego kao konkretne prilike, olakšanja i podrška koji pokazuju da je sve imalo smisla.

Ovan

Posljednje godine za Ovna su bile osjetno zahtjevnije od onoga na što je inače naviknut. Saturnov prolaz kroz Ribe pada u dvanaesto polje Ovna pa mnogi žive razdoblje unutarnjih borbi, tihih završetaka, skrivenih strahova i pospremanja stvari koje nitko ne vidi. Mnogo toga se odrađivalo “iza kulisa”, bez vanjske potvrde.

Veljača/februar 2026. donosi sasvim drugačiju sliku. Saturn prelazi u Ovna, a s njim je u konjunkciji i Neptun na samom početku tog znaka. Ideali, želje i vizije (Neptun) počinju se spajati s vrlo konkretnom potrebom da preuzmete odgovornost za vlastiti smjer (Saturn u Ovnu). Umjesto kaotičnog entuzijazma, javlja se fokusirana hrabrost.

Za Ovna je to poziv na novu razinu zrelosti. Spontanost i dalje ostaje Vaša važna kvaliteta, ali sada dobiva pozadinu dubljeg smisla i dugoročnijeg cilja. Nakon nekoliko godina u kojima ste mnoge stvari odrađivali u tišini, otvaraju se situacije u kojima je Vaš glas jasan, vidljiv i ozbiljno shvaćen.

U karijeri se to može manifestirati kao preuzimanje vodeće uloge, važnog projekta ili nove funkcije u kojoj se Vaša inicijativa računa više nego prije. Energija je takva da ono za što ste se pripremali, učili, osvajali vještine ili rješavali vlastite blokade – sada dobiva formu. Rezultati nisu instantni, ali su čvrsti.

Jupiter iz Raka podržava temelj života: dom, obitelj, emocionalnu sigurnost. Kada Ovan osjeti veću sigurnost na privatnoj razini, lakše radi veće iskorake u karijeri i donosi odluke koje mijenjaju rutinu.

Ako imate Sunce u Ovnu, osjećaj je kao da započinjete potpuno novu fazu života, s ozbiljnijim, ali i smislenijim zadacima. Mjesec u Ovnu ovdje dobiva unutarnju smirenost nakon godina emocionalnog “pritiska iz pozadine”. Za podznak Ovna, Saturn na Ascendentu nosi potpuno novo poglavlje identiteta – trenutak u kojem više ne možete gurati pod tepih tko zapravo jeste i što želite dalje.

Karmički gledano, mnogi Ovnovi sada prvi put jasno vide da im se dugotrajni rad na sebi vraća kroz prilike koje ranije nisu bile dostupne. Hrabrost prestaje biti samo impuls i postaje svjesno preuzimanje uloge.

Rak

Rak je znak kojim Jupiter prolazi od lipnja/juna 2025. do lipnja/juna 2026. pa je cijela godina obojena rastom kroz obitelj, emotivnu sigurnost, dom, privatni život i temelje na kojima sve drugo stoji. U veljači/februaru je Jupiter retrogradan u srednjim stupnjevima Raka, što djeluje kao podvlačenje crte ispod tema koje su se već pokrenule: ono što ste učinili za druge, prostor koji ste gradili, brige koje ste preuzeli sada postaju vidljiviji izvor pomoći i zaštite za Vas same.

Na nebu istovremeno stoji Saturn–Neptun konjunkcija u Ovnu, visoko za Raka, u području karijere i društvene vidljivosti. To znači da se karmički plodovi ne vide samo u privatnom životu, nego i u načinu na koji se Vaš rad percipira javno. Može se pojaviti prilika za jasniju, konkretniju ulogu, funkciju ili projekt koji traži odgovornost, ali Vam omogućuje veću vidljivost i kredibilitet.

Za mnoge Rakove upravo u veljači/februaru dolazi trenutak u kojem shvaćaju da ulaganje u kvalitetu odnosa, brigu za druge i spremnost da budu potpora – nije značilo gubitak sebe, nego stvaranje čvrste baze. Jupiter pojačava ono što je dobro: toplinu doma, osjećaj pripadanja, spremnost obitelji da stane iza Vas, mogućnost da riješite stambeno pitanje ili poboljšate uvjete življenja.

Ako ste u znaku Rak, ovo razdoblje možete doživjeti kao kombinaciju postepenog profesionalnog rasta i jačanja emocionalne baze. Kod Mjeseca u Raku naglasak je na sigurnosti: odnosi, obitelj i bliski ljudi pokazuju više razumijevanja i podrške. Za podznak Raka, Jupiter u prvom polju često donosi više samopouzdanja, poboljšanje zdravlja i općenito dojam da imate više “prostora” za sebe, dok se istovremeno otvaraju vrata u karijeri.

Dobra karma za Raka u veljači/februaru 2026. izgleda kao situacija u kojoj ono što ste godinama davali drugima sada počinje stvarati konkretnu zaštitnu mrežu oko Vašeg vlastitog života.

Djevica

Djevice su posljednjih godina bile u stalnom režimu testiranja. S jedne strane, opozicija Saturna i Neptuna iz Riba dugo je pritiskala područje odnosa, partnerstava i bliskih suradnji. S druge strane, čvorovi na osi Djevica–Ribe donose cijeli niz lekcija o tome koliko daleko ide Vaša briga za druge i gdje je granica nakon koje već ulazite u iscrpljivanje sebe.

Veljača/februar 2026. donosi osjećaj da najteži dio tog ciklusa polako završava. Saturn se pomiče iz opozicije prema Ovnu, Jupiter iz Raka gradi harmoničan odnos prema Djevici, a čvorovi završavaju svoj 18-mjesečni hod kroz Vaš znak. Kao da se polako spušta zastor nad jednom dugom fazom testova.

Za Vas to može izgledati vrlo “zemaljski”. Posao koji ste dugo radili ozbiljno i tiho napokon dobiva potvrdu. Možda se radi o napredovanju, većoj odgovornosti koja dolazi s boljim uvjetima, priznanju struke ili jednostavno osjećaju da se sada puno jasnije vidi koliko toga držite pod kontrolom. Situacije u kojima ste “krpali rupe”, spašavali druge i preuzimali više nego što piše u opisu radnog mjesta sada se vraćaju kroz konkretnu podršku ili povrat povjerenja.

U odnosima se smanjuje dojam da sve nosite sami. Saturnovo pomicanje dalje od Vašeg sedmog polja smanjuje kronične zastoje i težinu u partnerstvima, a Jupiterov povoljan aspekt iz Raka otvara ulaz za ljude koji su spremni biti suradnici, a ne još jedan zadatak na Vašem popisu.

Ako ste Djevica u znaku, ovo može biti vrijeme u kojem konačno završavate dug ciklus dokazivanja i ulazite u fazu stabilnijeg rada i životnih navika. Ako imate Mjesec u Djevici, olakšanje se najviše osjeća u emocijama i zdravlju, kao da tijelo više ne radi pod stalnim stresom. Kod podznaka Djevice promjene su vidljive u cijelom načinu funkcioniranja: odnosi, radna okolina i svakodnevica slažu se u skladniju cjelinu.

Dobra karma za Djevicu u veljači/februaru 2026. ima vrlo jednostavan potpis: manje kaosa, manje zamjeranja, više jasnih dogovora i ljudi koji ne uzimaju Vašu odgovornost zdravo za gotovo.

Jarac

Jarci imaju iza sebe desetljeće u kojem se gotovo sve vrtjelo oko preživljavanja velikih promjena i dugoročnih zadataka. Plutonov dug boravak u Jarcu donio je temeljite transformacije identiteta, statusa, načina rada i odnosa moći. Saturn je u više navrata aktivirao Vaša ključna polja pa je dojam bio da se neprestano dokazuje, drži, spašava i nosi ono što drugi ne mogu.

Do veljače/februara 2026. Pluton je već u Vodenjaku, više nije direktno na Vašem Suncu ili podznaku, a Jupiter stoji nasuprot Jarcu – u znaku Raka. Uz to, Saturn se pomiče u Ovna i aktivira polje doma i temelja. Kombinacija govori o tome da se nakon dugog razdoblja stiskanja počinje graditi nova stabilnost, ali na drugačijim osnovama nego prije.

Jupiter u Raku osvjetljava Vaše odnose jedan-na-jedan. To može biti važna poslovna suradnja, partner na kojeg se možete osloniti, suradnik koji otvara vrata ili jednostavno ljudi koji Vam olakšavaju nastavak puta. Kod mnogih pripadnika ovog znaka to je period u kojem prestajete raditi iz pozicije stalne obrane i prvi put nakon dugo vremena osjećate da netko stoji uz Vas.

Saturn u Ovnu prelazi kroz područje doma, korijena i obitelji. To može značiti ozbiljnije odluke vezane uz stanovanje, imovinu, preseljenje, obnovu doma ili postavljanje jasnijih obiteljskih granica. Iako sve zvuči vrlo praktično, upravo ovakve odluke dugoročno najviše utječu na osjećaj unutarnje sigurnosti.

Ako ste Jarac u znaku, veljača/februar 2026. više se ne doživljava kao borba “protiv svega”, nego kao vrijeme konsolidacije – jasnije vidite što je izdržalo pritisak i na čemu ima smisla dalje graditi. Ako imate Mjesec u Jarcu, Jupiter u Raku donosi emotivno popuštanje stiska i više topline u bliskim odnosima. Za podznak Jarca to može biti faza u kojoj prestajete živjeti kao da ste uvijek u izvanrednom stanju i napokon pravite planove iz mirnijeg unutarnjeg mjesta.

Dobra karma za Jarca sada dolazi kroz priznavanje onoga što ste podnijeli i kroz ljude koji spremno ulaze kao saveznici. To je razdoblje u kojem se vidi koliko je Vaša izdržljivost bila važna, ali i vrijeme u kojem više ne morate sve nositi sami.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

