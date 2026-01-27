Financijski horoskop za veljaču/februar 2026.: Bik ulazi u razdoblje u promjene, Lava čeka veliki financijski iskorak!

Bikovi, Uran završava retrogradni hod u vašem znaku pa polako izlazite iz faze stalnih unutarnjih potresa i ulazite u razdoblje u kojem promjene počinjete vi voditi, umjesto da se one događaju vama. Financijski, to znači da se isplati preuzeti inicijativu umjesto čekati da vas netko „spasi“ boljom ponudom. Lavovi, vi ste jedan od znakova kojima 2026. općenito donosi najviše podrške za rast prihoda, ali ovaj mjesec tu priču posebno pojačava. Pomrčina Sunca u Vodenjaku događa se nasuprot vašeg znaka i naglašava odnose, ugovore, partnerstva i sve priče „jedan na jedan“. To je klasičan signal da novac u ovoj fazi dolazi preko drugih ljudi: klijenata, kupaca, poslovnih partnera ili bračnog druga. Međutim, isti taj aspekt stavlja reflektor i na granice – gdje dajete previše, a gdje trebate tražiti jasnije uvjete.

Veljača/februar 2026. otvara temu novca bez rukavica. Pomrčina Sunca u Vodenjaku i naglasak na Raku i Ribama stavljaju pod povećalo zaradu, troškove i odluke koje određuju koliko smo stvarno sigurni. Nekim znakovima dolazi konkretan financijski iskorak, drugima upozorenje da na vrijeme promijene navike.

Veljača/februar 2026. ne izgleda kao miran mjesec u kojem „sve ide svojim tokom“, posebno kada je riječ o novcu i poslu. Sunce prolazi kroz Vodenjaka i ulazi u Ribe, Mars pojačava potrebu za promjenom i većom slobodom, a pomrčina Sunca u Vodenjaku 17.2. radi rez u starim navikama – posebno u načinu na koji zarađujemo, trošimo i pregovaramo o vlastitoj vrijednosti.

Jupiter retrogradan u Raku vraća fokus na temeljnu sigurnost: dom, obitelj, dugoročne uštede i ono što nazivamo „osjećajem da smo zbrinuti“. Uz to, Saturn na prijelazu prema Ovnu traži da se prestanemo oslanjati na sreću i obećanja drugih, a više na jasne odluke, odgovornost i konkretnu strategiju. To je kombinacija koja nagrađuje one koji znaju što žele i spremni su postupno graditi stabilniju financijsku priču.

U takvom okruženju neki znakovi dobivaju dodatni vjetar u leđa. Lav, Škorpion i Ribe imaju posebno naglašen potencijal za rast prihoda i financijski iskorak, ali promjene osjećaju svi. Veljača/februar postavlja ton: tko je spreman preispitati svoje navike, odnose i ciljeve vezane uz novac, otvara si drukčiji smjer za ostatak godine.

Ovan

Veljača/februar vam diže tenziju oko timova, suradnji i planova za budućnost. Mars u Vodenjaku gura vas da budete hrabriji u umrežavanju, traženju kontakata i priključivanju projektima u kojima novac dolazi kroz grupu, ne samo iz vašeg solo rada.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku 17.2. otvara novu fazu upravo u tom području: moguće je da se pojavi poziv u novi tim, zajedničko ulaganje ili online projekt koji u idućih šest mjeseci može postati važan izvor prihoda.

Retrogradni Jupiter u Raku traži da preispitate kućni budžet, dugove, kredite i priču oko nekretnine ili obiteljskih financija. Sada se više dobiva pametnim preslagivanjem nego forsiranjem novih troškova. Kada Saturn uđe u vaš znak, počinje duže razdoblje u kojem više ne prolaze impulzivne odluke – i u novcu i u poslu plaćaju se samo potezi iza kojih stoje disciplina i jasna strategija.

Veljača/februar je dobar trenutak da stavite na papir konkretne ciljeve: koliko želite zarađivati, koliko štedjeti i što ste spremni promijeniti u svakodnevici da do toga dođete.

Bik

Kod vas je fokus brutalno jasan: karijera i javni ugled. Sunce i Mars visoko na karti aktiviraju vaše ambicije, a pomrčina Sunca 17.2. u tom istom području može donijeti nagli zaokret – promjenu posla, novog šefa, veći projekt ili odluku da izađete iz sigurne zone i krenete svojim putem. To nije nužno mjesec mirnog rasta, više nalikuje na prekretnicu: dugoročno financijski dobitnu, ali kratkoročno zahtjevnu.

Jupiter retrogradan u vašem sektoru komunikacije i učenja podsjeća da je ulaganje u znanje ove godine izravno povezano s novcem. Ako razmišljate o edukaciji, certifikatu, jeziku ili digitalnoj vještini, veljača je dobra za planiranje i ponovnu procjenu što vam se stvarno isplati, a što je samo trošak.

Uran završava retrogradni hod u vašem znaku pa polako izlazite iz faze stalnih unutarnjih potresa i ulazite u razdoblje u kojem promjene počinjete vi voditi, umjesto da se one događaju vama.

Financijski, to znači da se isplati preuzeti inicijativu umjesto čekati da vas netko „spasi“ boljom ponudom.

Blizanci

Za vas je veljača/februar mjesec u kojem se spajaju vizija i realnost. Sunce i pomrčina u Vodenjaku aktiviraju područje višeg znanja, putovanja, prava i šireg plana života. To može biti okidač za odluku da se preusmjerite u novi smjer – studij, coaching, poslovnu nišu ili strano tržište – sve što dugoročno može povući i novac. Ne radi se o brzom dobitku, već o dugoročnom pomaku koji vam otvara veći prostor.

Merkur, vaš vladar, ulazi u Ribe i kreće se prema retrogradnoj fazi krajem mjeseca baš u vašem polju karijere. To je jasan znak da u veljači/februaru trebate dvaput provjeriti svaki dogovor, mail, ugovor i obećanje vezano uz posao i honorare.

Dobro je vraćati se starim klijentima, revidirati cijene i uvjete suradnje, ali nije mudro brzopleto potpisivati nove obveze bez detaljnog čitanja sitnih slova.

Jupiter retrogradan u Raku tjera vas da razmišljate kako bolje upravljati vlastitim resursima: možda nije vrijeme za veliki rizik, ali jest za pametnu reorganizaciju troškova i prihoda.

Rak

Kod vas je naglasak na zajedničkim resursima, kreditima, nasljedstvu, partnerovom novcu i svemu što dijelite s drugima. Pomrčina Sunca u Vodenjaku 17.2. može ubrzati događaje u tim temama: refinanciranje, važan razgovor s partnerom o novcu, dogovor oko ulaganja, ali i suočavanje s onim što ste potiskivali.

Jupiter u vašem znaku, koji je početkom godine još retrogradan, sugerira da se velika financijska sreća za vas gradi iznutra – kroz promjenu stava prema sigurnosti, a ne samo kroz vanjske prilike.

Saturn prelaskom u Ovna počinje stiskati područje karijere: dolazi razdoblje u kojem morate jasno pokazati koliko vrijedite i preuzeti odgovornost za svoj profesionalni smjer. To može donijeti veću stabilnost, ali neće doći bez odricanja.

Merkur i Venera u Ribama potiču vas da više vjerujete svojoj intuiciji, ali u financijama to znači: slušajte instinkt, ali brojke svejedno provjeravajte. Veljača/februar je mjesec u kojem isplivavaju teme povjerenja – kome dajete pristup svojim resursima i tko ga više ne zaslužuje.

Lav

Vi ste jedan od znakova kojima 2026. općenito donosi najviše podrške za rast prihoda, ali ovaj mjesec tu priču posebno pojačava. Pomrčina Sunca u Vodenjaku događa se nasuprot vašeg znaka i naglašava odnose, ugovore, partnerstva i sve priče „jedan na jedan“.

To je klasičan signal da novac u ovoj fazi dolazi preko drugih ljudi: klijenata, kupaca, poslovnih partnera ili bračnog druga. Međutim, isti taj aspekt stavlja reflektor i na granice – gdje dajete previše, a gdje trebate tražiti jasnije uvjete.

Pun Mjesec u vašem znaku početkom mjeseca osvjetljava što više ne želite tolerirati kada je riječ o troškovima, navikama i odnosima koji vam crpe energiju. Jupiter retrogradan u Raku radi iza kulisa i sugerira da se veliki dio vašeg financijskog rasta ove godine događa kroz čišćenje starih uvjerenja o tome koliko smijete tražiti i koliko „vrijedite“.

Mars u Vodenjaku veći dio mjeseca može donijeti i napetije, ali produktivne razgovore oko novca – pogotovo ako s partnerom ili suradnicima otvoreno razjasnite očekivanja. Ako spojite strpljivost (Saturn) s hrabrijim stavom prema vlastitoj vrijednosti, ova godina, a posebno mjeseci nakon veljače/februara, mogu potvrditi ono što članak već nagovještava: lavovski financijski iskorak.

Djevica

Vama veljača/februar donosi fokus na svakodnevni rad, organizaciju i zdravlje – i upravo tu leži vaš financijski potencijal ovog mjeseca. Sunce u Vodenjaku aktivira rutinu i radne navike: gdje rasipate energiju, a gdje radite ispod svoje razine.

Pomrčina Sunca 17.2. može donijeti promjenu u radnom okruženju, drugačiji raspored, novi projekt ili odluku da promijenite način na koji zarađujete. Ponekad je to toliko praktično kao prelazak na drugačiji raspored, a ponekad znači potpuno novi model rada.

Merkur i Venera u Ribama naglašavaju odnose i partnerstva. Kako je Merkur na kraju mjeseca retrogradan u tom području, veljača/februar je idealna za revidiranje ugovora, provjeru rokova i otvaranje razgovora o pravima i obvezama u poslovnoj suradnji.

Ne trebate pristati na sve samo da biste „bili korektni“. Jupiter retrogradan u Raku podržava vas kroz mrežu ljudi, prijatelja i online zajednica: upravo tu se mogu pojaviti preporuke, suradnje i prilike koje kasnije imaju financijski efekt. Važno je da ne ostanete zatvoreni u svoj mali krug, nego da dopustite da vas netko spoji s „pravim“ ljudima.

Vaga

Za vas je veljača/februar mješavina kreativnosti, rizika i praktičnog rada. Sunce i pomrčina u Vodenjaku naglašavaju područje zabave, djece, osobnih projekata i „srca“. To je dobar trenutak za odluku da neki hobi pretvorite u izvor prihoda ili da konačno ozbiljnije krenete s kreativnim projektom koji se dugo vrti u glavi.

Financijski, ovo nije mjesec suhe racionalnosti – zarada dolazi kroz ono u čemu uživate, ali pod uvjetom da se usudite izaći pred ljude. Merkur i Venera u Ribama guraju vas da bolje organizirate radne navike, zdravlje i svakodnevne obveze. Kako Merkur krajem mjeseca kreće retrogradno u tom sektoru, lako se potkradaju greške u planiranju pa je dobro sve zapisivati i ne preuzimati više nego što realno možete odraditi.

Jupiter retrogradan u Raku naglašava da je vaša karijera u fazi „tihe pripreme“: možda izvana još nema velikog skoka, ali način na koji razmišljate o poslu polako se mijenja.

Saturn prelaskom u Ovna stavlja dodatni naglasak na ozbiljnije partnerske odnose – i privatne i poslovne. To znači da ne prolaze više labavi dogovori: ili gradite stabilne, korektne spojeve ili ih polako puštate.

Škorpion

Vi ste, uz Lava i Ribe, u skupini znakova kojima 2026. nosi pojačanu financijsku sreću, kroz dugoročni trud koji sada počinje donositi plodove. Veljača/februar stavlja naglasak na dom, nekretnine, obitelj i temeljnu sigurnost.

Sunce u Vodenjaku i pomrčina 17.2. mogu donijeti promjene upravo u tom području: selidbu, renoviranje, dogovore oko nasljedstva ili odluku da investirate u prostor. To nisu male teme, ali dugoročno mogu osigurati jaču financijsku podlogu.

Jupiter retrogradan u Raku aktivira polje širenja, učenja i daljina: možda se vraćate nekim starim planovima vezanim uz studij, predavanje, online posao ili strano tržište. To je područje u kojem 2026. imate priliku značajno napredovati, ali veljača/februar od vas traži iskrenu analizu: što stvarno funkcionira, a što je samo dobro upakirana iluzija.

Mars u Vodenjaku može povremeno dići tenzije u obitelji ili oko nekretnina, no istodobno vam daje energiju da konačno riješite ono što se dugo vuče. Ako se držite kombinacije intuicije i konkretnih činjenica, ovo je mjesec u kojem radite poteze koji vam kasnije mogu osigurati osjetan rast prihoda.

Strijelac

Kod vas ovaj mjesec naglašava komunikaciju, učenje, ugovore, kraća putovanja i sve oblike razmjene. Sunce u Vodenjaku, a posebno pomrčina 17.2., mogu donijeti važan dogovor, novi klijent, ideju za online projekt ili odluku da svoj glas plasirate široj publici. Novac dolazi preko riječi: pisanja, predavanja, marketinga, pregovora. Što jasnije govorite, to su i ponude konkretnije.

Merkur i Venera u Ribama povlače dio fokusa na dom i privatni život. Kako Merkur krajem mjeseca usporava i kreće retrogradno, moguća su kašnjenja oko dokumenata vezanih uz stan, kredite, najam ili obiteljske dogovore.

To nije razlog za paniku, nego poziv da ne radite ništa na brzinu. Jupiter retrogradan u Raku otvara temu zajedničkih financija, kredita i ulaganja: vrijeme je za reviziju – možda možete pregovarati bolje uvjete ili zatvoriti nešto što vam više ne služi.

Saturn prelaskom u Ovna može s vremenom stabilizirati vaš odnos prema riziku: umjesto impulsa „sve ili ništa“, učite kako prepoznati pametan, izračunat rizik koji se stvarno isplati.

Jarac

Za vas je ovo prvenstveno mjesec novca u najkonkretnijem smislu: prihodi, troškovi, cijene vašeg rada. Sunce u Vodenjaku i pomrčina 17.2. događaju se baš u vašem polju osobne zarade pa je logično da ćete u tom razdoblju donositi odluke o poslu, plaći, honorarima i načinu na koji upravljate onim što imate.

Mogući su nagli zaokreti: neki će Jarci dobiti novu ponudu, drugi će sami povući rez i krenuti u nešto što bolje odražava njihovu vrijednost.

Jupiter retrogradan u Raku aktivira partnerski sektor: financije partnera, zajednički troškovi, poslovna suradnja i ugovori postaju važna tema. Možda dolazi do pregovora oko podjele troškova, novih pravila u zajedničkom budžetu ili redefiniranja poslovne suradnje. Merkur i Venera u Ribama potiču vas da više komunicirate, ali i da budno pazite na rokove i detalje u papirima, posebno pred kraj mjeseca.

Saturn i Neptun prelaskom u Ovna polako mijenjaju vaš osjećaj sigurnosti: manje se oslanjate na „što se mora“ i više gradite život i financijsku konstrukciju koja je u skladu s vašom stvarnom voljom, ne tuđim očekivanjima.

Vodenjak

Kod vas je ovo ključan mjesec. Sunce je većinu mjeseca u vašem znaku, Mars boravi kod vas, a 17.2. imate pomrčinu Sunca u Vodenjaku – snažan osobni reset. To je period u kojem mijenjate način na koji se pojavljujete u svijetu: imidž, pristup poslu, način na koji pregovarate i predstavljate svoje ideje.

Financijski, to često znači da počinjete tražiti ono što vam realno pripada i prestajete pristajati na uloge u kojima ste „tihi motor“ bez adekvatne naknade.

Jupiter retrogradan u Raku naglašava da velika financijska priča za vas ove godine prolazi kroz područje rada, svakodnevnih zadataka i zdravlja. Ako znate točno koliko imate energije i gdje je trošite, lakše ćete postaviti cijenu svog rada i izabrati projekte koji se isplate.

Merkur i Venera u Ribama naglašavaju polje osobnih prihoda: u veljači/februaru je dobro razmišljati o tome kako diverzificirati izvore zarade – ali velike odluke ostavite za razdoblje nakon što Merkur izađe iz retrogradne faze u ožujku/martu. Saturnov ulazak u Ovna daje vam podršku da svoje ideje konačno prevedete u konkretne planove, umjesto da ostanu na razini teorije.

Ribe

Vi ste treći znak koji prema prognozama za 2026. ima pojačanu potporu za financijski rast – i kod vas to dolazi kroz kombinaciju bolje organizacije života, novih vještina i jake intuicije. Veljača/februar je specifičan mjesec: veliki dio mjeseca Sunce je još iza kulisa, u vašem dvanaestom polju pa dio rada obavljate „iz sjene“, bez puno javne pompe.

No od 18.2. Sunce ulazi u vaš znak, a već su i Merkur i Venera tamo – to je vaš osobni novi početak.

Kako Merkur krajem mjeseca kreće retrogradno baš u Ribama, ovo je vrijeme u kojem ćete se vraćati starim idejama, kontaktima i planovima. Neka od njih sada mogu dobiti novu, zreliju formu i kasnije postati izvor prihoda. Jupiter retrogradan u Raku aktivira vaše polje radosti, stvaralaštva i projekata „iz srca“ – sve što volite raditi i što vas puni, ujedno je i područje najvećeg financijskog potencijala u ovoj godini.

Saturn prelaskom iz vašeg znaka u Ovna postupno skida dio pritiska, ali od vas traži da ono što ste naučili u posljednjih par godina sada pretočite u konkretne financijske odluke: što ostaje, što naplaćujete više, a čemu se zahvaljujete i zatvarate.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

