VELIKI ROMSKI HOROSKOP ZA VELJAČU/FEBRUAR 2026. – Ovnovima cvjeta karijera, Blizancima se smiješi romansa!

Veljača/februar 2026. prema romskom horoskopu donosi snažnu introspekciju, ali i vrlo konkretne prilike za napredak u ljubavi, poslu i zdravlju. Mjesec djeluje kao svojevrsno „zrcalo“ – pokazuje gdje ste vjerni sebi, a gdje još bježite od istine, odgađate odluke ili se oslanjate na navike koje vas više ne podržavaju.

U ovom periodu posebno se naglašavaju teme vjernosti, iskrenosti, odgovornosti i spremnosti na promjenu. Veljača/februar može biti mirniji izvana, ali unutarnje procese nitko ne može izbjeći. Tamo gdje postoji hrabrost da se vidi stvarno stanje, otvaraju se nove prilike, bilo da je riječ o ljubavnim odnosima, poslu ili odnosu prema vlastitom tijelu.

U nastavku donosimo veliki romski horoskop za veljaču/februar 2026. za svaki znak Zodijaka!

OVAN – VJERNOST, MISAO, DIJETE

Ljubav

Za Ovnove je veljača/februar 2026. mjesec u kojem vjernost, iskrenost i prave vrijednosti dolaze u prvi plan. Ako ste u vezi ili braku, moguće je da će povremeno „prošetati“ misao o trećoj osobi ili alternativnom putu. Ciganske karte jasno poručuju da realizacija tih misli u potpunosti ovisi o vama i vašim odlukama. U ovom periodu pozvani ste zapitati se što vam zaista znači odanost i koliko vam je važno povjerenje koje gradite s partnerom.

Ako ste slobodni, pred vama je prilika da upoznate osobu koja traži ozbiljnost, trud i posvećenost. To nije netko tko će se osvojiti praznim riječima ili povremenim porukama – ova osoba traži da pokažete svoje vrijednosti kroz konkretna djela. Iskrenost, stabilnost i odgovoran pristup ljubavi donose vam emocionalnu sigurnost, dok površni kontakti ovoga mjeseca stvaraju samo zbrku.

Posao i novac

U poslovnom polju od vas se traži ozbiljnost, pouzdanost i racionalno razmišljanje. Umjesto da obveze doživljavate kao teret, promatrajte ih kao prostor da pokažete koliko možete biti odgovorni i profesionalni. Veljača/februar traži uključivanje „hladne glave“ – važna je analiza, dobar plan i strpljenje.

Pred kraj mjeseca otvaraju se nove poslovne mogućnosti i dodatni izvori prihoda. Stabilnost je dostižna, ali važno je da pomno pratite svaki novi prijedlog ili ponudu i da procjenjujete dugoročne posljedice. Ovo nije vrijeme za impulzivne poteze, nego za mudre, dobro promišljene odluke.

Zdravlje

Zdravlje traži korekciju svakodnevice. Potrebno je posvetiti više pažnje prehrani, ritmu spavanja i općem načinu života. Pojačana fizička aktivnost, šetnje, rekreacija i svjesno smanjenje stresa vraćaju vam energiju. Introspektivni trenuci mogu vam pomoći da uočite gdje trošite snagu na pogrešnim mjestima i kako da bolje brinete o sebi i mentalnom zdravlju.

BIK – NEISKRENOST, SREĆA, PUTOVANJE

Ljubav

Početak veljače/februara može donijeti razdoblje emotivne nesigurnosti. Bikovi su skloni da u trenucima straha i sumnji traže utjehu na krivim mjestima ili u krivim osobama. Ako ste u vezi, možete preispitivati partnera ili sebe, imati pojačanu ljubomoru ili osjećaj da nešto nije rečeno do kraja. Ciganske karte savjetuju da prvi dio mjeseca jednostavno „izdržite“ bez naglih odluka i da ostavite prostor da se situacija sama razbistri.

U drugoj dekadi veljače/februara energija se mijenja – u odnose ulaze više radosti, sklada i osjećaja sigurnosti. Slobodni Bikovi dobivaju priliku za nove susrete, ali važno je da ne žurite u vezu samo zato što ne želite biti sami. Strpljenje i iskren odabir sada su najbolja zaštita za vaše srce.

Posao i novac

Prvi dani mjeseca mogu djelovati sporije, kao „produžetak prazničnog raspoloženja“, što vam zapravo ide u prilog jer se lakše distancirate od tuđih napetosti i pritisaka. Od druge dekade veljače/februara slijedi aktivniji i produktivniji period, posebno na polju suradnji s inozemstvom ili projektima koji uključuju strane partnere.

Neki Bikovi mogu dobiti ponudu za unapređenje, bolju poziciju ili konkretnije financijsko poboljšanje. Veljača/februar može donijeti i dobre vijesti vezane uz prihode, pod uvjetom da ste spremni prihvatiti nove odgovornosti.

Zdravlje

Početak mjeseca može biti osjetljiviji na prehlade, viroze i blaže infekcije, osobito ako ste iscrpljeni ili premalo spavate. Ostatak veljače/februara je stabilniji, uz uvjet da jačate imunitet kvalitetnom hranom, odmorom i boravkom na zraku. Uravnotežena prehrana, dovoljno sna i smanjenje stresa najbolji su recept za Bikove ovog mjeseca.

BLIZANCI – NADA, VESELJE, NEISKRENOST

Ljubav

Blizanci u veljači/februaru 2026. mogu osjetiti pozitivne pomake u ljubavi i braku. Komunikacija s partnerom postaje otvorenija i sadržajnija, lakše se dogovarate i pravite zajedničke planove koji imaju realne šanse za ostvarenje. Ipak, karta Nada nosi i sjenku – sklonost idealizaciji. Možete partneru pripisivati više nego što realno pokazuje ili očekivati savršenstvo koje ne postoji.

Ako ste slobodni, zaljubljivanje je itekako moguće, ali pazite da osobu ne stavite na pijedestal čim se pojavi malo pažnje ili zainteresiranosti. Ključ je u tome da iskreno razgovarate o svojim osjećajima, ali i o svojim sumnjama, umjesto da ih potiskujete.

Posao i novac

Na poslovnom planu, karta Nada otvara vrata kreativnosti, širenja i međunarodne suradnje. Ako imate ideje koje ste odgađali, veljača/februar je dobar mjesec da ih konačno počnete razvijati. Financijski priljevi mogu dolaziti iz više izvora – kroz dodatne angažmane, honorarne poslove ili širenje postojeće djelatnosti.

U komunikaciji s kolegama i suradnicima mogu se pojaviti povremeni nesporazumi, ali uz malo strpljenja i jasnog dogovora sve se može riješiti. Važno je da ostanete dosljedni u onome što obećate.

Zdravlje

Preporučuje se provjera vida, posebno starijim Blizancima, kao i briga o venama, alergijama i zubima. Zdravlje je općenito stabilno, ali preventiva i redovne kontrole pomažu da se potencijalne tegobe riješe na vrijeme. Obratite pažnju na signale tijela, čak i ako se čine sitnima.

RAK – IZRAŽAVANJE, KUĆA, MISAO

Ljubav

Veljača/februar Rakovima donosi potrebu za stabilizacijom i većom odgovornošću u emotivnim odnosima. Ako ste u vezi ili braku, jasno je da vi i partner možete mnogo postići, ali pod uvjetom da ne bježite od problema. Kada prihvatite da se izazovi rješavaju zajedno, postaje lakše graditi dublju bliskost.

Mogu se pojaviti faze tišine, zastoja ili dojma da „ništa ne ide naprijed“, ali to su prolazne epizode koje vas pozivaju da preispitate što vam u odnosu zaista treba. Slobodni Rakovi mogu upoznati osobu koja ih privlači, ali izgledi za ozbiljan odnos veći su ako je riječ o zreloj, stabilnoj osobi. Savjet je da ne ulazite u veze s osobama koje su zauzete ili znatno starije, ako već u startu osjećate unutarnji nemir.

Posao i novac

Poslovno, veljača/februar je mjesec u kojem se nagrađuje disciplina. Poštovanje autoriteta, korektan odnos s starijim kolegama i odgovoran pristup obvezama donose vam stabilnost. Prije važnih odluka dobro je konzultirati osobe kojima vjerujete, bilo da je riječ o nadređenima ili iskusnijim suradnicima.

Ovo je dobar period za učvršćivanje profesionalnog ugleda i konsolidaciju onoga što ste već započeli. Umjesto naglih promjena, naglasak je na strpljivom građenju pozicije.

Zdravlje

Kralježnički stup, posebno lumbalni dio, može biti osjetljiviji, kao i hormonski sustav i rad žlijezda. Važno je voditi računa o držanju, fizičkoj aktivnosti i redovnim pregledima. Mlađi Rakovi profitiraju od rekreacije, plesa, šetnji i svega što im pomaže da se oslobode nakupljene napetosti.

LAV – SMRT, PORUKA, VJENČANJE

Ljubav

Karta Smrt u romskom horoskopu za Lava nosi karmičku simboliku i govori o velikim transformacijama u ljubavnom životu. Ako ste u vezi, odnosi koji imaju stvarnu perspektivu prolaze kroz duboku promjenu i mogu postati snažniji, zreliji i stabilniji. Odnosi koji već dugo „pucaju po šavovima“ mogu doći do točke nakon koje više nema povratka, pa veljača/februar može donijeti i konačne odluke.

Slobodni Lavovi u ovom razdoblju mogu doživjeti sudbinski susret – osobu koja snažno utječe na daljnji životni smjer. Veza započeta sada može biti dugoročna i vrlo transformativna, ali od vas traži spremnost da mijenjate stare obrasce.

Posao i novac

Početak mjeseca traži pojačanu koncentraciju i veliku količinu energije. Možda ćete osjećati da sve dolazi odjednom i da se od vas očekuje da „nosite“ više nego inače. U drugom dijelu veljače/februara dolazi do rasterećenja, lakše suradnje i boljih prilika.

Lavovi u ovom razdoblju mogu započeti nove projekte, promijeniti smjer karijere ili unaprijediti postojeći položaj. Ako tražite posao, otvaraju se šanse da pokažete svoje talente i prirodno vodstvo.

Zdravlje

Kod starijih Lavova mogu se pojačati kronične tegobe, posebno vezane uz kralježnicu i kosti. Mlađi Lavovi mogu osjećati napetost i bol u leđima, kao i posljedice stresa. Preporučuju se lagane vježbe, istezanje, briga o držanju i uravnotežena prehrana.

DJEVICA – PISMO, SVEĆENIK, LJUBAVNICA

Ljubav

Za Djevice koje su u vezi ili braku, veljača/februar donosi više sklada, međusobnog razumijevanja i lijepih zajedničkih trenutaka. Otvaraju se teme povjerenja, zajedničkih planova i dublje odanosti. Istovremeno, postoji mogućnost pojave osobe koja budi „tajnu strast“ i želju za eksperimentiranjem. Ovdje je važno biti potpuno iskren prema sebi, jer takva situacija lako može zakomplicirati već postojeći odnos.

Ako ste slobodni, velika je vjerojatnost da ćete upoznati nekoga s kim od prvog trenutka osjećate snažnu povezanost, kao da se poznajete mnogo duže. Ovo može djelovati kao susret koji ste dugo čekali, ali svejedno je važno održati zdravu dozu razuma i ne žuriti previše.

Posao i novac

Aktivno uključivanje u poslove donosi rezultate. U prvoj dekadi veljače/februara važno je da čuvate mirnoću i ne ulazite u sukobe sa suradnicima, čak i kad mislite da ste potpuno u pravu. Mjesec donosi nove informacije, prijedloge i prilike, posebno u područjima koja su vezana za komunikaciju, pisanje, savjetovanje ili kreativni rad.

Ako razmišljate o dodatnoj edukaciji ili proširenju znanja, ovo je dobar trenutak da se konkretnije pozabavite time.

Zdravlje

Vratni dio kralježnice i zglobovi mogu biti osjetljiviji, osobito kod starijih Djevica. Preporučuju se prilagođena tjelovježba, istezanje i preventivne kontrole. Briga o držanju i izbjegavanje dugotrajnog sjedenja pomaže da se smanje tegobe.

VAGA – PRITISAK, PUTOVANJE, DIJETE

Ljubav

Slobodne Vage u veljači/februaru mogu ući u zanimljive emotivne priče s osobom iz drugog grada, inozemstva ili tijekom putovanja. Moguća su i poznanstva preko posla ili projekata koji uključuju putovanja i komunikaciju na daljinu. Susreti s osobama koje su zauzete ili imaju veliku razliku u godinama nisu isključeni, pa je potreban dodatni oprez da ne uđete u odnos koji vam dugoročno donosi više tereta nego radosti.

Vage u vezama imaju priliku osnažiti i stabilizirati postojeće odnose. Ako postoji pritisak izvana (obveze, posao, obitelj), sada učite kako zadržati ravnotežu i ne preuzeti sve na sebe.

Posao i novac

Veljača/februar donosi nove poslovne prilike, osobito u drugoj i trećoj dekadi mjeseca. Suradnja s strancima, putovanja, rad s klijentima iz drugih gradova ili zemalja mogu se pokazati vrlo isplativima. Moguća su nova partnerstva koja donose rast i napredak.

Ako planirate proširiti svoje poslove, otvoriti se novim tržištima ili promijeniti radnu okolinu, situacije koje se sada pojavljuju mogu biti važan korak u tom smjeru.

Zdravlje

Mlađe Vage uglavnom imaju stabilno zdravlje, dok starije mogu osjećati kronične tegobe vezane uz pluća, grlo i dišni sustav. Preporučuju se tehnike disanja, briga o imunitetu, zaštita od hladnoće i redovni odmor. Napetost se lakše rješava kada si dopustite pauzu.

ŠKORPION – OFICIR, ISTINA, VJENČANJE

Ljubav

Veljača/februar Škorpionima donosi snažne prilike za napredak u emotivnom životu. Ako ste u vezi ili braku, očekujte pozitivne promjene, iskrenije razgovore i jačanje povjerenja, posebno u drugoj polovici mjeseca. Energija karata ukazuje na strast, otvorenost i obnavljanje ljubavi.

Prva dekada može djelovati sporije, ali upravo tada postavljate temelje za ono što kasnije dolazi. Slobodni Škorpioni trebaju obratiti pažnju na poslovno okruženje, jer upravo kroz posao ili suradnje mogu upoznati osobu koja će im biti vrlo značajna. Drugi dio mjeseca posebno je povoljan za zaljubljivanje i početak ozbiljne veze.

Posao i novac

Početak godine, a posebice veljača/februar, za Škorpione je snažan radni period. Vrijedni ste, fokusirani i spremni odraditi i ono što drugi izbjegavaju. Postojeći poslovi i nove suradnje otvaraju važna vrata. Posebno se ističu inozemne suradnje ili poslovi povezani s drugim državama – tu se mogu ostvariti vrlo povoljni dogovori.

Financije su stabilne, a kod nekih Škorpiona javljaju se i novi izvori prihoda. Dobro je da dio sredstava usmjerite na dugoročne ciljeve.

Zdravlje

Moguće su tegobe vezane uz oči, glavu i sinuse, stoga su preventiva i kontrole dobrodošle. Obratite pažnju i na kralježnicu, kosti i zglobove, jer se tu mogu javiti kronične ili reumatske teškoće. Redovna fizička aktivnost i umjerenost u svemu čine veliku razliku.

STRIJELAC – LJUBAVNICA, PUTOVANJE, LJUBAV

Ljubav

Slobodni Strijelci u veljači/februaru mogu očekivati buran i dinamičan ljubavni period. Emotivni susreti mogu biti iznenadni – preko putovanja, društvenih mreža, prijatelja ili javnih događaja. Privlačnost je jaka, a strast naglašena.

Ako ste u vezi, odnos s partnerom može biti vrlo dobar, pun podrške i zajedničkih planova, ali je važno paziti na moguće „treće osobe“ koje se pojavljuju kao iskušenje. Ciganske karte savjetuju da uživate u ljubavi, ali da pritom ne izgubite iz vida ono što vam je doista važno na duže staze.

Posao i novac

Novi poslovni kontakti, projekti u drugim gradovima ili suradnje s inozemstvom vrlo su naglašeni. Poslovna scena se širi i dobivate priliku pokazati svoje znanje na većem planu. Ipak, važno je da ne budete impulzivni, da dobro odmjerite svaku ponudu i prepoznate one koje su doista vrijedne vašeg vremena.

Veljača/februar potiče Strijelce da hrabro razmišljaju, ali da odluke donose tek nakon što prikupe dovoljno informacija.

Zdravlje

Uživanje u životu i hedonizam mogu biti jače izraženi, što je lijepo, ali zahtijeva ravnotežu. Vodite računa o prehrani, spavanju i odmoru. Briga o tijelu sada je jednako važna kao i zabava.

JARAC – LJUBAVNICA, LOPOV, BOLEST

Ljubav

Za Jarce u vezama i brakovima naglasak je na iskrenosti i transparentnosti. Tajne, skrivene poruke ili „male igre“ lako se otkrivaju i mogu stvoriti nepotrebne probleme. Ako ste u iskušenju da ulazite u paralelne priče, ciganske karte savjetuju da dobro promislite prije bilo kakve akcije.

Slobodni Jarci mogu se naći u situacijama tajnih simpatija, privlačnosti prema zauzetim osobama ili odnosima koji se odvijaju „ispod radara“. Preporuka je da sve ostane na nivou promatranja dok ne budete potpuno sigurni što želite i s kim.

Posao i novac

Kreativne ideje, planovi i novi koncepti stalno vam prolaze kroz glavu, ali ovaj mjesec od vas traži strpljenje. Mnoge prilike koje se sada pojavljuju svoje će pravo lice pokazati tek u sljedećem razdoblju. Financije mogu biti promjenljive, no postoji više izvora prihoda, pa se situacija drži pod kontrolom.

Dobar je trenutak da dovršite ono što je započeto i pripremite teren za jači iskorak kasnije.

Zdravlje

Zdravlje traži pažnju, odmor i regeneraciju. Stariji Jarcimogu osjetiti probleme s kralježnicom, hormonima i venama, pa su pregledi i preventiva važni. Ne iscrpljujte se preko mjere, jer se umor brže skuplja nego inače.

VODENJAK – NEISKRENOST, LJUBAV, IZNENADNA SREĆA

Ljubav

Za Vodenjake je veljača/februar mjesec u kojem se traži potpuno iskrena komunikacija. Ako nešto prešućujete partneru ili sami sebi, to može stvoriti nepotrebnu zbrku. Iskren razgovor, čak i kad nije ugodan, u konačnici donosi olakšanje.

Slobodne Vodenjake ljubav može iznenaditi – preko prijatelja, izlazaka ili društvenih mreža. Moguće je da se pojavi više osoba koje vam se sviđaju, pa je savjet ciganskih karata da pažljivo birate i da ne dajete obećanja koja ne možete ispuniti.

Posao i novac

Razdoblje može donijeti osjećaj nesigurnosti i unutarnjih strahova, ali većinom su ti strahovi veći u mislima nego u realnosti. Druga i treća dekada veljače/februara donose povoljne poslovne šanse i ugodna iznenađenja.

Financije mogu biti nestabilne zbog impulzivnih troškova, pa je važno da kontrolirate kupovine i planirate budžet. Dobre poslovne odluke sada zahtijevaju i dozu opreza.

Zdravlje

Organizam može biti skloniji prehladama, virozama i bakterijskim infekcijama. Vrijedi uložiti dodatni trud u jačanje imuniteta, pravilnu prehranu, odmor i boravak na svježem zraku. Preventiva je vaš najbolji saveznik.

RIBE – VJERNOST, UDOVAC, PORUKA

Ljubav

Za Ribe je u veljači/februaru izuzetno važna otvorena, mirna i iskrena komunikacija s partnerom. Ako nešto zadržavate u sebi, ovaj mjesec pokazuje koliko je važno da to počnete izražavati. Vjernost, poštovanje i odanost sada postaju temelj odnosa.

Slobodne Ribe kroz prijatelje, društvene aktivnosti i širu socijalnu mrežu mogu upoznati osobu koja ostavlja ozbiljan dojam. Moguća je razlika u godinama ili zrelija životna pozicija te osobe. Veza se može razvijati sporije, ali u stabilnom, ozbiljnijem smjeru.

Posao i novac

Na poslovnom planu, pozicija i autoriteti su skloni pomoći. Ako imate prijedloge, ideje ili želite pokrenuti nešto novo, ovo je dobar trenutak da ih iznesete nadređenima – velika je vjerojatnost da ćete biti saslušani i podržani.

Financije su stabilne, a veljača/februar je za mnoge Ribe snažan mjesec po pitanju materijalne sigurnosti.

Zdravlje

Osjetljive točke su grlo, pluća, želudac i kralježnica. Preporučuje se briga o respiratornom sustavu, izbjegavanje prehlada i jačanje organizma. Redovan odmor, dovoljno sna i umjeren tempo pomažu da se održite u dobroj formi.

