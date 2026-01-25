Ljudi rođeni u ova dva znaka najčešće krive druge za svoje pogreške

Neki ljudi teško priznaju vlastite pogreške, bilo zato što ih ne prepoznaju, ne žele priznati ili im to ne dopušta njihov osjećaj samopouzdanja.

Astrološki gledano, pripadnici određenih znakova skloniji su prebacivanju krivnje na druge, opravdavanju okolnostima ili traženju vanjskog uzroka umjesto preispitivanja vlastitih odluka. To ne znači da su loše osobe – često ih pokreće nesvjesna potreba da zaštite svoj ego ili strah od neuspjeha. Možda neće priznati da su pogriješili, ali to ne znači da ne griješe.

Strijelac

Strijelci obožavaju slobodu i ne podnose osjećaj ograničenosti. Kad situacija izmakne kontroli, često će se braniti rečenicama poput: “Nisam znao”, “Nije mi to bila namjera” ili “To nije bila moja odgovornost”. Njihova težnja za neovisnošću i ležernošću često ide ruku pod ruku s odbijanjem priznanja da su pogriješili.

Umjesto da se okrenu samopropitivanju, radije će – često i nesvjesno – prebaciti krivnju na druge, osobito na one za koje smatraju da su “imali više kontrole” ili “morali znati bolje”.

Lav

Lavovi imaju snažan ego i ponos koji im otežava javno priznati pogrešku. U njihovom svijetu, gubitak kontrole nad situacijom doživljava se kao prijetnja identitetu. Zato će, u sukobima ili nakon loših odluka, češće tražiti vanjske razloge nego priznati vlastitu odgovornost.

Nerijetko će reći: “Dao sam ti povjerenje, ti si pogriješio” ili “Nije do mene, već do okolnosti”. Iako duboko u sebi znaju istinu, rijetko će je izgovoriti naglas, piše index.

