Tri znaka izlaze iz toksične veze: Evo kome će konačno svanuti u ljubavi!

Ponekad je najveći čin ljubavi onaj prema sebi. U narednom periodu tri horoskopska znaka dolaze do važnog uvida: veza u kojoj se stalno sumnja, objašnjava i trpi više nije vredna njihove energije. Bez impulsivnih odluka, ali s jasnom sviješću, biraju mir umesto emotivnog haosa.

Rak

Rakovi su dugo ostajali iz osjećaja, nade i straha da će nekoga povrijediti. No sada shvataju da ih toksična veza emocionalno iscrpljuje i guši njihovu prirodnu toplinu. Kada odluče pustiti, dolazi olakšanje – i prostor za odnos u kojem se osjećaju sigurno, viđeno i cijenjeno.

Vaga

Vage su često ostajale predugo, pokušavajući održati ravnotežu po svaku cenu. U ovom periodu dolazi preokret: shvataju da mir ne znači stalno popuštanje. Odlazak iz toksične veze vraća im samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti.

Ribe

Ribe su sklone idealizovanju i davanju drugih šansi, čak i kad ih to boli. Sada konačno skidaju ružičaste naočare i vide istinu onakvu kakva jeste. Prekid s toksičnom vezom nije poraz, nego iscjeljenje – i prvi korak prema zdravijoj, iskrenijoj ljubavi, piše naj žena.

Facebook komentari