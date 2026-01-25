Vašim mukama je kraj! 3 horoskopska znaka izlaze iz pakla posle tri godine, sreća im kuca na vrata

Posljednje tri godine za mnoge su bile obilježene borbom, stagnacijom i emotivnom iscrpljenošću. Prema astrološkim prognozama, 2026. godina donosi veliki preokret za tri horoskopska znaka kojima se završava najteži ciklus i počinje period olakšanja, stabilnosti i novih prilika. To su:

RIBE

Ribe su prošle kroz neka razočaranja u ljubavi i poslu u prethodne tri godine, uglavnom zbog dugog boravka Saturna u njihovom znaku. U februaru 2026. ova teška faza se završava. Slijedi povratak emocionalne stabilnosti i napredovanje na poslovnom planu.

BLIZANCI

Iako su očekivali više, Blizanci su se suočavali s finansijskim i poslovnim blokadama tri godine. Od februara 2026. godine prepreke se uklanjaju, a trud iz prethodnih godina konačno počinje da donosi rezultate i finansijsko olakšanje kroz bolju zaradu.

STRIJELAC

Strijelčevi su prošli kroz emocionalno iscrpljujuće situacije i ozbiljne životne izazove. Godina koja je počela donosi zatvaranje bolnih poglavlja, povratak vjere u sebe i jasniji pravac za budućnost.

