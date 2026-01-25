Najuspješniji manipulatori rađaju se u ovim znakovima

Manipulacija ne mora uvijek biti zlonamjerna, no u rukama pojedinih horoskopskih znakova postaje vještina kojom upravljaju situacijama, ljudima i vlastitim interesima. Neki od njih točno znaju što reći i kako se postaviti kako bi dobili ono što žele. Pritom ne viču, ne prijete i ne nameću se – oni su tihi igrači u pozadini koji povlače poteze dok drugi to često i ne primjećuju.

U nastavku su tri znaka koja najlakše prepoznaju tuđe slabosti, znaju ih iskoristiti i gotovo uvijek izlaze kao pobjednici.

Škorpion

Škorpioni su poznati po svojoj sposobnosti da osjete tuđe slabosti i bez izravnih riječi. Njihova manipulacija najčešće se temelji na šutnji, promatranju i pronicljivim pitanjima. Promatraju, pamte i čekaju pravi trenutak. Kada odluče djelovati, to čine promišljeno i s jasnim ciljem. Njihov utjecaj ne dolazi kroz glasnoću, već kroz atmosferu koju stvaraju. Ljudi u njihovoj blizini često imaju osjećaj da “moraju” nešto učiniti, iako im to nitko nije izravno rekao.

Blizanci

Blizanci manipuliraju kroz komunikaciju. Njihova elokventnost, sposobnost uvjeravanja i brzina razmišljanja često su njihovi najjači aduti. Vješto koriste dvosmislene rečenice, izbjegavaju odgovornost i usmjeravaju razgovor tamo gdje njima odgovara. Uz to, njihova šarmantnost i ležernost čine ih gotovo bezazlenima, što im dodatno olakšava izbjegavanje posljedica vlastitih postupaka.

Ribe

Ribe nisu otvoreni manipulatori, ali njihova emocionalna dubina i sposobnost poticanja empatije često im služe kao alat. Kada ne dobiju ono što žele, povlače se, šute, pate i čekaju da druga osoba tišinu ispuni osjećajem krivnje. Njihova manipulacija nije izrečena riječima, već se odvija na emocionalnoj razini. Ljudi se uz njih često osjećaju odgovornima, iako zapravo nisu učinili ništa loše, piše index.

Facebook komentari