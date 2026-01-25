Najdublji strah znakova: Škorpione paralizira otvaranje pred drugima, Djevice haos!

Lav ima dubok strah da će rezultat njegovog napornog rada, njegova predanost i vještina proći nezapaženo. Strijelac izrazito ne voli da netko kontrolira njegove postupke i odluke, to je njegov najdublji strah.

Ovan

Najveći strah Ovna je da će učiniti nešto što će uzrokovati da se njegova voljena osoba spakira i krene dalje.

On žudi za trajnim, smislenim odnosom i jako ga pogađa kada ga ne postigne.

Bik

Bik je nevjerojatno pouzdan izvor pomoći, informacija i vodstva u svijetu. Većina Bikova se boji da će dobiti upravo suprotno zauzvrat.

Oni trebaju stabilnost u njihovim odnosima i resursima.

Blizanci

Blizanci unose svoje živote i srca u njihov rad. To ih čini jednima od najproduktivnijih i najstručnijih ljudi. Što se njih tiče – svemu što oni čine potrebno je poboljšanje.

Taj strah od nesavršenosti tjera ih da stalno poboljšavaju svoje vještine i osobne živote.

Rak

Rakovi su vrlo emotivni i osjetljivi ljudi. To ih čini jednima od najstrastvenijih, najtoplijih ljudi, punih ljubavi. No, to ih također čini vrlo osjetljivima na odbijanje.

Oni su toliko emocionalno u skladu s onima oko njih, bilo kakvo uočeno izbjegavanje za njih je kao bockanje s užarenim štapom.

Lav

Na površini, Lavovi izgledaju vrlo sigurni, stručni i stabilni.

No, iako oni to neće nikad pokazati, oni imaju dubok strah da će rezultat njihovog napornog rada, njihova predanost i vještina proći nezapaženo.

Djevica

Djevice žude za redom. U njihovom uredu, sve ima svoje mjesto. One uvijek dolaze na vrijeme i nikad se ne pojave nespremne.

To je potaknuto njihovim dubokim strahom od kaosa. Djevice ne mogu podnijeti neorganizirane ljude i bučna, neuredna mjesta.

Vaga

Vage su fokusirane na mir i ljubav. One ne mogu podnijeti sukob i izbjeći će ga pod svaku cijenu.

To ne znači da se one boje da će povrijediti sebe – više se boje da će uzrokovati bol drugom ljudskom biću s onim što kažu ili naprave u ljutnji.

Škorpion

U profesionalnom svijetu, Škorpioni mogu biti jedni od najsamouvjerenijih ljudi.

No, kada je riječ o osobnim odnosima koji uključuju otvaranje, dijeljenje emocija i strast, Škorpioni postaju paralizirani od straha.

Oni više vole ostati na oprezu.

Strijelac

Strijelac voli imati stvari pod kontrolom. Oni su slobodne ptice, vole biti kreativni i istraživati uzbudljive stvari.

Izrazito ne vole da netko kontrolira njihove postupke i odluke, to je njihov najdublji strah.

Jarac

Jarci su sjajni kada je potrebno svoje snove pretvoriti u stvarnost. Oni točno znaju što žele i znaju točno kako će to dobiti.

Ono čega se oni najviše boje je da oni oko njih neće gledati na njihove snove s toliko razumijevanja i uvažavanja, kao što to oni čine.

Vodenjak

Vodenjak želi biti tu za svoje najmilije više nego bilo što drugo. Oni to čine prilično dobro zbog njihove sposobnosti da ostanu mirni u napetim situacijama.

Vodenjak se najviše boji da će doći u poziciju u kojoj neće moći pružiti potrebnu sigurnost i zaštitu.

Ribe

Ribe su vrlo osjetljive i ispunjene su idejama. Njih ne smeta osobito kritika tih ideja – ali zato mrze sukobe.

Čak i kad znaju da je vaša kritika potpuno netočna, one vas vjerojatno neće prozvati zbog toga jer je to previše stresno za njih.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari