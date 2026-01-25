Savršena srodna duša za svaki znak Zodijaka – OVO trebate tražiti za idealnu kompatibilnost!

Pravoj osobi Bik će ostati vjeran do samog kraja. Njegova je idealna srodna duša netko tko je pouzdan, netko tko ne igra igre, on nema vremena za to. On također voli romantične osobe koje mogu učiniti da se osjeća kao da je jedina osoba na svijetu!

Jeste li se ikad pitali što vas astrologija može naučiti o vašoj idealnoj srodnoj duši? Analizirajući vaš znak zodijaka možete dobiti puno bolju predodžbu o tome s kim ćete biti najviše kompatibilni u ljubavi.

Dakle, ovo su karakteristike koje svaki znak treba tražiti kada je u potrazi za svojom srodnom dušom!

Ovan

Srodna duša Ovna: Zabavna osoba, puna samopouzdanja koja može držati korak s njim

Ovan ima agresivno – zabavnu osobnost i voli živjeti brzo. Nema vremena za depresiju i potreban mu je partner koji ga može pratiti. Njegova idealna srodna duša je netko tko ima visoko samopouzdanje i tko se ne boji preuzeti rizik.

Potencijalne srodne duše: Ovan, Lav, Strijelac, Blizanci i Vodenjak.

Bik

Srodna duša Bika: Vjerna i romantična osoba koja je fokusirana samo na njega

Pravoj osobi Bik će ostati vjeran do samog kraja. Ali treba nekoga tko može vratiti uslugu i uzvratiti njegov snažan osjećaj predanosti. Njegova je idealna srodna duša netko tko je pouzdan, netko tko ne igra igre. Bik nema vremena za to. On također voli romantične osobe koje mogu učiniti da se osjeća kao da je jedina osoba na svijetu!

Potencijalne srodne duše: Rak, Jarac, Djevica i Ribe.

Blizanci

Srodna duša Blizanca: netko inteligentan, sa smislom za humor i dovoljno različit kako bi stvari bile zanimljive

Blizanci mogu biti vrlo izbirljivi kada se radi o njihovom partneru, tako da biste se trebali osjećati posebnima ako vas odaberu. Njihova idealna srodna duša je netko tko je zabavan, pametan i zanimljiv. Pomaže ako ste dovoljno različiti kako nikad ne bi imali ustajao ili dosadan odnos!

Potencijalne srodne duše: Lav, Vaga, Ovan i Vodenjak.

Rak

Srodna duša Raka: inteligentna, nježna i senzualna duša sa suosjećajnim srcem

Rak ima ogromno srce i mnogo ljubavi koju može dati … ali ako ga želite doista osvojiti, morat ćete moći vratiti uslugu. Potreban mu je netko tko je dovoljno inteligentan da osvaja njegov um, ali i dovoljno nježan da bi se osjećao posebnim i voljenim. Nema puno vremena za sebičnost tako da njegov idealan partner također mora biti nježan i suosjećajan.

Potencijalne srodne duše: Škorpion, Bik, Ribe i Djevica.

Lav

Srodna duša Lava: netko tko je siguran u sebe, tajanstven i sposoban zadržati njegovu pažnju

Lav je beznadno privučen tajanstvenim osobama koje pršte od samopouzdanja. On želi nekoga tko je spreman za avanturu i tko se ne boji rizika. No, također, želi nekoga tko je dovoljno intrigantan da mu zaokuplja pažnju i da se neprestano veseli onome što slijedi!

Potencijalne srodne duše: Blizanci, Vaga, Strijelac i Ovan.

Djevica

Srodna duša Djevice: netko sofisticiran, složen, ambiciozan i potpuno posvećen

Srodna duša Djevice je netko složen i sofisticiran poput luksuznog francuskog vina. Ali ta osoba također treba biti ambiciozna i društvena, a ne netko tko se po cijeli dan samo jada i ne postiže apsolutno ništa. Prije svega, Djevica treba nekoga tko će biti jednako predan odnosu kao što je i ona!

Potencijalne srodne duše: Škorpion, Jarac, Rak i Bik.

Vaga

Srodna duša Vage: netko tko dobro izgleda, tko je pametan i pun samopouzdanja

Vaga ima visoke standarde kada je u pitanju ljubav i neće pristati na bilo što. Njena srodna duša vjerojatno će biti netko tko ima izgled, mozak i samopouzdanje. Oni vole fizičku ljepotu jer imaju oko za estetiku. Vage su inteligentne i spori umovi im brzo postanu dosadni. Žele nekoga tko zna što želi!

Potencijalne srodne duše: Blizanci, Vodenjak, Strijelac i Lav.

Škorpion

Srodna duša Škorpiona: netko tko ga može izazvati i ispuniti njegovu potrebu za strašću i intenzitetom

Kad ste s Škorpionom, njegova ljubav je duboka, intenzivna i potpuno bezuvjetna. No, treba nekoga tko ga izaziva i hrani njegovu strast. Njegova idealna srodna duša je duboka, maštovita osoba koja razmišlja i osjeća se duboko, ali koja ne otkriva nužno sve svoje karte odjednom. Oni vole malo misterije i intriga i također su beznadno privučeni oštrom inteligencijom!

Potencijalne srodne duše: Riba, Djevica, Jarac i Rak.

Strijelac

Srodna duša Strijelca: Osoba otvorenog uma i slobodnog duha koja ga ne pokušava promijeniti

Strijelci cijene svoju slobodu i neovisnost i ne treba im netko previše posesivan tko će im visjeti za vratom. Njihova idealna srodna duša je netko tko voli zabavu i pristupa životu otvorenog uma. Ne vole beskrajna pravila i rutinu niti im treba netko tko će ih pokušati promijeniti ili popraviti kao da su projekt. Njihova srodna duša je netko tko ih može izgraditi i koga mogu povesti na put, a ne netko tko im želi srezati krila.

Potencijalne srodne duše: Lav, Vodenjak, Ovan i Vaga.

Jarac

Srodna duša Jarca: elegantna, otmjena i intrigantna duša sa stilom koja može okupirati njegov um i ostati vjerna do kraja

Jarac se ne boji biti izbirljiv kada se radi o ljubavnicima. Njegov idealan partner mora imati nešto elegancije i stila te biti ponosan na to što jest. Također bi trebao biti inteligentan, ali iznad svega, treba bi biti pouzdani i vjeran jer Jarac treba nekoga na koga može računati.

Potencijalne srodne duše: Ribe, Bik, Djevica i Škorpion

Vodenjak

Srodna duša Vodenjaka: Posvećena osoba koja voli zabavu, s uvrnutim smislom za humor i talentom za kuhanje

Idealna srodna duša Vodenjaka treba imati zabavnu i ekstrovertiranu osobnost i mora biti raspoložena za povremenu avanturu. Također ga strašno privlače oštroumne osobe koje imaju uvrnuti smisao za humor. Ako ga možete nasmijati možete ga natjerati gotovo na sve. Ako znate kuhati, to je također veliki plus, jer Vodenjak jako uživa u hrani.

Potencijalne srodne duše: Vaga, Ovan, Blizanci i Strijelac.

Ribe

Srodna duša Riba: Samouvjerena osoba kreativnog uma koja je na njihovoj valnoj duljini

Ribe žive u svom svijetu i nikad ne shvaćaju život previše ozbiljno. Njihova idealna srodna duša je osoba sa zdravom dozom samouvjerenosti, divljim i kreativnim umom, te sposobnošću da misli nelinearno. Najviše od svega treba im netko s kime se mogu povezati i komunicirati na dubok i smislen način.

Potencijalne srodne duše: Rak, Jarac, Bik, Škorpion

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

