Financijski horoskop od 26.1. do 1.2.: Lav pojačava prihode, Rak stabilizira financije

Ovnovi, brzopleti potezi, posebno veće kupnje i dizanje kredita, mogu Vam kasnije stvoriti dodatne troškove ili kašnjenja u plaćanjima. Drugi dio tjedna postaje povoljniji za povratak starim projektima, klijentima ili idejama koje ste sami napustili, a i dalje imaju potencijal zarade. Lavovi ovog tjedna dobro prolaze ako se usude pokrenuti razgovore o novcu. Ako razmišljate o povišici, bonusu ili promjeni uvjeta suradnje, sada vrijedi argumentirano istaknuti svoj doprinos. Mogu se pojaviti i prilike za honorarni posao, kreativni projekt ili dodatni angažman u kojem možete iskoristiti svoje talente.

Kraj siječnja/januara 2026. donosi naglasak na novac, planiranje i odgovornije upravljanje resursima. Merkur u Vodenjaku potiče razmišljanje o novim načinima zarađivanja, online poslovima, bankarskim uslugama i digitalnim plaćanjima, ali istovremeno donosi i moguću zbrku s dokumentima, uplatama i dogovorima.

Sve što se tiče računa, ugovora i službene komunikacije dobro je dvaput provjeriti. Venera pojačava želju za udobnošću, lijepim stvarima i kupovinom, dok Saturn podsjeća na granice, obveze i stvarne mogućnosti. To je kombinacija koja jasno pokazuje koliko je važno pronaći mjeru između užitka i discipline.

Ovaj tjedan idealan je za planiranje proračuna, traženje novih načina štednje, smanjenje nepotrebnih troškova i razmišljanje o dodatnim izvorima prihoda.

U nastavku slijedi financijski horoskop za svaki znak Zodijaka za razdoblje od 26.1. do 1.2.2026..

Ovan

Ovnovi, ovaj tjedan vas vraća na sve ono što je ostalo nedovršeno u financijama. Stari dugovi, zaboravljene uplate, „parkirani“ projekti ili odgođeni dogovori ponovno dolaze na stol. Najpametnije što možete učiniti je sustavno proći kroz račune, ugovore, mailove i poruke te provjeriti što još nije do kraja riješeno.

Brzopleti potezi, posebno veće kupnje i dizanje kredita, mogu Vam kasnije stvoriti dodatne troškove ili kašnjenja u plaćanjima. Drugi dio tjedna postaje povoljniji za povratak starim projektima, klijentima ili idejama koje ste sami napustili, a i dalje imaju potencijal zarade.

Moguća je ugodna zarada kroz hobi, honorarni posao ili neočekivan novčani poklon. Ključ za Ovna u ovom razdoblju je jasan plan proračuna i svjesno odgađanje impulzivne potrošnje – štedljivost i promišljenost donose osjećaj kontrole i snage.

Bik

Za Bikove je tjedan financijski stabilan, uz podršku Venere koja Vam pojačava osjećaj sigurnosti i želju da pametno upravljate resursima. Ipak, upravo zbog te sigurnosti javlja se i sklonost hedonizmu i kupovini stvari koje su lijepe, ali često nisu nužne. Zato je važno postaviti granice i jasno razlikovati što Vam uistinu treba od onoga što kupujete samo zato što je „privlačno“.

Brzo rješavanje obiteljskih i kućanskih pitanja može Vam uštedjeti i vrijeme i novac, posebno ako ne odgađate obveze. Nije najbolji trenutak za veća zaduživanja, potpisivanje kompleksnih ugovora o kreditima ili pokretanje dugoročnih ulaganja koja zahtijevaju veliku početnu svotu.

Pred kraj tjedna otvara se mogućnost dodatnog prihoda – novi klijent, povoljan honorarni posao ili konkretna ponuda koja može popraviti stanje na računu. Prije završne odluke dobro je raspraviti sve s obitelji i hladne glave usporediti opcije.

Blizanci

Blizanci osjećaju nervozu oko plaćanja, računa i administracije. Kašnjenja uplata, manji nesporazumi s bankama, dvostruka terećenja, nejasnoće oko online kupnji ili kartičnih plaćanja – sve to može obilježiti ovaj tjedan. Najpametnije je usporiti i sve što se tiče novca provjeriti više puta, posebno kod digitalnih transakcija.

Moguća je ponuda za vraćanje na prijašnji posao, rad na pola radnog vremena ili dodatni angažman koji donosi ekstra prihod do kraja tjedna. Važno je izbjegavati ulaganja u sumnjive projekte i sve što obećava brzu zaradu bez jasnog temelja.

Umjesto toga, Blizancima je korisno detaljno pregledati svoj osobni proračun, prepoznati gdje novac „curi“ i uz pomoć vlastite kreativnosti osmisliti nove, ali realne ideje za zaradu. Svjesno i racionalno trošenje ključ je financijskog mira.

Rak

Rakovi svoj financijski mir pronalaze kroz brigu o domu i obitelji. Početak tjedna idealan je za pregled svih kućanskih troškova, računa, režija i zajedničkih obveza. Ulaganja u dom mogu biti vrlo isplativa, bilo da je riječ o sitnim popravcima, unapređenju prostora ili nabavi praktičnih stvari koje olakšavaju svakodnevicu.

Kupnja kućanskih aparata, namještaja ili pokretanje renovacije treba biti dobro isplanirano, uz dogovor s najbližima. Troškovi vezani uz zdravlje, preventivne preglede ili brigu o sebi imaju potencijal donijeti dugoročnu korist pa su dobro usmjerene investicije, posebno ako iskoristite akcije i popuste.

Podrška može doći od članova obitelji, bilo kroz savjet, konkretnu pomoć ili manji financijski doprinos. Najvažnije je ne ulaziti u sukobe oko novca – bolje je unaprijed dogovoriti podjelu troškova kako kasnije ne bi nastajale tenzije.

Lav

Lavovi ovog tjedna dobro prolaze ako se usude pokrenuti razgovore o novcu. Ako razmišljate o povišici, bonusu ili promjeni uvjeta suradnje, sada vrijedi argumentirano istaknuti svoj doprinos. Mogu se pojaviti i prilike za honorarni posao, kreativni projekt ili dodatni angažman u kojem možete iskoristiti svoje talente.

S druge strane, s karticama treba postupati pažljivo. Spontane kupnje, krediti zbog trenutne želje ili riskantni financijski potezi nisu dobar izbor. Planetarna simbolika jasno pokazuje da je rizik pojačan, ali ne i nužno nagrađen.

Puno više koristi donosi izrada konkretnog plana: popis financijskih ciljeva, rokova i potrebnih iznosa. Ako vodite jednostavnu tablicu svojih želja i troškova, lakše ćete vidjeti gdje novac odlazi i na što se uistinu isplati trošiti.

Djevica

Za Djevice je ovo tjedan u kojem se isplati biti dosljedan i detaljan. Najbolji pristup je podijeliti planirane troškove na one nužne i one koje biste željeli, pri čemu prioritet dobivaju osnovne potrebe i obveze. Novac Vam može „nestajati“ na sitnice, male online kupnje, pretplate i svakodnevne navike, pa je korisno nekoliko dana bilježiti sve što trošite.

Postoji mogućnost da se pojavi otplata starog duga, manji bonus, povrat novca ili poklon koji olakšava situaciju. Tjedan je dobar za reorganizaciju proračuna, proučavanje popusta, akcija i povoljnih uvjeta, osobito kada su u pitanju veće kupnje.

Kraj tjedna mogao bi donijeti osjećaj zadovoljstva jer ste uspjeli uštedjeti više nego inače ili pronaći rješenje koje Vam štedi novac. Veći zajmovi i rizična ulaganja nisu preporučljivi – držite se provjerenih opcija i vlastitog tempa.

Vaga

Vage ovog tjedna lako mogu trošiti „prema raspoloženju“. Uređenje doma, kupnja ukrasa, stvaranje ugodnog ugođaja ili pokloni voljenima djeluju privlačno i u određenoj mjeri pozitivno, ali bez kontrole proračuna troškovi lako izmaknu nadzoru.

Posuđivanje većih iznosa, osobito osobama koje ne poznajete dovoljno dobro, bolje je izbjegavati. Krupnije kupnje – automobil, skuplji namještaj, tehnika – pametnije je odgoditi do druge polovice veljače/februara, kada ćete imati jasniji uvid u svoje mogućnosti.

U poslovnom polju može doći do promjene formata rada, nove organizacije prihoda ili preispitivanja načina na koji zarađujete. Korisno je izdvojiti dio proračuna za štednju i iskoristiti povrat novca, bodovne sustave i bonuse gdje god je to razumno i jasno.

Škorpion

Škorpioni se mogu susresti s kašnjenjima u isplatama, zadržavanjem starih dugova ili odgođenim uplatama. Situacija se razbistrava u drugoj polovici tjedna pa je dobro dotad ne donositi impulzivne odluke i ne ulaziti u rasprave zbog novca. Idealno je vrijeme za detaljnu analizu financijske slike: krediti, dugovi, pretplate, investicije – sve to traži realan uvid.

Financijske svađe s kolegama, nadređenima ili članovima obitelji sada lako eskaliraju, pa ih je bolje izbjeći. Srijeda i petak navečer mogu donijeti neočekivan priljev – bonus, premiju, povrat novca ili poklon koji popravlja raspoloženje.

Kod potpisivanja važnih financijskih dokumenata dobro je uložiti dodatno vrijeme u čitanje „sitnih slova“. Tjedan je povoljan za sređivanje papirologije i zatvaranje starih priča, kako biste u narednim tjednima imali čišću startnu poziciju.

Strijelac

Strijelci će lako poželjeti trošiti radi dobrog osjećaja: putovanje, izlasci, nova oprema ili nešto što se čini kao savršena nagrada. Problem nastaje ako takvi izljevi nisu usklađeni s realnim mogućnostima. Zbog toga je važno stati, udahnuti i prije svake veće kupnje provjeriti proračun.

Velika ulaganja i riskantni projekti trenutačno nisu prioritet. Mnogo više dobiti donosi otplata dugova, pregled svih pretplata, članarina i automatskih terećenja koja iz mjeseca u mjesec polako troše budžet.

Druga polovica tjedna pogodnija je za prihvaćanje novih poslovnih ponuda ili dogovora koji mogu donijeti dodatne prihode. Čak i manji dodatni izvor zarade može napraviti razliku. Vođenje dnevnika troškova pomaže Strijelcima da ostanu disciplinirani i spriječe odlazak u minus.

Jarac

Za Jarce ovaj tjedan donosi potvrdu da se discipliniran pristup novcu isplati. Ako ste u posljednje vrijeme bili oprezni, štedjeli i planirali unaprijed, sada se može pojaviti osjećaj veće stabilnosti. Ipak, mogu nastati neočekivani troškovi vezani uz dom ili zdravlje pa pomaže ako imate rezervu ili barem jasan plan kako ih pokriti.

Razdoblje je povoljno za planiranje većih ulaganja, izradu dugoročnog financijskog plana, uspoređivanje ponuda banaka i razmišljanje o tome gdje želite biti za nekoliko godina.

Ponude za honorarni rad ili dodatne projekte treba oprezno provjeriti, ali neke od njih mogu dugoročno biti korisne. Ulaganje u obrazovanje, stručne tečajeve ili alate koji Vam pomažu u poslu sada se pokazuje posebno smislenim. Impulzivne kupnje, samo da biste se nagradili, neće donijeti zadovoljstvo kakvo očekujete.

Vodenjak

Vodenjacima ovaj tjedan donosi potrebu za dodatnim oprezom kod većih troškova. Svaka ozbiljnija kupnja, ulaganje ili kredit trebali bi proći kroz više razina provjere. Pitajte se koliko je nešto stvarno potrebno, možete li to doista financijski podnijeti i imate li rezervni plan.

Moguća je isplata starog duga, povrat novca ili neki neočekivan iznos koji Vam olakšava situaciju. Najbolji način da iskoristite takav novac je usmjeriti ga prema nečemu što već dugo planirate, umjesto brzog trošenja na prolazne želje.

Krediti i rizične investicije ovih dana nisu povoljno naglašeni. Možda ćete poželjeti kupiti nešto neobično, originalno ili tehnološki napredno – korisno je prespavati odluku i još jednom sve provjeriti. Istovremeno, dopustite si malu, planiranu radost koja ne narušava proračun.

Ribe

Ribe dobivaju priliku da poprave financijsku sliku kroz otplatu dugova i reviziju svih obveza koje se stalno ponavljaju. Pretplate, članarine, aplikacije koje se automatski naplaćuju – sve to treba detaljno pregledati. Mnoge stvari možete otkazati, zamijeniti povoljnijom opcijom ili potpuno izbaciti bez stvarne štete po kvalitetu života.

Emocionalne kupnje, posebno one potaknute umorom, frustracijom ili željom za bijegom, sada mogu biti posebno problematične. Potrebno je biti vrlo oprezan sa sumnjivim online akcijama, oglasima koji zvuče predobro i neprovjerenim prodavačima.

Na poslu su mogući nesporazumi oko izračuna, plaća ili ugovora pa je korisno sve provjeriti, spremiti račune i zadržati pisani trag komunikacije. Četvrtak navečer može donijeti dobre vijesti o novcu – povišicu, bonus, povrat ili odobrenje koje ste čekali. Čak i mali iznos koji sada stavite na stranu kasnije će Vam donijeti mir i osjećaj sigurnosti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari