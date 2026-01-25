Sedmični horoskop: Lavovi traže pažnju, Vodenjaci okreću novu stranicu

Ovan

Ovaj tjedan donosi pojačanu potrebu za akcijom, ali i podsjetnik da nije svaka bitka vrijedna vaše energije. Na poslu se otvaraju nove mogućnosti, ali traže strpljenje i dobru procjenu. U ljubavi su mogući razgovori koji razjašnjavaju stare nesporazume. Financije su stabilne, ali nije vrijeme za impulzivne kupnje. Obratite pažnju na umor i potrebu za više sna.

Bik

Fokus se vraća na sigurnost i dugoročne planove. Poslovno možete dobiti priliku koja zahtijeva izlazak iz zone komfora. U ljubavi se traži više iskrenosti, posebno ako su se osjećaji dugo zadržavali ispod površine. Financijska situacija ide u dobrom smjeru, ali budite oprezni s većim ulaganjima. Zdravlje je dobro, no tijelo traži više odmora.

Blizanci

Komunikacija je vaša najveća snaga ovaj tjedan. Na poslu dolazi do važnih razgovora koji mogu otvoriti nova vrata. U ljubavi je vrijeme za iskrenost i jasno izražavanje osjećaja. Financije se poboljšavaju kroz suradnje ili dodatne izvore prihoda. Moguća je mentalna iscrpljenost, zato si priuštite trenutke mira.

Rak

Emocije su naglašene i lako reagirate iz srca. Na poslu je važno ostati smiren i ne donositi odluke pod pritiskom. Ljubavni odnosi se produbljuju kroz iskrene razgovore. Financijski se pojavljuje potreba za boljim planiranjem. Obratite pažnju na probavu i unos tekućine.

Lav

Ovo je tjedan u kojem se traži ravnoteža između osobnih želja i potreba drugih. Poslovno se otvaraju prilike za suradnje, ali budite spremni na kompromis. Ljubav donosi toplinu, ali i potrebu za više pažnje. Financije su stabilne. Energija varira, zato ne zanemarujte odmor.

Djevica

Organizacija je ključ vašeg uspjeha. Na poslu se gomilaju obveze, ali uz dobar plan sve ide u vašu korist. Ljubavni odnosi traže više spontanosti. Financije su pod kontrolom, ali izbjegavajte nepotrebne troškove. Obratite pažnju na stres i napetost u mišićima.

Vaga

Tjedan donosi potrebu za ravnotežom između posla i privatnog života. Poslovne situacije traže diplomaciju. U ljubavi se otvara prostor za dublju povezanost. Financije su stabilne, ali izbjegavajte rizične poteze. Zdravlje je dobro, ali mentalni odmor je nužan.

Škorpion

Intuicija je snažna i pomaže vam u donošenju važnih odluka. Poslovno dolazi do promjena koje mogu dugoročno biti pozitivne. Ljubav donosi intenzivne razgovore. Financije zahtijevaju oprez i planiranje. Obratite pažnju na razinu energije.

Strijelac

Osjećate potrebu za promjenom i novim iskustvima. Poslovno se pojavljuju nove ideje, ali ih je potrebno razraditi. Ljubavni odnosi dobivaju svježinu kroz otvoren razgovor. Financije su stabilne, ali nije vrijeme za riskantne poteze. Kretanje i boravak na svježem zraku pomažu vam vratiti energiju.

Jarac

Ambicije su naglašene i imate priliku napraviti važan korak naprijed. Posao zahtijeva fokus, ali rezultati dolaze. U ljubavi se traži više topline i razumijevanja. Financije se poboljšavaju kroz dugoročne planove. Zdravlje je stabilno, ali pazite na kralježnicu.

Vodenjak

Ovo je vaš period jače osobne energije. Na poslu dolaze prilike za isticanje i pokazivanje ideja. Ljubav traži otvorenost i spremnost na promjene. Financije su pod kontrolom. Zdravlje je dobro, ali pripazite na razinu stresa.

Ribe

Intuicija i osjećaji vode vas kroz važne odluke. Poslovno se traži više fokusa i manje sanjarenja. Ljubavni odnosi se produbljuju kroz nježnost i razumijevanje. Financije su stabilne uz oprez. Zdravlje je dobro, ali potrebno je više odmora, piše index.

