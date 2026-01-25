Svaštara

Sedmični horoskop: Lavovi traže pažnju, Vodenjaci okreću novu stranicu

Objavljeno prije 28 minuta

Donosimo astrološku prognozu za razdoblje od 26. siječnja do 1. veljače 2026. godine.

Ovan

Ovaj tjedan donosi pojačanu potrebu za akcijom, ali i podsjetnik da nije svaka bitka vrijedna vaše energije. Na poslu se otvaraju nove mogućnosti, ali traže strpljenje i dobru procjenu. U ljubavi su mogući razgovori koji razjašnjavaju stare nesporazume. Financije su stabilne, ali nije vrijeme za impulzivne kupnje. Obratite pažnju na umor i potrebu za više sna.

Bik

Fokus se vraća na sigurnost i dugoročne planove. Poslovno možete dobiti priliku koja zahtijeva izlazak iz zone komfora. U ljubavi se traži više iskrenosti, posebno ako su se osjećaji dugo zadržavali ispod površine. Financijska situacija ide u dobrom smjeru, ali budite oprezni s većim ulaganjima. Zdravlje je dobro, no tijelo traži više odmora.

Blizanci

Komunikacija je vaša najveća snaga ovaj tjedan. Na poslu dolazi do važnih razgovora koji mogu otvoriti nova vrata. U ljubavi je vrijeme za iskrenost i jasno izražavanje osjećaja. Financije se poboljšavaju kroz suradnje ili dodatne izvore prihoda. Moguća je mentalna iscrpljenost, zato si priuštite trenutke mira.

Rak

Emocije su naglašene i lako reagirate iz srca. Na poslu je važno ostati smiren i ne donositi odluke pod pritiskom. Ljubavni odnosi se produbljuju kroz iskrene razgovore. Financijski se pojavljuje potreba za boljim planiranjem. Obratite pažnju na probavu i unos tekućine.

Lav

Ovo je tjedan u kojem se traži ravnoteža između osobnih želja i potreba drugih. Poslovno se otvaraju prilike za suradnje, ali budite spremni na kompromis. Ljubav donosi toplinu, ali i potrebu za više pažnje. Financije su stabilne. Energija varira, zato ne zanemarujte odmor.

Djevica

Organizacija je ključ vašeg uspjeha. Na poslu se gomilaju obveze, ali uz dobar plan sve ide u vašu korist. Ljubavni odnosi traže više spontanosti. Financije su pod kontrolom, ali izbjegavajte nepotrebne troškove. Obratite pažnju na stres i napetost u mišićima.

Vaga

Tjedan donosi potrebu za ravnotežom između posla i privatnog života. Poslovne situacije traže diplomaciju. U ljubavi se otvara prostor za dublju povezanost. Financije su stabilne, ali izbjegavajte rizične poteze. Zdravlje je dobro, ali mentalni odmor je nužan.

Škorpion

Intuicija je snažna i pomaže vam u donošenju važnih odluka. Poslovno dolazi do promjena koje mogu dugoročno biti pozitivne. Ljubav donosi intenzivne razgovore. Financije zahtijevaju oprez i planiranje. Obratite pažnju na razinu energije.

Strijelac

Osjećate potrebu za promjenom i novim iskustvima. Poslovno se pojavljuju nove ideje, ali ih je potrebno razraditi. Ljubavni odnosi dobivaju svježinu kroz otvoren razgovor. Financije su stabilne, ali nije vrijeme za riskantne poteze. Kretanje i boravak na svježem zraku pomažu vam vratiti energiju.

Jarac

Ambicije su naglašene i imate priliku napraviti važan korak naprijed. Posao zahtijeva fokus, ali rezultati dolaze. U ljubavi se traži više topline i razumijevanja. Financije se poboljšavaju kroz dugoročne planove. Zdravlje je stabilno, ali pazite na kralježnicu.

Vodenjak

Ovo je vaš period jače osobne energije. Na poslu dolaze prilike za isticanje i pokazivanje ideja. Ljubav traži otvorenost i spremnost na promjene. Financije su pod kontrolom. Zdravlje je dobro, ali pripazite na razinu stresa.

Ribe

Intuicija i osjećaji vode vas kroz važne odluke. Poslovno se traži više fokusa i manje sanjarenja. Ljubavni odnosi se produbljuju kroz nježnost i razumijevanje. Financije su stabilne uz oprez. Zdravlje je dobro, ali potrebno je više odmora, piše index.


