Svaštara

Poslije sedam godina muke mijenja im se tok sudbine: Dva znaka ulaze u najsretniji period u životu

8.3K  
Objavljeno prije 55 minuta

Poslije sedam godina iskušenja, zvijezde im se konačno smiješe.

Zlatna era je počela i donosi velike promjene, ali samo za dva posebna horoskopska znaka – Jarca i Škorpiju.

Poslije sedam godina iskušenja, zvijezde se konačno smiješe i donose uspjeh i ljubav.

Jarac

Poslije godina truda, teškoće su konačno iza vas. Saturn vas je dugo testirao, ali sada se otvaraju vrata koja ste strpljivo čekali. Karijera ide uzlaznom putanjom, finansije se stabilizuju, a sav vaš napor konačno dolazi na naplatu. Sreća vam kuca na vrata – samo treba da prepoznate prilike koje vam dolaze.

Škorpija

Poslije brojnih razočaranja i padova, vaša zlatna era tek počinje. Jupiter donosi sudbinsku ljubav i osjećaj stabilnosti. Ako ste sami, ljubav može doći iznenada; ako ste u vezi, stari problemi se povlače. Intuicija će vam biti izuzetno jaka, a i novčana sreća je na putu. Spremite se za period u kome uspjeh dolazi lakše nego ranije.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh