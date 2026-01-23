Svemir im ide na ruku: 4 znaka Zodijaka ostvaruju svoje želje u veljači/februaru 2026.

Za četiri znaka Zodijaka veljača/februar postaje mjesec u kojem se ono što su tiho priželjkivali počinje materijalizirati. Planetarni naglasci toliko su na njihovoj strani da se dugo nošene želje mogu pretočiti u vrlo konkretne prilike, susrete i odluke.

Veljača/februar 2026. astrološki izgleda kao mjesec u kojem se pokreće novi „start“. Više važnih tranzita događa se gotovo istovremeno i mijenja opći osjećaj godine. Uran početkom veljače/februara završava retrogradno kretanje i okreće se direktno u znaku Bika, što donosi dojam probijanja zastoja i lakši ulazak u promjene koje su već dugo u pripremi.

Saturn početkom mjeseca prelazi iz Riba u Ovna, u polje prvog stupnja Zodijaka gdje se već nalazi Neptun pa se pokreće novi ciklus koji traži konkretnost, hrabrost i preuzimanje odgovornosti za vlastiti put. Jupiter je u Raku i još uvijek retrogradan, ali i dalje daje zaštitu i podršku kroz obitelj, bliske ljude i emocionalnu sigurnost.

U tom okruženju odvijaju se i snažni mjesečevi ciklusi: pun Mjesec u Lavu početkom mjeseca naglašava vidljivost i samoizražavanje, a pomrčina Sunca i mlad Mjesec u Vodenjaku sredinom mjeseca pokreću novu fazu u odnosima, suradnjama i planovima za budućnost.

U takvoj slici četiri znaka posebno osjećaju da se nešto pomiče u smjeru onoga što već dulje žele ostvariti. Kod svakog od ta četiri znaka priča je malo drugačija, ali zajednički nazivnik je isti – ono što se dugo pripremalo „u pozadini“ sada dobiva konkretniji oblik.

Bik

Bikovima se već godinama život mijenja pod utjecajem Urana u njihovom znaku. Mnogi su se suočili s promjenama koje su ih izvukle iz rutine i natjerale da redefiniraju sigurnost, posao, financije ili način na koji brinu o tijelu. Kada se Uran početkom veljače/februara napokon okrene direktno, javlja se osjećaj da stvari počinju ići naprijed umjesto da stalno stoje na pola puta.

Sve što ste dosad mijenjali – način rada, strukturu dana, odnos prema novcu ili kauč-zona u kojoj ste predugo ostajali – sada može pokazati prve opipljive rezultate.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku snažno dira dio životne priče vezan uz karijeru, javnu sliku i opći smjer. Za neke Bikove to može izgledati kao nova ponuda, promjena radnog mjesta, ulazak u odgovorniju ulogu ili odluka da se vidi koliko zapravo vrijedite. Jupiter u Raku gradi mrežu podrške kroz prave informacije, kontakte, učenje i razgovore pa lakše pronalazite ljude i kanale preko kojih Vaše želje mogu postati stvarni projekti, a ne samo ideje na papiru.

Saturn i Neptun započinju novi ciklus u području skrivene psihe, potisnutih strahova i starih obrazaca pa se osjeća da neke unutarnje kočnice više nemaju snagu kao prije. Za mnoge Bikove veljača/februar 2026. izgleda kao trenutak u kojem prestaje vraćanje na staru verziju sebe i jasno se vidi da je nova životna konstrukcija ipak čvršća nego što se činilo.

Lav

Kod Lavova cijeli mjesec ima naglašenu temu identiteta, odnosa i uloge u svijetu. Pun Mjesec u Vašem znaku na samom početku mjeseca donosi jasnu kulminaciju nečega što gradite već neko vrijeme. Može se raditi o poslu, kreativnom projektu, odnosu, promjeni imidža ili unutarnjem procesu u kojem ste učili stati iza sebe. U tom trenutku postaje vidljivo što je spremno za sljedeću razinu, a što je došlo do prirodnog kraja.

Nekoliko tjedana kasnije pomrčina Sunca u Vodenjaku odvija se nasuprot Vašem znaku i snažno aktivira područje partnerstava, suradnji i bliskih odnosa. Lavovi koji su priželjkivali ozbiljniji odnos, pošteniji poslovni dogovor, ravnopravniju suradnju ili jasnu odluku u postojećoj vezi, u veljači/februaru mogu doživjeti situacije koje stvarno mijenjaju dinamiku. To može biti ulazak u novu vezu, produbljivanje postojećeg odnosa, prekid koji oslobađa ili poslovni sporazum koji potvrđuje Vašu vrijednost.

Uranovo direktno kretanje u Biku dodaje dimenziju karijere i statusa. Mnogi Lavovi koji su dugo osjećali da stoje na pragu nečeg većeg sada mogu dobiti priliku za ulogu, promociju, javni istup ili iskorak koji ih stavlja tamo gdje odavno osjećaju da pripadaju.

Saturn i Neptun u Ovnu otvaraju područje širenja – studij, putovanje, rad s publikom, promjenu životne filozofije – i potiču da ono što vjerujete počnete živjeti konkretnije, a ne samo teoretski. Za Lavove je poruka mjeseca jasna: želite li da se Vaše želje ostvare, potrebno je zauzeti svoje mjesto, prestati čekati savršen trenutak i povjerovati da imate što ponuditi.

Djevica

Djevice su posljednjih godina često bile pod pritiskom u polju odnosa, obveza i ravnoteže „ja – drugi“. Veljača/februar 2026. donosi promjenu naglaska. Ulazak Saturna u Ovna prebacuje dio težine na dublje teme resursa, povjerenja, zajedničkog novca, dugova i emocionalnih razmjena. To znači da se može početi rješavati ono što ste dugo odgađali: čišćenje financijske slike, jasni dogovori oko troškova, postavljanje granica u odnosima u kojima se previše dajete, a premalo dobivate natrag.

Jupiter u Raku snažno aktivira Vaš krug prijatelja, suradnika i dugoročnih planova. Djevice koje već neko vrijeme nose u sebi neku važnu želju – primjerice ulazak u određeni projekt, promjenu profesionalnog smjera, izgradnju zajednice, jači online rad ili konkretan financijski cilj – sada mogu osjetiti da im život šalje saveznike.

Netko Vas preporuči, otvori se novo mjesto u timu, stigne poziv za suradnju ili se konačno stvore uvjeti za ideju koju ste do tada gurali u „jednog dana“. Pomrčina u Vodenjaku dirne svakodnevicu, način rada i odnos prema tijelu pa promjena navika, organizacije posla ili brige o zdravlju može postati izravno povezana s onim što ste priželjkivali – više reda, manje iscrpljenosti i jasniji osjećaj da ste Vi subjekt svog života, a ne samo onaj tko „gasi požare“.

Uran u Biku daje dodatni poticaj da razmišljate šire. Za neke Djevice to znači učenje, studij, usavršavanje, za druge selidbu, promjenu pravnog statusa ili promjenu okvira u kojem živite i radite. Sve te promjene mogu izgledati male i logične, ali zajedno čine sliku u kojoj se trud vraća. Ono što ste godinama radili kroz sitne korake – usavršavanje, brigu o drugima, odrađivanje obveza – sada počinje donositi opipljiv rezultat i konkretnije osjećaje sigurnosti.

Vodenjak

Za Vodenjake je veljača/februar 2026. jedan od ključnih mjeseci u dužem razdoblju. Pomrčina Sunca i mlad Mjesec na kraju Vašeg znaka donose reset identiteta i uloge u svijetu. To je vrijeme kada postaje jasno tko ste danas, a ne tko ste bili prije pet ili deset godina. Mnogi Vodenjaci mogu osjetiti potrebu da okrenu stranicu: promijene stil života, radnu ulogu, krug ljudi ili način na koji se pojavljuju u javnosti. Pluto u Vodenjaku već je pokrenuo duboku transformaciju, a ova pomrčina dodatno je naglašava – ono što je dosad bilo unutarnji proces sada se počinje vidjeti i izvana.

Pun Mjesec u Lavu na drugoj strani osi „ja – ti“ naglašava odnose. Vaša želja da živite autentičnije sada se direktno prelama kroz partnerstva, poslovne dogovore i bliske veze. Gdje god morate glumiti, prilagođavati se ili se opravdavati, napetost raste. Gdje god imate prostor da budete ono što jeste, osjećate olakšanje i prirodan protok energije.

Saturn i Neptun u Ovnu istovremeno mijenjaju način razmišljanja, komunikacije i svakodnevnih navika. Više ne želite razgovore koji idu u krug, informacije koje Vas preplavljuju i ritam koji melje. Postaje važnije kako razmišljate, što govorite i s kim dijelite svoje ideje.

Uran u Biku mijenja temelje – dom, obitelj, intimni prostor. Za neke Vodenjake to je selidba, preuređenje, promjena obiteljske dinamike, za druge unutarnji osjećaj da više ne možete živjeti u kući, gradu ili okruženju koje ne odgovara osobi u koju ste se pretvorili. Želje Vodenjaka često nisu materijalne u klasičnom smislu; više se tiču životnog stila, slobode i smisla. U veljači/februaru 2026. pojavljuju se situacije koje pokazuju da je moguće promijeniti i vanjske okolnosti, a ne samo vlastita razmišljanja.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

