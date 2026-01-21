Veliki horoskop za sezonu Vodenjaka: Ovom znaku slijedi duboko iscjeljenje, a njima povećanje zarade koje zaslužuju

Donosimo pregled astroloških projekcija za sezonu Vodenjaka, piše sensa.

Kada Sunce uđe u zračni znak Vodenjaka, kojim vladaju Uran i Saturn, osjeti se jasna promjena energije. Nakon prizemljenog i tradicionalnog razdoblja Jarca, sezona Vodenjaka donosi bunt, potrebu za oslobađanjem od konvencija te jači fokus na prijateljstva, zajednicu, humanitarne ciljeve i grupne aktivnosti. Ovo je vrijeme povezivanja s ljudima sličnih ideala i razmišljanja izvan okvira.

Sunce svake godine boravi u Vodenjaku od sredine siječnja do sredine veljače, a u 2026. godini to traje od 19. siječnja do 18. veljače. Iako je sezona poznata, planetarni aspekti ove godine donose snažne promjene.

Vodenjak

Ključni trenutak događa se 26. siječnja kada Neptun, planet snova i vizija, napušta Ribe i ulazi u Ovna. Time započinje nova era u načinu na koji zamišljamo i ostvarujemo ciljeve, uz snažan poticaj na inicijativu, hrabrost i djelovanje. Dodatno, Saturn 13. veljače također ulazi u Ovna, pokrećući dvogodišnje razdoblje ozbiljnog rada i discipline kako bi se dugoročne ambicije pretvorile u stvarnost.

Pun Mjesec 1. veljače u Lavu naglašava napetost između osobnog izražavanja i potreba zajednice, dok pomrčina 17. veljače – ujedno i prva u novom ciklusu na osi Vodenjak–Lav – donosi snažan poziv na promjene, inovacije i prekid sa statusom quo. Ovaj događaj postavlja ton za sljedećih šest mjeseci i može donijeti iznenadne preokrete, osobito osobama s naglašenim fiksnim znakovima: Bikom, Lavom, Škorpionom i Vodenjakom.

Ovan

Iako će se gotovo svi više usmjeriti na grupne projekte i ulagati energiju u prijateljske odnose, vama će to biti posebno naglašeno jer Sunce prolazi vašom jedanaestom kućom umrežavanja. Suradnje, timovi i zajednički ciljevi bit će u središtu pažnje, pa nemojte propustiti prilike koje dolaze kroz prijateljske kontakte.

Kako se vaš vladajući planet Mars, planet akcije i inicijative, također nalazi u tom području od 23. siječnja do 2. ožujka, imate produženo razdoblje u kojem se možete osloniti na prijatelje i kolege kako biste ostvarili zajedničke ambicije, ali i vlastite dugoročne želje. Iskoristite energiju ovog razdoblja za hrabre iskorake i projekte koji zahtijevaju vašu inicijativu i odlučnost. Vaša sposobnost motiviranja drugih sada dolazi do izražaja, a timski uspjesi dodatno jačaju vaš osjećaj postignuća.

Bik

Pripremite se za sezonu u kojoj izlazite u središte pozornosti i preuzimate veću moć i odgovornost. Sunce prolazi vašom desetom kućom karijere i javnog imidža, pa ćete prirodno ostavljati snažniji dojam nego inače. Bilo da imate jasnu viziju profesionalnog napretka ili želite razgovarati s nadređenima o većim odgovornostima, sada vam okolnosti idu na ruku.

Oko 17. veljače, kada pomrčina aktivira ovo područje, možete započeti potpuno novo poglavlje u karijeri, uz istodobnu potrebu da više njegujete svoj unutarnji svijet. Ovo je idealno vrijeme da pokažete svoju kompetenciju i predanost, a istovremeno njegujete unutarnju stabilnost koja će vam dati samopouzdanje u donošenju ključnih odluka. Vaša upornost i jasnoća ciljeva sada privlače pažnju onih koji mogu utjecati na vaš profesionalni put.

Blizanci

I inače ste nemirnog duha, ali sezona Vodenjaka dodatno pojačava vašu potrebu za slobodom, istraživanjem i izlaskom iz rutine jer Sunce prolazi vašom devetom kućom putovanja, znanja i širenja vidika. Osjećat ćete se najispunjenije kada učite nešto novo, usavršavate vještine, upoznajete ljude izvan svog uobičajenog kruga i općenito širite horizonte.

Kako se vaš vladajući planet Merkur pridružuje ovom području od 20. siječnja do 6. veljače, idealno je vrijeme za daleka putovanja, nove edukacije ili rad s mentorom. Otvoreni um i spremnost na eksperimentiranje sada mogu donijeti neočekivane prilike, a svaka nova ideja koju implementirate dodatno će vas motivirati i inspirirati. Povežite se s ljudima koji dijele vašu znatiželju jer upravo oni mogu otvoriti vrata važnih prilika.

Rak

Dok Sunce prolazi vašom osmom kućom intime i dubokih veza, ovo je razdoblje stvoreno za povlačenje u krug bliskosti, osobito s partnerom ili nekim posebnim. Lakše ćete govoriti o svojim emocionalnim potrebama i produbiti povjerenje. Budući da ova kuća upravlja i zajedničkim financijama, možete ostvariti pomake u novčanim planovima koje dijelite s drugima.

Oko 1. veljače, kada puni Mjesec aktivira i vašu drugu kuću prihoda, moguće je zaokruživanje važne financijske strategije. Ovo je također trenutak da sagledate dugoročne financijske ciljeve i poduzmete korake za stabilniju budućnost. Dublja emocionalna povezanost sada vam može otvoriti vrata novih prilika u intimnom i poslovnom životu.

Lav

Partnerski odnosi dolaze u prvi plan jer se Sunce, vaš vladajući planet, kreće vašom sedmom kućom veza. Osjećat ćete se sigurnije i snažnije kada djelujete u paru, bilo privatno ili poslovno. Ovo je povoljno razdoblje za rješavanje nesuglasica i iscjeljenje odnosa.

Pun Mjesec u vašem znaku 1. veljače može pojačati osjetljivost, pa će vam trebati više odmora i brige o sebi. Otvoren razgovor s bliskom osobom pomoći će vam sagledati ravnotežu davanja i primanja u odnosima. Ako ste spremni slušati partnerove potrebe i izražavati svoje, veza može ući u novu fazu harmonije i zajedništva.

Djevica

Kako Sunce prolazi vašom šestom kućom svakodnevice, rada i zdravlja, osjećat ćete se u svom elementu. Ovo je idealno vrijeme za organizaciju, poboljšanje rutine i brigu o tijelu. Imat ćete više energije za obavljanje obaveza i optimizaciju svakodnevnog života.

Merkur, vaš vladajući planet, boravi u istom području od 20. siječnja do 6. veljače, dodatno pojačavajući mentalnu jasnoću i sposobnost planiranja, što vam omogućuje veću produktivnost i vitalnost. Male promjene u svakodnevnim navikama sada mogu donijeti dugoročne benefite, pa nemojte podcjenjivati snagu rutine i discipline.

Vaga

Jedno od najrazigranijih i najromantičnijih razdoblja u godini otvara se jer Sunce prolazi vašom petom kućom ljubavi, kreativnosti i samoizražavanja. Osjećat ćete se inspirirano, sklonije flertu i umjetničkom izrazu. Spontanost i uživanje donose vam najviše zadovoljstva, osobito dok se vaša vladajuća Venera nalazi u ovom području do 10. veljače.

Sada je trenutak da se prepustite zabavi, otkrijete nove hobije i pokažete kreativnost koja oduvijek čeka da bude izražena. Vaša energija i šarm mogu privući posebne ljude u vaš život, a istovremeno vam pružiti osjećaj ispunjenosti.

Škorpion

Ulazak Sunca u vaš četvrti dom doma, obitelji i unutarnje sigurnosti označava duboko transformativno razdoblje. Svake godine imate priliku raditi na emocionalnom iscjeljenju, a 2026. donosi snažne promjene jer započinje novi ciklus pomrčina na osi doma i karijere.

Iako promjene nisu uvijek ugodne, otvorenost i fleksibilnost, osobito oko 17. veljače, mogu vam dugoročno donijeti veću emocionalnu stabilnost. Ovo je vrijeme da obnovite temelje obiteljskih i privatnih odnosa te da njegujete veze koje vas ispunjavaju. Male prilagodbe u svakodnevnom životu sada mogu imati veliki utjecaj na vašu emocionalnu dobrobit.

Strijelac

Vaša urođena znatiželja dodatno se pojačava jer Sunce prolazi vašom trećom kućom komunikacije, učenja i kretanja. Poželjet ćete više putovati, družiti se i razmjenjivati ideje s drugima. Oko 1. veljače, kada puni Mjesec aktivira vašu devetu kuću, poslušajte unutarnji glas koji vas potiče na avanturu i nove spoznaje, čak i ako to znači privremeno zanemariti rutinske obveze.

Ovo je idealno vrijeme za povezivanje s mentorima, prijateljima i ljudima koji vas mogu inspirirati da pomaknete svoje granice. Svaka nova prilika za učenje i istraživanje dodatno će vas motivirati i proširiti vaš vidik.

Jarac

Kako vaša sezona završava, Sunce prelazi u vašu drugu kuću financija i vrijednosti, pa se fokus prebacuje na prihode, sigurnost i samopouzdanje. Imat ćete više ideja za povećanje zarade i korištenje svojih vještina. Ulazak Saturna, vašeg vladajućeg planeta, u četvrtu kuću 13. veljače započinje dvogodišnje razdoblje izgradnje stabilnih temelja u obiteljskom i privatnom životu.

Ovo je vrijeme za promišljeno planiranje i ulaganje u ono što će dugoročno donijeti sigurnost i emocionalni mir. Vaša disciplina i strpljenje sada vam omogućuju da postavite temelje za buduće uspjehe.

Vodenjak

Dobro došli u svoju sezonu! Sunce prolazi vašom prvom kućom identiteta, dajući vam priliku da zasjate i pokažete svoju autentičnost. Ovo je vrijeme za zauzimanje za vlastite potrebe i ambicije, bilo u poslu ili privatnim odnosima.

Pomrčina i mlađak u vašem znaku 17. veljače označavaju snažnu osobnu prekretnicu kakva se nije dogodila od razdoblja 2016.–2018., s dugoročnim utjecajem na vaš identitet i odnose. Sada je trenutak da se istaknete, zauzmete se za svoje ideje i izgradite temelje novih početaka. Vaša inovativnost i neovisnost sada privlače prilike i ljude koji podržavaju vaše ciljeve.

Ribe

Sunce prolazi vašom dvanaestom kućom podsvijesti, duhovnosti i odmora, pojačavajući vašu prirodnu osjetljivost i maštovitost. Ovo nije vrijeme za forsiranje vanjskih ciljeva, već za usporavanje, introspekciju i regeneraciju. Sjeme koje sada posijete donijet će rezultate kada Sunce idući mjesec uđe u vaš znak.

Ulazak Venere u Ribe 10. veljače dodatno naglašava vašu privlačnost, osobito u ljubavi. Posvetite se unutarnjem rastu, meditaciji i stvarima koje vas ispunjavaju, jer upravo ovakva priprema omogućuje da iduće razdoblje bude produktivno i uspješno. Vaša intuicija i osjetljivost sada vam pomažu donositi prave odluke u privatnim i profesionalnim situacijama, piše Parade.

