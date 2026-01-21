Magla u glavi, nesporazumi, povratak ljudi iz prošlosti: Stiže prvi retrogradni Merkur u 2026. – Ova 4 znaka neće znati šta ih je snašlo

Retrogradni Merkur počinje 26. februara u znaku Riba i traje do 21. marta, a najjače će se osjetiti kod Riba, Blizanaca, Djevice i Strijelca. U ovom periodu posebno obratite pažnju na poruke, papire i dogovore, piše naj žena.

Retrogradni Merkur je astrološki tranzit koji se dešava nekoliko puta godišnje i poznat je po tome što donosi zastoje u komunikaciji, tehničke probleme i pogrešna tumačenja. Kada se sve to dešava u znaku Riba, stvari postaju još maglovitije — emocije preuzimaju kontrolu, a razum često kasni za osjećajem.

Magla u glavi i nesporazumi u razgovorima

Tokom ovog perioda misli mogu biti rasute, koncentracija slabija, a razgovori puni nedorečenih poruka. Ljudi lakše govore iz emocije nego iz razuma, pa se rečenice tumače drugačije nego što su zamišljene.

Posebno su osetljivi:

poslovni dogovori

potpisivanje ugovora

važne poruke i mejlovi

Sitna greška sada može kasnije da preraste u veliki problem, zato se savetuje dodatna provera svega što potpisujete ili dogovarate.

Povratak ljudi i priča iz prošlosti

Retrogradni Merkur u Ribama često vraća stare teme, bivše odnose i neizgovorene razgovore. Snovi mogu biti intenzivniji, a emocije jače nego inače. Mnogi će imati osjećaj da ih prošlost „vuče za rukav“ i traži razrješenje.

Ovo je dobar period za:

introspekciju

emotivno zatvaranje starih poglavlja

kreativni rad, pisanje, muziku, umetnost

Ali nije idealan trenutak za velike i nepromišljene odluke.

Ko je pod najvećim pritiskom?

Najviše će tranzit osjetiti:

Ribe – emotivno preplavljene, ali sa jakom intuicijom

Blizanci – problemi u komunikaciji i na poslu

Djevice – napetosti u odnosima i partnerstvima

Strijelčevi – porodične i emotivne teme izlaze u prvi plan

Za ostale znakove uticaj će biti blaži, ali se opšta konfuzija može osjetiti u svakodnevnim situacijama.

Facebook komentari