Karma im kuca na vrata: Ova 4 horoskopska znaka platit će za sve što su radili drugima

Karma nije kazna, ona je ogledalo. Retrogradne planete, poput Urana i Merkura će u narednom periodu vratiti nekim horoskopskim znakovima sve što su radili drugima, tvrde astrolozi. Manipulacije, prevare, emotivne igre, dvoličnost, laži – univerzum pamti sve i uvijek vraća tačno ono što je poslato drugima, ističu astrolozi.



Ova četiri horoskopska znaka ulaze u period suočavanja sa sopstvenim postupcima:

Blizanci

Blizanci olako shvataju moć riječi. Dešava se da daju obećanja bez pokrića, prećutkuju ili izvrću istinu kad im tako odgovara, a to im sada dolazi na naplatu. U narednom periodu suočt iće se sa situacijama u kojima će im neko učiniti upravo ono što su oni uradili drugima. Odgovornost za izgovoreno više se ne može izbjeći.

Vodolija

Vodolije racionalno pristupaju odnosima. Kada postane previše emotivno, umiju da se povuku bez objašnjenja. Takođe, umeju da manipulišu drugima i izvrću istinu onako kako njima odgovara, u čemu im pomažu sposobnost glume i kontrolisanja emocija. Karma im sada sve to vraća, pa će se naći i sami u sličnim situacijama.

Škorpija

Tajne Škorpije izlaze na videlo. Škorpije vole kontrolu, igre moći i skrivene poteze. Ako su manipulisale emocijama ili koristile tuđe slabosti, sada dolazi trenutak istine. Ono što je bilo sakriveno izlazi na površinu, a maske padaju. Iskrenost je jedini put ka novom početku.

Strijelac

Strijelci obožavaju slobodu, ali su je često koristili bez obzira na posljedice po druge. Bježanje od odgovornosti, davanje lažne nade i emotivna neozbiljnost sada im stižu na naplatu. Neko će im okrenuti leđa baš onda kada im bude najpotrebniji. Prava sloboda ne postoji bez poštovanja drugih.

Djevica

Mnoge Djevice su povrijeđivale ljude na suptilan način – kritikama, manipulacijom i kontrolom, jer smatraju da tako uspostave moć nad njima. Sada dolazi period kada se svaka nepravda učinjena drugima vraća, jedna po jedna. Ne dramatično, ne glasno, već suptilno, tačno onako kako su to Djevice radile drugima. Ako je sudila, biće osuđivana. Ako je manipulisala, sada će osjetiti kako to izgleda, piše naj žena.

