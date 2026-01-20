Univerzum im širom otvara vrata SREĆE: Veljača/februar 2026. bit će zlatni MJESEC za ova 3 znaka Zodijaka

Veljača/februar 2026. donosi koncentraciju nekoliko važnih astroloških događaja koji ubrzavaju procese i odluke u mnogim područjima života. Najizraženije će to osjetiti tri znaka Zodijaka kojima se upravo tada aktiviraju ključna polja novca, odnosa i životnog smjera – za njih ova veljača/februar lako može postati najvažniji mjesec cijele godine.

U svakoj godini postoji razdoblje u kojem se nekoliko jakih tranzita skupi u isti mjesec i ubrza procese koji su dotad išli sporo. U 2026. godini tu ulogu preuzima veljača/februar.

Na početku mjeseca kulminira sezona Vodenjaka, a već 1.2. imamo pun Mjesec u Lavu. Nekoliko dana kasnije, 3.2., Uran nakon duže retrogradne faze kreće direktno na 27° Bika i polako otpušta kočnicu na poljima gdje su promjene dugo bile blokirane.

Ubrzo zatim, 6.2. Merkur ulazi u Ribe, a 10.2. mu se pridružuje i Venera pa se naglašeni mentalni i društveni ton Vodenjaka spaja s više intuicije, empatije i unutarnjih uvida. Sredinom mjeseca, 13.2., Saturn napušta Ribe i prelazi u 0° Ovna, otvarajući potpuno novu fazu osobne odgovornosti, granica i konkretnog djelovanja.

Ključni trenutak mjeseca događa se 17.2.: anularna pomrčina Sunca i Mlad Mjesec na 28°49′ Vodenjaka otvaraju prvu sezonu pomrčina 2026. i snažno resetiraju teme budućnosti, vizije, mreža, prijateljstava i načina na koji se čovjek uklapa u širi kolektiv. Dan poslije, 18.2., Sunce ulazi u Ribe i spušta tempo s naglašene mentalne aktivnosti na dublju, osjetljiviju razinu doživljaja.

Dodatnu težinu mjesecu daje jedan od važnijih aspekata cijele godine: 20.2. Saturn u ranom Ovnu spaja se s Neptunom na istom stupnju, naglašavajući granicu između iluzije i stvarnosti, kao i potrebu da se idealima pronađe konkretan oblik. Cijeli mjesec Jupiter se kreće retrogradno kroz Raka pa su pitanja sigurnosti, obitelji, emocionalne podrške i privatnih resursa u fokusu, dok Uran u Biku nakon stacioniranja početkom mjeseca polako ubrzava direktno kretanje.

Pred kraj mjeseca, 26.2., Merkur u Ribama kreće u retrogradni hod pa zadnji dani veljače/februara traže više pažnje oko dogovora, rokova i komunikacije, ali i vraćaju neke teme, razgovore i misli koje traže dublju obradu.

Na ovakvu pozadinu svaki znak odgovara na svoj način. Zbog načina na koji se ovi tranziti naslanjaju na njihove karte, Blizanci, Vaga i Bik tijekom veljače/februara 2026. posebno jasno osjećaju da se “pripremna faza” pretvara u stvarne pomake – netko u financijama i vrijednostima, netko u ljubavi i kreativnosti, netko u karijeri i planovima za sljedeće godine. Tu se otvara priča zašto baš za ta tri znaka veljača/februar može postati najjači mjesec cijele godine.

Bik

Bik je znak koji voli stabilnost, ali posljednjih godina taj pojam za Bikove više ne znači isto. Dugi tranzit Urana kroz ovaj znak već je uzdrmao stare definicije: što znači sigurnost, kakav posao ima smisla, kako se zarađuje, što se više ne može raditi “na silu”. U veljači/februaru 2026. dio tog procesa postaje vrlo vidljiv.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku aktivira najvišu točku karte – područje karijere, statusa i opće slike o tome “čime se bavim”. Tu često dolazi do događaja koji se pamte: promjena pozicije, prelazak u drugi sustav, nagla ponuda, preuzimanje vodeće uloge, izlazak vlastitog projekta u javnost. Ponekad je to jedan razgovor, ponekad lanac manjih situacija, ali posljedica je ista: stara profesionalna slika više ne drži.

Jupiter pojačava temu učenja, komunikacije i svakodnevnih kontakata. Informacije, ljudi i kraća putovanja postaju ključni kanal kroz koji dolaze prilike: mail, poziv, razgovor u hodu, radionica, edukacija, susret u krugu poznanika. Bikovima koji su navikli igrati na “sigurno” može biti neočekivano koliko toga krene upravo kroz spontanije poteze.

Venera se kreće Ribama kroz područje prijatelja, timova, grupa i dugoročnih ciljeva. Zajednica ovdje igra veliku ulogu. Pravi ljudi na pravom mjestu olakšavaju svaki korak: netko preporuči, netko poveže, netko ustupi prostor ili platformu. Bikovi koji su navikli sve nositi sami dobivaju živ primjer da je suradnja brži put od tvrdoglave samodostatnosti.

Saturn ulaskom u Ovna otvara pozadinsko čišćenje: iznutra se zatvaraju stara poglavlja, odnosi koji su odavno “pri kraju”, identiteti koji više nemaju smisla. Ovo nije glasna faza, ali je iznimno važna. Zbog nje karijerne promjene u veljači/februaru nisu “puki slučaj”, nego posljedica toga što se Bik u sebi već prestao identificirati s ulogom koja ga je nekad definirala.

Za Bika veljača/februar 2026. funkcionira kao test spremnosti na novu ulogu. Tko je godinama ulagao u svoje znanje, radio u tišini i preispitivao vrijednosti, sada dobiva priliku izaći iz pozadine. Tko uporno brani staru sliku, osjetit će pritisak da se nešto mora mijenjati, čak i ako još nema jasnu zamjenu. U oba slučaja, zaustavljanje na starom terenu postaje sve teže.

Blizanci

Kod Blizanaca je u veljači/februaru naglašena os znanja, putovanja i javne slike, ali i vrlo konkretno pitanje: kako se sve to prevodi u novac i stabilniju poziciju. Pomrčina u Vodenjaku aktivira područje višeg učenja, širenja horizonta i kontakta sa svijetom izvan uobičajenog kruga. Tu se često dogodi jasna unutarnja odluka: dosta je vrtnje u mjestu, treba krenuti korak više – kroz studij, specijalizaciju, ozbiljniju edukaciju, suradnju s inozemstvom, objavu sadržaja pod svojim imenom ili dogovor vezan uz daleka putovanja.

Ovo nije energija “jednog dana ću”. Situacije guraju prema konkretnim obvezama: upis programa, potpis ugovora, dogovor oko predavanja, izdavanja ili suradnje. Blizanačka radoznalost ovdje više nije dovoljna sama po sebi – traži se struktura i kontinuitet.

Istodobno, vrh karte, odnosno zona koja govori o karijeri i ugledu, dobiva dodatnu težinu. Merkur i Venera prolaze područjem koje se veže uz profesionalnu vidljivost pa razgovori s nadređenima, pregovori, javne prezentacije, nastupi, intervjui ili jače prisustvo na mrežama imaju veću težinu nego inače. Što se sad izgovori i pokaže, lako postaje referenca za kasnije.

Jupiter radi svoj posao u pozadini: pojačava priču oko osobnih vrijednosti i zarade. Kod nekih se to vidi kao realna prilika za veću plaću, novi izvor prihoda ili bolju naplatu znanja. Kod drugih kao vrlo trijezan uvid: način na koji se do sada radilo više ne može dati veće rezultate, treba promijeniti strategiju. Bitno je da novac i samopouzdanje ovdje idu zajedno – nema odvojenog poglavlja “financije” i “vrijedim li dovoljno”.

Saturnov prelazak u Ovna postavlja pitanje dugoročnih planova i mreže ljudi. Površno umrežavanje gubi privlačnost. Blizanci u veljači/februaru jasno vide s kim se ide dalje i kakve suradnje imaju smisla. Umjesto deset kontakata “za svaki slučaj”, važan postaje manji broj čvrstih savezništava.

Za ovaj znak veljača/februar 2026. je mjesec u kojem um više ne može ostati samo u fazi analize. Znanje, kontakti i ideje koje se godinama skupljaju sada traže konkretan izlaz: u ugovor, projekt, javni nastup, studij, suradnju. Tko taj pritisak iskoristi, dobiva vrlo opipljiv pomak.

Vaga

Kod Vaga se u veljači/februaru u isti kadar stavljaju tri teme koje inače često idu svaka svojim putem: ljubavni život, kreativni izraz i karijera. Pomrčina u Vodenjaku pada na područje radosti, zaljubljenosti, djece, hobija i svega što se radi iz čistog entuzijazma. Tu se često pojavi osjećaj da se više ne može ignorirati ono što doista veseli.

Za neke Vage to znači novu osobu koja “budi” dio njih koji je spavao. Za druge, osvježenje postojeće veze kroz zajednički projekt, dijete, putovanje ili jednostavno više vremena za dvoje. Za treće, vrlo jasan povratak talentu koji je bio gurnut sa strane – pisanje, slikanje, glazba, vlastiti mali brand, bilo što što nosi pečat osobnosti. Važno je da se to više ne tretira kao usputna zanimacija, nego kao nešto što ima pravo zauzeti prostor.

Jupiter je visoko u području karijere i statusa pa se već neko vrijeme slagala priča o širenju u poslu. Veljača/februar donosi konkretizaciju: priznanje, novu funkciju, ponudu, projekt koji se može razvijati na duže staze ili barem jasniji osjećaj da posao počinje imati smisla u skladu s unutarnjim vrijednostima. Ono što se dugo radilo “u sjeni” sada ima gdje izaći.

Saturn ulaskom u Ovna prelazi u zonu partnerstva. Odnosi prestaju biti “nešto između” i odluke postaju neizbježne. Kod jednih se to vidi kroz ozbiljniji dogovor, useljenje, brak ili poslovno partnerstvo koje se definira ugovorom. Kod drugih kroz vrlo iskren razgovor koji pokazuje da i prekid može biti čin zrelosti. Bit je u tome da odnosi dobiju realan okvir – tko je tu, na koji način, s kojom odgovornošću.

Venera i Merkur, prolazeći područjem svakodnevice i rada, olakšavaju atmosferu na poslu i u rutini. Uspostaviti ritam koji manje iscrpljuje, a više puni baterije, postaje važniji zadatak od impresivnih “novogodišnjih ciljeva”. Mala, ali dosljedna prilagodba dnevnih navika (san, prehrana, organizacija obaveza) daje nesrazmjerno dobre rezultate.

Za Vage veljača/februar 2026. zapravo radi jednu vrlo konkretnu stvar: spaja privatno i poslovno na način koji se može živjeti. Nije poanta “imati sve”, već prestati glumiti da se može biti sretan u poslu koji iscrpljuje ili u odnosu koji ne drži. Tko to prizna, dobiva prostor da složi život smislenije.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari