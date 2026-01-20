Zašto se parovi najčešće rastaju baš u januaru

Januar se često doživljava kao hladan, mračan i beskrajno dug. Nakon blagdanske euforije i dočeka Nove godine slijedi nagli povratak u rutinu: posao, obaveze, rano ustajanje, niske temperature i manjak energije. Betani Burgoni ističe da je ovaj period za mnoge emocionalno i finansijski iscrpljujuće – a taj se umor vrlo lako prelije na partnerski odnos.

Prema njenim riječima, novac je jedan od najčešćih okidača sukoba, a u kombinaciji sa januarskim raspoloženjem često postaje kap koja prelije čašu.

– Januar je savršena oluja za stres u vezi i, nažalost, novac često postaje prekretnica koja uzdrma odnos. Izlazak iz blagdanskog razdoblja može nas ostaviti emocionalno i finansijski iscrpljenima, tu su zimska melanholija, postbožićna krivnja, mamurluk od prekomjernog trošenja i onaj osjećaj – objašnjava Burgoni.

Dodaje i da se napetost oko računa, dugova i troškova često nesvjesno istrese na najbližu osobu, najčešće partnera. Uz sezonsku depresiju i nakupljeni stres, parovi lako upadnu u začarani krug optuživanja i povlačenja.

Problem, kaže, nije samo u novcu. Finansije diraju dublje teme poput sigurnosti, osjećaja vrijednosti i potrebe za kontrolom. Kada je jedan partner opušteniji oko trošenja, a drugi oprezan i sklon štednji, razlike s vremenom prestaju biti bezazlene. Tada se javlja osjećaj da “niste na istoj strani”, što često dovodi do ogorčenosti i emotivnog udaljavanja – baš u januaru.

Kako bi se izbjegla drama, Burgoni parovima savjetuje da uvedu mjesečni razgovor o finansijama. Riječ je o kratkoj, mirnoj provjeri stanja, bez optuživanja i prebacivanja krivnje, u kojoj se novac tretira kao zajednički izazov.

– Vaša vrijednost nije vaš bankovni račun, iako se to u teškim periodima može činiti suprotno. Kada parovi financijama pristupe sa znatiželjom umjesto kritike, prestaju biti protivnici i postaju suigrači. Ta promjena često je dovoljna da spasi vezu koja se čini na rubu – zaključila je, prenosi Avaz.

