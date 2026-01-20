Ova 3 znaka su muževi iz pakla: Donose više drame nego ljubavi

Ponekad se čini da živiš bajku. On je šarmantan, pažljiv, zna kako te nasmijati i sve izgleda kao da si konačno dobila ono što zaslužuješ. A onda – kao da neko pritisne prekidač. Počinju drama, manipulacija i hladnoća. I pitaš se: gdje je nestao onaj čovjek s početka?

Ako prepoznaješ ove situacije, možda si u vezi s jednim od ova tri horoskopska znaka. Ne tvrdimo da su svi isti, ali statistika emocija pokazuje da neki znakovi u braku često pokazuju svoju najmračniju stranu.

Škorpija – ljubav koja ponekad boli

Škorpije su intenzivne, strastvene i duboko emotivne. U braku, ta strast često prerasta u posesivnost, kontrolu i emocionalne igre. Ako ne pratiš njihova pravila, slijedi hladni rat. Njihova ljubav može biti bolna i bez milosti.

Jarac – muž koji više voli pravila nego tebe

Jarčevi su odgovorni, stabilni i pouzdani. Ipak, u braku njihova potreba za kontrolom i perfekcionizmom može ugušiti spontane trenutke. Emocije su često na posljednjem mjestu – ako ih uopšte pokažu. Ako si emotivna osoba, uz Jarca ćeš se osjećati kao da si u vezi sa šefom, a ne partnerom.

Blizanci – dvosmjerni znak, bez stalne iskrenosti

Blizanci su zabavni, komunikativni i puni ideja. U braku, njihova nepredvidivost i površnost mogu te zbuniti i emotivno iscrpiti. Danas te obožava, sutra ne zna šta osjeća. Ako tražiš stabilnost, Blizanac može biti poput emotivnog tobogana bez kočnica.

Napomena: Ovi horoskopski opisi su zabavni i ne treba ih shvatiti preozbiljno. Svaka veza je jedinstvena, a pravi partner ne bira se po znaku, prenosi Novi.

