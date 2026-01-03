Evo šta svaki horoskopski znak čeka u sezoni Vodenjaka

Sutra, 20. januar, počinje sezona Vodenjaka, razdoblje koje potiče prihvaćanje promjena i razmišljanje izvan ustaljenih okvira. Ulaskom Sunca u fiksni zračni znak Vodenjaka, kojim vladaju Uran i Saturn, dolazi do primjetne promjene energije.

Nakon pragmatičnog i tradicionalnog Jarca, sezona Vodenjaka donosi val buntovništva, otpor konvencijama te naglasak na platonskim vezama, humanitarnom radu i grupnim aktivnostima. U nastavku otkrijte što vaš horoskopski znak može očekivati u ovogodišnjoj sezoni Vodenjaka, prema astrolozima Paradea.

Ovan

Fokus će biti na grupnim projektima i platonskim vezama, a kako Sunce prolazi vašom jedanaestom kućom umrežavanja, to će za vas biti posebno naglašeno. Vaš vladar, Mars, boravit će u istom sektoru od 23. siječnja do 2. ožujka, što vam daje dulje razdoblje da se oslonite na prijatelje i kolege za napredak u zajedničkim, ali i osobnim dugoročnim ciljevima.

Bik

Pripremite se za razdoblje u kojem ćete biti u centru pažnje. Sunce prolazi vašom desetom kućom karijere, što vam donosi priliku da ostavite snažan dojam. Bilo da želite napredovati na profesionalnom putu ili preuzeti više odgovornosti, sada imate podršku planeta.

Oko 17. veljače, pomrčina Sunca u ovom sektoru može označiti početak nove ere u vašoj karijeri, uz istovremeno njegovanje unutarnjeg života.

Blizanci

Vaša urođena znatiželja bit će pojačana jer Sunce prolazi vašom devetom kućom avanture i visokog obrazovanja. Osjećat ćete snažnu želju za bijegom od rutine. Najviše ćete napredovati usvajanjem novih znanja, usavršavanjem vještina i širenjem horizonta.

Vaš vladar, Merkur, pridružuje se Suncu u ovom sektoru od 20. siječnja do 6. veljače, što je idealno vrijeme za planiranje putovanja ili početak učenja uz mentora.

Rak

Sunce u vašoj osmoj kući intime naglašava bliskost u odnosima. Ovo je vrijeme za povezivanje s partnerom ili drugom posebnom osobom. Lakše ćete izražavati emocionalne potrebe i njegovati vezu.

Budući da ovaj sektor vlada i zajedničkim resursima, možete ostvariti napredak u financijskim ciljevima koje dijelite s partnerom. Pun Mjesec 1. veljače, koji utječe na vašu drugu kuću prihoda, mogao bi donijeti kulminaciju važnog financijskog plana.

Lav

Ova sezona u potpunosti je posvećena vašim partnerskim odnosima, jer vaš vladar, Sunce, prolazi sedmom kućom partnerstva. Osjećat ćete se samopouzdanije kao dio para i lakše ćete ostvarivati zajedničke ciljeve.

Ovo je i dobro vrijeme za rješavanje postojećih sukoba. Kada se 1. veljače dogodi pun Mjesec u vašem znaku, mogli biste se osjećati osjetljivije i trebati više vremena za sebe. Podijelite svoje osjećaje s bliskom osobom i razmislite o ravnoteži u odnosima.

Djevica

S obzirom na vašu usmjerenost na zdravlje i samopoboljšanje, tijekom sezone Vodenjaka osjećat ćete se kao kod kuće. Sunce prolazi vašom šestom kućom dnevne rutine i blagostanja, što vam donosi dodatnu motivaciju za obavljanje svakodnevnih zadataka i poboljšanje režima vježbanja.

Ovo je i prilika za organizacijske projekte i usmjeravanje na poslove koji su u skladu s vašom svrhom. Vaša mentalna energija bit će pojačana dok vaš vladar Merkur boravi u istoj zoni od 20. siječnja do 6. veljače, potičući vas na pronalaženje novih strategija za povećanje produktivnosti.

Vaga

Ovo je za vas jedno od najkreativnijih i najzabavnijih razdoblja u godini, jer Sunce prolazi vašom petom kućom romantike i samoizražavanja. Vaša želja da život bude ispunjen romantikom sada je lakše ostvariva. Usklađeni ste sa svojim umjetničkim impulsima i željom za zabavom. Iskoristite prilike za spontanost i flert, osobito dok vaš vladar, Venera, boravi u ovom sektoru do 10. veljače.

Škorpion

Ulaskom Sunca u vašu četvrtu kuću obiteljskog života, osjetit ćete da je ovo transformativno razdoblje. Sezona Vodenjaka svake godine nudi priliku za povlačenje i iscjeljivanje starih rana, no 2026. donosi velike promjene u ovom području života, kao i u karijeri, jer započinje nova serija pomrčina na toj osi.

Iako možda niste ljubitelj promjena, otvoren um – osobito oko pomrčine Sunca 17. veljače – mogao bi vas pripremiti za jačanje emocionalne stabilnosti.

Strijelac

Kao vječni učenik, uvijek ste spremni za putovanja i učenje, a ta će energija biti pojačana dok Sunce prolazi vašom trećom kućom komunikacije. Žudjet ćete za kraćim putovanjima, druženjima i razmjenom ideja, što će dodatno potaknuti vašu mentalnu energiju.

Oko 1. veljače, pun Mjesec u vašoj devetoj kući visokog obrazovanja potaknut će vas da poslušate svog unutarnjeg pustolova. Osjećat ćete se najispunjenije ako slijedite svoje instinkte i napravite iskorak u nepoznato.

Jarac

Završetkom vaše sezone, Sunce ulazi u vašu drugu kuću prihoda, usmjeravajući vašu pažnju na financije. Osjetit ćete porast samopouzdanja za pokretanje novih poslovnih pothvata i korištenje svojih vještina za povećanje zarade. Ovo je vrijeme da preispitate vlastite vrijednosti, osobito u kontekstu vaših financijskih planova.

Vaš vladar, Saturn, 13. veljače ulazi u vašu četvrtu kuću obiteljskog života, započinjući dvogodišnji ciklus posvećen postavljanju novih temelja u obiteljskim odnosima i domu.

Vodenjak

Sa Suncem u vašoj prvoj kući, vrijeme je da zablistate dok svijet prihvaća vašu jedinstvenu, humanitarnu i budućnosti okrenutu perspektivu. Bilo da želite preuzeti vodeću ulogu na poslu ili se zauzeti za svoje potrebe u odnosima, sada je trenutak da se borite za svoje želje.

Oko 17. veljače, mladi Mjesec i pomrčina Sunca u vašem znaku donose prijelomni trenutak u načina na koji gledate sebe i svoje odnose. Prisjetite se događaja iz razdoblja 2016. – 2018. kako biste dobili uvid u ono što donosi nova serija pomrčina koja će trajati do 2028.

Ribe

Vaša sklonost maštanju bit će pojačana jer Sunce prolazi vašom dvanaestom kućom duhovnosti, donoseći introspektivno i maštovito razdoblje. Forsiranje konkretnih ciljeva sada se neće činiti prirodnim. Umjesto toga, usporite i dajte prednost duhovnim praksama.

Vrijeme za akciju doći će sljedeći mjesec, kada Sunce uđe u vaš znak. Za sada, posvetite se promišljanju i slušanju unutarnjeg glasa. Ulaskom Venere u vaš znak 10. veljače, postat ćete primjetniji, osobito u ljubavnom životu, piše index.

