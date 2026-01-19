Financijski horoskop od 19.1. do 25.1.: Strijelac lovi bonuse, Vodenjak otvara novi izvor zarade

Bikovi ulaze u sedmicu u kojem je ključno zadržati mjeru. Prirodna potreba za ugodom i lijepim stvarima bit će naglašena, no financijski horoskop upućuje da se sada isplati biti odmjeren. Djevice, troškovi usmjereni na zdravlje, preventivne preglede, kvalitetniju prehranu ili diskretno poboljšanje izgleda mogu biti dobar izbor, pod uvjetom da ostanu u granicama koje ste si zadali.

Sedam od 19. do 25.1.2026. donosi naglasak na odgovorno upravljanje novcem, svjesnije trošenje i stvaranje stabilnijeg odnosa prema materijalnoj sigurnosti. Rast Mjeseca u ovom razdoblju potiče rast i postepeno širenje svega što već postoji pa se energija dobro koristi za planiranje, sređivanje financija i postavljanje jasnih ciljeva.

Praktična veza Merkura i Saturna naglašava važnost razuma, discipline i konkretnog plana. Ovo je razdoblje u kojem se isplati ozbiljno pogledati u svoj budžet, prepoznati koje navike trošenja više ne rade za Vas i osvijestiti gdje je potrebna veća struktura. Štedljivost je povoljna, ali ne kao uskraćivanje, nego kao pametno usmjeravanje energije i novca.

Sedmični financijski horoskop pokazuje da se u narednim danima posebno isplati pratiti sitne izdatke, voditi evidenciju, ali i dopustiti si male, smisleno odabrane užitke koji kvaliteti života stvarno doprinose. Intuicija je pojačana pa je dobar trenutak da spojite unutarnji osjećaj sa zdravom logikom i tako privučete povoljnije financijske tokove.

Ovan

Za Ovnove je ovo razdoblje koje traži hrabre, ali promišljene poteze. Osjećat ćete pojačan poriv da preuzmete inicijativu u financijskim pitanjima – bilo da se radi o pregovorima oko plaće, otvaranju teme obiteljskog proračuna ili traženju dodatnog izvora zarade.

Tjedan je povoljan za one koji ne čekaju, nego djeluju, ali pritom paze na detalje.

Početkom tjedna mogu se pojaviti neplanirani troškovi vezani uz kućanstvo, poklone ili tehničku opremu. Važno je da se ne date povući u impulzivne kupnje koje se kasnije pokažu promašenima. Pomoći će Vam dobro pripremljen popis i jasna odluka što je zaista prioritet.

Oni Ovnovi koji uspiju uskladiti spontanost s unutarnjim osjećajem “ovo da, ovo ne” mogu tijekom ovog tjedna postaviti temelje za bolji financijski poredak u narednim mjesecima.

Bik

Bikovi ulaze u tjedan u kojem je ključno zadržati mjeru. Prirodna potreba za ugodom i lijepim stvarima bit će naglašena, no financijski horoskop upućuje da se sada isplati biti odmjeren.

Možete se počastiti manjom kupnjom koja donosi više udobnosti, bilo da je riječ o odjeći, kvalitetnom tekstilu za dom ili sitnicama koje čine prostor ugodnijim.

Povoljna su ulaganja u interijer, kućne dodatke, zdravlje i korisne praktične predmete. Sredinom tjedna mogu se pojaviti dodatni prihodi: bonus, dar, neplanirani novac od prodaje stvari koje više ne koristite. To je dobar trenutak da razmislite o čišćenju viškova u prostoru i pretvaranju “zaboravljenih” predmeta u dodatnu financijsku rezervu.

Veće investicije, rizični projekti i zahvati koji značajno mijenjaju proračun trenutno nisu najpovoljniji. Stabilnost i sigurnost imaju prednost nad velikim rizicima.

Blizanci

Blizanci ovog tjedna dolaze na svoje kada je riječ o informacijama i snalaženju u moru ponuda. Tjedni financijski horoskop za Blizance naglašava dobar period za uspoređivanje cijena, traženje povoljnijih opcija, istraživanje novih financijskih alata i online ponuda.

Vaša sposobnost da se brzo prilagodite sada se može pretvoriti u konkretnu uštedu.

Dobro je vrijeme za vraćanje starih dugova, razgovor o obiteljskim ciljevima vezanima uz veću kupnju, kao i za usklađivanje planova s partnerom ili obitelji. Osim redovnih primanja, mogu se pojaviti i manji, ali ugodni dodatci: popusti, povrati, napojnice, simbolične nagrade.

Prema vikendu je korisno smanjiti trošenje na beznačajne sitnice. Ulaganje u znanje, tečaj, knjigu ili hobi koji Vas razvija ostavit će trajniji trag od nekoliko prolaznih kupnji.

Rak

Rakovi će ovih dana većinu energije usmjeriti na vrlo konkretne teme: račune, kućne troškove, planiranje hrane, održavanje doma. Iako se to može činiti “običnim”, upravo na tim stvarima počiva osjećaj sigurnosti.

Financijski horoskop potiče Rakove da o novcu više razgovaraju s voljenima, jer zajednički dogovor smanjuje napetost.

Prva polovica tjedna traži oprez – nije povoljno ulaziti u nova zaduženja, kredite ili financijske obaveze koje bi Vas mogle pratiti duže nego što ste spremni. Nakon srijede mogu se pojaviti mogućnosti dodatne zarade ili povoljnih dogovora, osobito ako ste spremni planirati nekoliko koraka unaprijed.

Manje sume uložene u poklone, obiteljska okupljanja ili male znakove pažnje vraćaju se kroz topliju atmosferu u domu i osjećaj povezanosti, što je za Raka jedna od najvažnijih “valuta”.

Lav

Lavovi će tijekom ovog tjedna imati snažan poriv da učine nešto lijepo za sebe ili svoje bližnje. Možda razmišljate o većoj kupnji, zajedničkom izlasku, vikend-putovanju ili simboličnom luksuzu koji će razveseliti cijelu obitelj.

Ako su Vaše financije stabilne i ako ste već unaprijed razradili budžet, takav potez može biti izvor zadovoljstva.

Također, financijski horoskop naglašava povoljan trenutak za razgovore o obrazovanju, radionicama, tečajevima i ulaganjima u Vaše talente. Sve što podiže Vaše znanje i vještine može kasnije otvoriti vrata većim prihodima. Krajem tjedna moguća je neka vrsta “zahvale u novcu” – gesta partnera, članova obitelji ili djece koja pokazuje da se Vaš trud primjećuje.

Treba, međutim, izbjegavati sumnjive ponude brzih kredita, komplicirane akcije i financijske aranžmane koji su previše agresivni. Lav koji kombinira velikodušnost sa zdravom dozom opreza prolazi najbolje.

Djevica

Djevice dobivaju izuzetno povoljan tjedan za financijsku organizaciju. Ovo je idealno vrijeme da se posvetite budžetu: pregledate kartice, račune, trajne naloge, pretplate i sve ono što se godinama gomila pod “sitno, ali stalno”. Vaša sposobnost da uočite detalje sada postaje ključna za racionalizaciju troškova.

Troškovi usmjereni na zdravlje, preventivne preglede, kvalitetniju prehranu ili diskretno poboljšanje izgleda mogu biti dobar izbor, pod uvjetom da ostanu u granicama koje ste si zadali.

Financijski horoskop za Djevicu naglašava da se ne radi o uskraćivanju, već o razumnom usklađivanju potreba i mogućnosti.

Ako Vam na pamet padne nova poslovna ideja ili način dodatne zarade, dobro ju je izložiti osobi čijem iskustvu vjerujete. Objektivan savjet pomoći će Vam da jasnije sagledate potencijal i napravite konkretniji plan.

Vaga

Vage bi se ovog tjedna mogle suočiti s iznenadnim troškovima povezanim s domom ili članovima obitelji. Iako se u startu može činiti da je to teret, astrološka slika upućuje da će se mnoge od tih situacija dugoročno pokazati isplativima – kroz bolju organizaciju, veću udobnost ili zadovoljnije odnose.

Pri planiranju budžeta dobro je držati se provjerenih metoda: zapisivanja, usporedbe, realnih brojki. Sredinom tjedna moguće je jače iskušenje da kupite nešto pod dojmom trenutka, radi smirivanja živaca ili kratkotrajnog zadovoljstva.

Financijski horoskop savjetuje da u tom periodu dodatno pripazite i ne reagirate impulzivno.

Istovremeno, ovo je dobro vrijeme da razmislite o štednji, programima popusta, nagradnim bodovima, dodatnom poslu ili kreativnim načinima uštede. Petak i subota mogu donijeti stvarno povoljne ponude i sniženja, ako unaprijed znate što tražite i ne kupujete nasumično.

Škorpion

Škorpioni ulaze u tjedan u kojem se posebno isplati držati se provjerenog. Veća ulaganja, novi krediti, rizični projekti ili poslovi u koje nemate potpuni uvid trenutačno nisu najsretniji izbor. Povoljnije je njegovati ono što već imate, konsolidirati resurse i usmjeriti energiju na stabilnost.

S druge strane, ulaganje u vlastito zdravlje i dobrobit pokazuje se kao odličan potez.

Sve što doprinosi regeneraciji, emocionalnom rasterećenju i unutarnjem miru – od kvalitetnih tretmana do kratkog, ali iskrenog odmora – ima indirektan pozitivan učinak i na Vašu financijsku snagu.

Ako se prema kraju tjedna pojavi ideja za dodatnu zaradu, uzmite si vremena za analizu. Miran razgovor s mentorom, partnerom ili osobom od povjerenja pomoći će Vam da odlučite hladne glave, bez pritiska i dramatiziranja.

Strijelac

Strijelce očekuje razdoblje u kojem se mogu isplatiti neka ranija ulaganja truda. Tjedni financijski horoskop upućuje na mogućnost bonusa, nagrada, isplata, povrata dugova ili riješenih starih financijskih pitanja. Može se dogoditi da se baš sada vrednuje nešto što ste odradili odavno.

Istodobno, važno je ne reagirati po principu “došlo pa otišlo”. Kada novac krene, lako je planove proširiti izvan realnog.

Dio sredstava dobro je odmah usmjeriti na dugoročnije ciljeve – veću kupnju, edukaciju, projekt koji Vam je bitan ili stvaranje sigurnosne rezerve.

Srijeda i četvrtak mogu donijeti troškove povezane s učenjem, putovanjima, slobodnim vremenom ili aktivnostima koje šire horizonte. Kraj tjedna povoljan je za zatvaranje starih računa, razrješavanje financijskih repova i vraćanje dugova, čime oslobađate prostor za nove prilike.

Jarac

Jarci ulaze u tjedan koji donosi osjećaj predvidljivosti i relativnog mira na financijskom planu. Prihodi bi trebali biti u skladu s očekivanim, bez većih šokova, što je dobar temelj za daljnje planiranje.

Glavna zamka je trošenje “usput”, na stvari koje kratko vesele, a dugoročno ne donose mnogo.

Financijski horoskop savjetuje detaljan pregled svakodnevnih navika: male, ali česte kave vani, pretplate koje više ne koristite, automatizirane usluge koje odavno ne trebate. Mnogim Jarcima upravo tu leži prostor za uštedu.

Vikend je povoljan za nabavu korisnih stvari za dom, kvalitetnu opremu ili ulaganje u hobi koji Vas opušta i vraća snagu. Takvi izbori zadržavaju ravnotežu između razuma i potrebe za užitkom.

Vodenjak

Vodenjaci u ovom razdoblju imaju naglašenu potrebu za promjenom pristupa novcu. Financijski horoskop potiče da istražite dodatne izvore prihoda: kreativne projekte, freelance poslove, online angažmane ili sitne usluge koje možete pretvoriti u zaradu.

Dobro je ne oslanjati se na samo jedan kanal, nego razmišljati fleksibilnije.

Balans financija snažno ovisi o otvorenoj komunikaciji unutar obitelji. Razgovor o kućnom proračunu, zajedničkim troškovima, većim kupnjama ili planovima putovanja može spriječiti nesporazume i stvoriti osjećaj da svi “vuku u istom smjeru”.

Sredinom tjedna moguće su zanimljive akcije, popusti i posebne ponude u trgovinama. Ako Vas nešto privuče, dobro je provjeriti koristi li Vam to i na duži rok, umjesto da kupujete isključivo zato što je cijena snižena.

Ribe

Ribe ulaze u tjedan u kojem planiranje postaje ključna riječ. Svaki euro ima svoje mjesto pa je korisno voditi bilješke, raditi popise i unaprijed razraditi prioritete. Financijski horoskop naglašava da će se upravo kroz pažnju prema malim stavkama najbolje vidjeti gdje je proračun najosjetljiviji.

Vrijedi iskreno pogledati u obiteljske troškove, uočiti slabe točke i potražiti realna rješenja. Krediti, predujmovi i obročne otplate koje izgledaju primamljivo na prvi pogled mogu kasnije stvoriti pritisak, stoga se savjetuje oprez prema svim aranžmanima koji Vas financijski vežu na dulje razdoblje.

Ulaganja u zdravlje, osobni razvoj, duhovni rad, kreativne aktivnosti i simbolične poklone za najmilije dobivaju podršku zvijezda, posebno pri kraju tjedna.

Takvi troškovi hrane unutarnji osjećaj smisla i doprinose tome da se lakše nosite s materijalnim obavezama.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

