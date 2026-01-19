Danas je “najdepresivniji” dan u godini, znate li zašto?

Plavi ponedjeljak se često opisuje kao najdepresivniji dan u godini, a obilježava se trećeg ponedjeljka u januaru.

Ovaj pojam najčešće se povezuje s osjećajem postpraznične praznine i povratkom svakodnevnim obavezama nakon praznika.

Izraz Plavi ponedjeljak osmislio je britanski psiholog Cliff Arnall 2005. godine, ali važno je naglasiti da ovaj koncept nema naučnu potvrdu.

Nastao je kao dio marketinške kampanje jedne turističke agencije koja je željela odrediti dan u godini kada se ljudi osjećaju najlošije.

Prema toj ideji, upravo treći ponedjeljak u januaru odgovara tom opisu.

Iako ne postoji klinički dokaz koji potvrđuje postojanje najdepresivnijeg dana u godini, osjećaji tuge, bezvoljnosti i razočarenja koje mnogi povezuju s ovim periodom mogu biti vrlo stvarni.

Ljekarka Christine Crawford izjavila je za Today da kombinacija završetka praznika, povratka na posao i hladnog vremena negativno utiče na raspoloženje ljudi.

Kako navodi, mnogi u tom periodu imaju osjećaj da ih ništa pozitivno ne očekuje do proljeća, a dodatni problem predstavlja i finansijski pritisak.

Tokom decembra ljudi često troše više novca, a u januaru se suočavaju s računima i bankovnim izvodima.

Uz obaveze na poslu koje su se nagomilale tokom praznika, kod pojedinaca se javlja dodatni stres zbog potrebe da nadoknade potrošeni novac.

Osim toga, osjećaj nezadovoljstva može se pojaviti i kod onih koji su na kraju prošle godine postavili ciljeve i obećanja za januar, ali ih još nisu počeli ostvarivati.

Kako bi se raspoloženje popravilo, Crawford savjetuje pravljenje pauza tokom radnog dana kad god je to moguće, održavanje kontakta s bliskim osobama i bavljenje fizičkom aktivnošću, čak i ako je riječ o kratkoj šetnji.

Također ističe važnost blagosti prema sebi, postavljanja realnih očekivanja i postepenog građenja dnevne rutine, bez pretjeranog pritiska i nerealnih planova, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari