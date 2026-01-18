Ravan stomak za 3 dana: Detoks večera koja spašava poslije praznika

Ovaj prirodni recept konzumira se samo tri večeri uzastopno, a rezultati su vidljivi već poslije 72 sata.

Recept za detoks večeru

Ova lagana večera pomaže tijelu da se oslobodi nadutosti, viška tečnosti i masnih naslaga u crijevima.

Rezultat? Manji stomak, tanji struk i osjećaj lakoće koji se vidi i spolja i iznutra.

Salata se jede umjesto večere, a njena snaga leži u kombinaciji vlakana, vitamina i minerala koji podstiču varenje, čiste digestivni trakt i sprečavaju zadržavanje vode u organizmu.

Već poslije tri dana tijelo izgleda vitkije, a stomak ravniji.

Naravno, za maksimalan efekat važno je da tokom ta tri dana ne pretjerujete sa hranom, da izbacite industrijske slatkiše i da pijete dovoljno tečnosti – najmanje dvije litre vode dnevno. Vrlo brzo ćete moći da vidite prve rezultate i ravan stomak.

Sastojci za detoks večeru:

1 glavica svježeg kupusa

2 cvekle

2 mrkve

sok od jednog limuna

5 kašika maslinovog ulja.

Priprema detoks večere:

Kupus, cveklu i mrkvu izrendajte ili sitno isjeckajte. Po želji možete dodati peršun ili celer. Povrće dobro izmiješajte i blago ocijedite višak tečnosti. Prelijte sokom od jednog limuna, zatim dodajte maslinovo ulje i dobro promiješajte.

Važno: u ovu salatu se ne dodaje so. So zadržava vodu u organizmu i može izazvati nadutost, što je suprotno cilju ovog recepta.

Salatu jedite svako veče, najmanje tri sata prije odlaska na spavanje, tokom tri uzastopna dana. Već tada ćete primijetiti razliku u izgledu stomaka i osjećaju u tijelu.

Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana i pektina, ova vitaminska bomba dugo drži sitost, daje energiju, poboljšava varenje i reguliše rad crijeva, prenosi Ona.rs.

