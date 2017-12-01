Seksolog otkrio u kojoj dobi žene doživljavaju najbolji intimni odnos

Stručnjaci su objasnili u kojem životnom razdoblju žene mogu očekivati najveće zadovoljstvo u krevetu i zbog čega se upravo tada događa seksualni vrhunac.

Uvriježeno je mišljenje da su dvadesete godine vrhunac života u gotovo svim aspektima, pa tako i u seksualnom.

Mladost, energija i tijelo bez vidljivih znakova starenja često se nameću kao ideal. Ipak, kada je riječ o ženskom seksualnom zadovoljstvu, naučna istraživanja i iskustva velikog broja žena otkrivaju sasvim drugačiju i mnogo zanimljiviju sliku. Najnoviji podaci i stavovi seksologa ukazuju na to da najbolje godine za seks dolaze kasnije, a razlozi su prije svega povezani s psihološkom i emocionalnom zrelošću.

Zaboravite dvadesete – pravo zlatno doba tek dolazi

Iako se dvadesete često opisuju kao period istraživanja i otkrivanja, za mnoge žene to su istovremeno godine nesigurnosti, društvenog pritiska i usmjerenosti na zadovoljavanje partnera, često na račun vlastitog užitka.

Kako vrijeme prolazi, prioriteti se mijenjaju.

Prema opsežnoj studiji koju je provela aplikacija za praćenje plodnosti Natural Cycles, na uzorku od 2.600 žena, pokazalo se da žene najbolji seks u životu doživljavaju s 36 godina i kasnije. Ispitanice su odgovarale na pitanja o učestalosti orgazama, osjećaju privlačnosti i ukupnom uživanju u seksualnim odnosima, a rezultati su jasno ukazali na prednosti koje donosi zrelost.

Slični nalazi potvrđuju da je razdoblje između 35. i 45. godine za mnoge žene vrijeme najvećeg seksualnog ispunjenja.

Žene u tridesetim, a naročito između 27. i 45. godine, često imaju izraženiji libido, doživljavaju snažnije orgazme i, što je najvažnije, osjećaju veću slobodu i ugodu u vlastitom tijelu.

Samopouzdanje kao ključ vrhunskog užitka

Promjene koje dolaze s godinama ne odnose se samo na tijelo, već prije svega na psihu. Žene starije od 35 godina u pravilu posjeduju više samopouzdanja.

Iskustvo – životno i seksualno – pomaže im da jasnije prepoznaju šta žele, šta im prija i kako to izraziti partneru. Nestaje potreba za ugađanjem po svaku cijenu, a raste svijest o vlastitim potrebama. One bolje poznaju svoje tijelo, znaju koje vrste dodira i stimulacije ih dovode do vrhunca i ne ustručavaju se to zatražiti.

Ove tvrdnje potvrđuju i statistički podaci. Istraživanja pokazuju da se čak 54 posto žena u dobi od 18 do 30 godina suočava s poteškoćama u postizanju orgazma, dok je taj procenat među ženama od 31 do 45 godina znatno niži i iznosi 43 posto. Još je poznati američki biolog i seksolog Alfred Kinzi (Alfred Kinsey) tvrdio da žene u tridesetim godinama doživljavaju više orgazama nego u bilo kojem drugom periodu života, a savremena nauka danas potvrđuje njegove zaključke. Emocionalna zrelost, kvalitetnija komunikacija u vezi i veća opuštenost pretvaraju seks iz isključivo fizičkog čina u duboko ispunjujuće iskustvo.

Iznenađenje: Vrhunac i nakon 45. godine

Ako se misli da su tridesete i rane četrdesete krajnji domet, istraživanja pokazuju suprotno. Jedna studija provedena putem aplikacije Lover (Lover), na uzorku od 1.500 žena, donijela je iznenađujuće rezultate – najveće seksualno zadovoljstvo žene osjećaju između 45. i 54. godine života. Uprkos hormonskim promjenama koje donosi perimenopauza, mnoge žene u tom periodu doživljavaju pravu seksualnu renesansu.

Doktorica Britni Bler (Britney Blair), suosnivačica aplikacije Lover, objasnila je da žene u pedesetim godinama češće doživljavaju orgazam, što povezuje s kombinacijom iskustva, samopouzdanja i manjeg stresa vezanog za pitanja kontracepcije i trudnoće.

– Žene u zrelijoj dobi oslobođene su mnogih pritisaka s kojima su se suočavale u mladosti. One su direktnije, znaju što žele i ne boje se preuzeti inicijativu, što njihov seksualni život čini kvalitetnijim i ispunjenijim – istaknula je dr. Bler.

Rašireni mit prema kojem žene u srednjim i starijim godinama gube interes za seks pokazao se kao netačan. Iako promjene u nivou hormona mogu utjecati na uzbuđenje ili vlaženje, te se prepreke uz savremenu medicinu i otvorenu komunikaciju mogu uspješno prevazići. Štaviše, emocionalna povezanost s partnerom, koja s godinama često jača, postaje snažan afrodizijak koji nadilazi isključivo fizičku privlačnost.

Na kraju, čini se da je tajna najboljeg seksa u životu mnogo manje povezana s biološkim satom, a daleko više s psihološkim. Godine donose mudrost, samoprihvatanje i slobodu, a upravo su to sastojci koji, prema naučnim dokazima, vode ka najintenzivnijem i najispunjenijem seksualnom iskustvu koje žena može doživjeti.

