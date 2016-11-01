Kako prepoznati da li vas partner vara? Pratite ove promjene u ponašanju

Jedan od prvih alarma je promjena u komunikaciji. Partner koji je prije bio otvoren, pričljiv i zainteresiran za vaš dan može postati povučen, odsutan ili, suprotno tome, neuobičajeno nervozan.

Razgovori postaju kraći, površniji, a pitanja o njegovom ili njenom vremenu nailaze na odbrambene reakcije ili nejasne odgovore. Često se stiče dojam kao da ste iznenada postali gost u vlastitoj vezi.

Posebno upada u oči način korištenja mobitela i društvenih mreža. Ako partner odjednom skriva ekran, mijenja lozinke, nosi telefon i u kupatilo ili reagira pretjerano kad mu se približite dok tipka poruke, to može biti znak da čuva tajnu. Nije problem u samom telefonu, već u nagloj promjeni ponašanja koja nema razumno objašnjenje.

Emocionalna distanca još je jedan čest pokazatelj. Nedostatak nježnosti, izbjegavanje dodira, rijetki zagrljaji ili potpuni izostanak intimnosti često se opravdavaju umorom ili stresom, ali ako takvo stanje traje, vrijedi se zapitati što se zaista događa. Ponekad se javlja i suprotan ekstrem: iznenadni val pažnje, poklona i komplimenata koji djeluju pomalo neiskreno, kao da dolaze iz osjećaja krivnje.

Promjene u rutini također mogu biti znakovite. Neočekivani prekovremeni sati, česta službena putovanja ili novi hobiji koji vas ne uključuju mogu stvoriti prostor za dvostruki život. Ako se uz to javljaju nedosljednosti u pričama ili partner zaboravlja nešto što je ranije rekao, sumnja se prirodno pojačava.

Važno je naglasiti da nijedan od ovih znakova sam po sebi nije dokaz prevare. Ljudi prolaze kroz stres, krize i faze povlačenja. No kada se više ovakvih promjena dogodi istovremeno i traje duže vrijeme, vaša intuicija možda pokušava nešto reći. Umjesto brzih optužbi, najzdraviji korak je otvoren razgovor, prenosi Klix.

Facebook komentari