Odgovor nije tako jednostavan: Trebate li se tuširati ujutro ili navečer

Kako navodi Health, odgovor nije tako jednostavan i ovisit će o vašim preferencijama i načinu života jer oboje ima svoje prednosti.

“Ne postoji univerzalno rješenje. Jutarnje tuširanje može biti odličan način za buđenje, poboljšanje cirkulacije i svjež početak, posebno ako ste skloniji noćnom znojenju. U međuvremenu, noćno tuširanje pomaže u ispiranju znoja, onečišćenja, kreme za sunčanje i ostataka iz okoliša”, navodi dermatologinja Hannah Kopelman.

Jutarnje tuširanje

Dermatologinja Anne Andrienko kaže kako jutarnje tuširanje može poboljšati cirkulaciju, razbuditi vas i isprati znoj nakon spavanja.

Jutarnje tuširanje može vam pomoći da započnete dan osjećajući se okrepljeno i osvježeno. Prema istraživanju Sleep Foundationa, 73,3 posto ljudi kaže da se osjećaju osvježeno ili puni energije nakon tuširanja ujutro.

Također, jutarnje tuširanje također poboljšava cirkulaciju, smanjuje upalu i ublažava bol, posebno ako prije izlaska pređete na hladniju vodu.

Prevrtanje i okretanje noću može vam ujutro ostaviti zapetljanu kosu, ali tuširanje ujutro može vam pomoći da održite frizuru. Ako ste skloni znojenju dok spavate, jutarnje tuširanje može smanjiti tjelesni miris i pomoći vam da se osjećate osvježeno i čisto.

Tuširanje ujutro također pomaže u uklanjanju natečenosti kože, kao i priprema je za brijanje ili šminkanje.

Nedostaci jutarnjeg tuširanja

Iako jutarnje tuširanje može biti odlično za početak dana, postoje i neke mane.

Davanje prioriteta jutarnjem tuširanju znači da se nakupine prljavštine, znoja, peludi, kreme za sunčanje i zagađenja tokom dana zadržavaju na vašoj koži i u vašem krevetu dok spavate.

Iz perspektive zdravlja kože, dermatologinja Kopelman kaže da preferira noćne tuševe kako bi se spriječilo nakupljanje koje može začepiti pore ili dovesti do iritacije.

Ako vaše jutarnje tuširanje uključuje i svakodnevno pranje kose šamponom, nakon čega slijedi oblikovanje kose toplinom, mogli biste opteretiti kosu, posebno ako je vaša kosa već sklona lomljenju. Zapravo, dermatolozi kažu da suhoj ili teksturiranoj kosi možda nije potrebno svakodnevno pranje, prenosi Klix.

Večernje tuširanje

Topli večernji tuš može vam pomoći da se opustite i smirite, signalizirajući vašem mozgu da je vrijeme za opuštanje. Možete isprati prljavštinu i ostatke od dana i zaspati čisti. Čak i ako se odlučite za tuširanje ujutro i dalje je važno imati večernju rutinu za lice.

Večernje tuširanje poznato je po tome što vam pomaže da se opustite i poboljšate san. Noćno tuširanje pomaže vam da se opustite. Također, potiče brži pad tjelesne temperature i signalizuje vašem mozgu da spava.

Tuširanje noću potiče higijenu kože jer ispire sve, od kreme za sunčanje i šminke do zagađenja i peludi. Također, smanjuje iritaciju i izbijanje akni.

Vaša se koža obnavlja preko noći, stoga nanošenje hidratantne kreme nakon tuširanja može podržati zdravlje vaše kože, pomoći u zadržavanju vlage i hidratizaciji kože.

Nedostaci večernjeg tuširanja

Iako večernje tuširanje može biti odlično za opuštanje, postoje i neki nedostaci.

Ukoliko perete i kosu, odlazak u krevet s mokrom kosom može uzrokovati trenje ili čak gljivične probleme na vlasištu ako se ne osuši pravilno. Uz to, može zahtijevati dodatno vrijeme, posebno ako trebate osušiti kosu.

Ako koristite vruću vodu, to može iscrpiti ulja vaše kože i ostaviti je suhom i svrbežnom, prenosi klix.

