Polude u sekundi: Tri najtemperamentnija horoskopska znaka

POSTOJE ljudi koji i u najnapetijim situacijama uspijevaju zadržati hladnu glavu, ali i oni kojima je dovoljan jedan pogrešan komentar da reagiraju impulzivno. Prema astrolozima, neki horoskopski znakovi poznati su po tome da emocije ne zadržavaju u sebi i da planu u trenutku.

Evo o kojim je znakovima riječ.

Ovan

Ovnovi su poznati po izraženoj impulzivnosti. Rijetko promišljaju prije nego što reagiraju, osobito u situacijama u kojima osjećaju pritisak, provokaciju ili prepreku na putu prema cilju. Ne vole čekanje, neodlučnost ni osjećaj da ih netko sputava, što često dovodi do naglih i burnih ispada.

Njihova ljutnja obično je kratka, ali intenzivna. Ovnovi se brzo uzrujaju, no jednako se brzo i smire, često ostavljajući dojam da se ništa značajno nije dogodilo. Upravo ta nagla promjena raspoloženja može biti zbunjujuća za okolinu.

Lav

Lavovi reagiraju burno kada osjete da su zanemareni ili podcijenjeni. Njihov temperament snažno je povezan s ponosom i potrebom za poštovanjem pa svaka situacija koja ugrožava njihov ugled može izazvati glasne i dramatične reakcije.

Ne skrivaju ljutnju i rijetko je proživljavaju u tišini. Lavovi će jasno pokazati nezadovoljstvo, često kroz povišen ton, izražene geste ili otvoreno suočavanje. Ipak, ako dobiju priznanje, ispriku ili potvrdu vlastite vrijednosti, vrlo brzo se smiruju i vraćaju u uobičajeno raspoloženje.

Škorpion

Škorpioni možda ne planu glasno, ali njihova reakcija spada među najintenzivnije. Najosjetljiviji su na izdaju, neiskrenost i manipulaciju, a upravo u takvim situacijama njihova ljutnja izbija na površinu.

Za razliku od Ovnova i Lavova, Škorpionima treba duže da se smire. Emocije pamte dugo, a povjerenje koje je jednom narušeno teško se ponovno gradi. Njihove reakcije mogu biti tihe, ali vrlo jasne kroz ponašanje, distancu ili potpuni prekid odnosa, piše index.

