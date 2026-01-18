Uticaj Jupitera u Raku – blagoslov ili haos? Velika prognoza za sve znakove Zodijaka za prvu polovinu 2026.

Od aprila, Uran ulazi u Blizance, pojačavajući društvene kontakte i energiju kod mnogih. Ipak, period od januara do jula može biti izazovan za neke znake.

Od aprila, ulazak Urana u Blizance pojačaće našu energiju, pokrenuti neočekivane situacije i otvoriti vrata novim poznanstvima, idejama i društvenim kontaktima.

Dok će neki znakovi uživati u ovim talasima kreativnosti i prilika, za druge će januar-jul biti pravi test strpljenja, samokontrole i sposobnosti da balansiraju između ličnih i profesionalnih obaveza.

Evo šta vas očekuje u prvoj polovini 2026. po znakovima:

Ovan

Očekuje vas period velikih promjena u identitetu i pogledu na život. Biće potrebna zrelost i odgovornost za svoje postupke. Novi počeci, posebno u karijeri, su mogući, ali važno je postaviti jasne granice. Fokusirajte se na svoje potrebe i jačajte društveni položaj. Izbegavajte impulzivne kupovine.

Bik

Jupiter u Raku donosi sreću u finansijama i komunikaciji. Ovo je idealan period za učenje, kratka putovanja i male promene u svakodnevici. Od aprila, Uran može otvoriti neočekivane prilike za zaradu – budite spremni da preuzmete male rizike. Moguće su i kratkotrajne svađe sa partnerom ili članovima porodice, ali bez većih posljedica.

Blizanci

Vaš šarm i samopouzdanje biće pojačani, a energija vam omogućava nove kontakte, lični razvoj i napredak u ljubavi. Pazite da ne precijenite svoje mogućnosti – rizikujete da ne ispunite sve obaveze. Uran od aprila donosi iznenadne uvide i promjene u pogledu na svijet – spremite se na slobodu i eksperimentisanje.

Rak

Do kraja juna očekuje vas sretan i povoljan period. Povećano samopouzdanje, pozitivne promene u ljubavi i radosne vesti za porodicu i dom. Iskoristite energiju i pozitivne okolnosti da ostvarite ciljeve. Investirajte u svetlu budućnost.

Lav

Fokusirajte se na duhovnu ravnotežu i kvalitetan odmor. Prva polovina godine donosi izazove koji će se savladati uz trud. Jupiter pomaže u ličnom rastu i duhovnom iscjeljenju. Pogodno za rad iza scene i planiranje budućnosti. Pazite na zdravlje i ne preopterećujte se.

Djevica

Društveni život je u porastu – nova prijateljstva i poslovni kontakti. Jupiter favorizuje timski rad i ostvarivanje ciljeva. Ljudi sa iskustvom mogu vam pomoći u napretku. Moguća su prijatna iznenađenja u prijateljstvima.

Vaga

Prva polovina godine donosi rast u karijeri i priznanje. Jupiter otvara vrata profesionalnog uspjeha – očekujte napredovanja, povišice ili širenje baze klijenata. Fokusirajte se na ambicije, ali ne zanemarujte privatni život.

Škorpija

Od januara do jula vreme je za duža putovanja i samoprihvatanje. Jupiter donosi nove perspektive i pomaže da rešite stare probleme. Idealno za investicije, promene u karijeri i nekretninske transakcije.

Strijelac

Karijera doživljava velike promene – mogući stres i prepreke. Ipak, lični život, prijateljstva, zdravlje i studije donose pozitivne događaje. Fokusirajte se na lepe trenutke i ne obeshrabrujte se zbog neuspeha.

Jarac

Prva polovina godine donosi nalet energije i inspiracije. Mogući su neočekivani troškovi, ali i značajne dobitke. Potrebno je balansirati karijeru i lični život – jedan pogrešan potez može sve poremetiti.

Vodolija

Godina počinje promenama u poslu, stanu, navikama ili društvu. Biće potrebna energija i disciplina da se prilagodite novim okolnostima. Kritički procijenite prilike i fokusirajte se na upravljanje vremenom i brigu o sebi.

Ribe

Saturn traži zrelost i disciplinu. Prva polovina godine je idealna za odbacivanje starih iluzija i postavljanje temelja za budući napredak. Inspiracija će doći kroz hobije, kreativnost, sport i avanture. Biće i izazova – karijera i lični projekti cvetaju, ali stari porodični sukobi mogu izbijati na površinu.

