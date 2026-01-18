Tri horoskopska znaka će pratiti velika sreća

OD 18. januara 2026., tri horoskopska znaka osjetit će nalet sreće i olakšanja kakav im je dugo nedostajao. Konjunkcija Merkura i Marsa donosi brze misli i otvorenije, izravnije razgovore pa ono što mislimo i osjećamo više neće ostajati neizgovoreno. Razgovori će u nedjelju teći lakše, a namjere će biti jasnije.

Ulazak Mjeseca u Vodenjaka dodatno unosi dozu neovisnosti u razmišljanju i pomaže nam da lakše dođemo do originalnih ideja, pišu astrolozi portala YourTango.

Za ova tri znaka nedjelja donosi ponovno buđenje radosti, i to kroz iskrenost i hrabrost da se izraze bez straha od posljedica. Sloboda da se kaže ono što se doista misli bit će ključan izvor zadovoljstva.

Lav

Lavovima se sreća vraća 18. siječnja u trenutku kada odluče prestati čekati tuđe priznanje. Umjesto da netko drugi potvrdi njihovu vrijednost, shvatit će da je biti svoj sasvim dovoljno. Konjunkcija Merkura i Marsa potiče razgovore koji im vraćaju samopouzdanje i podsjećaju ih na vlastitu snagu.

Njihova radost proizlazi iz samopoštovanja, a Mjesec u Vodenjaku dodatno ih potiče da se odmaknu od potrebe za vanjskim odobravanjem. Kada se ponovno oslone na vlastite instinkte, shvatit će da se upravo tu krije njihova sreća.

Djevica

Djevice će od 18. siječnja osjetiti olakšanje jer će prestati vrtjeti iste misli u krug i napokon prijeći na konkretne poteze. Konjunkcija Merkura i Marsa potiče ih da manje analiziraju, a više djeluju.

Nedjelja donosi pozitivan pomak povezan s poslom ili radnim obavezama, što će im osjetno popraviti raspoloženje. Uz Mjesec u Vodenjaku, postupno će se opuštati i prihvaćati činjenicu da ne moraju imati kontrolu nad svakim detaljem kako bi stvari funkcionirale.

Vodenjak

Vodenjacima konjunkcija Merkura i Marsa donosi snažan val motivacije koji djeluje osobno i oslobađajuće. Dana 18. siječnja dolazi trenutak spoznaje koji ih podsjeća koliko su njihove ideje vrijedne i koliko dugo ih možda odgađaju.

Sreća se vraća kroz samoizražavanje i odlučne poteze, bez dodatnog čekanja ili sumnje u sebe. Mjesec u njihovu znaku ponovno ih povezuje s njihovom neovisnom prirodom i vraća im samopouzdanje – ovaj put u punoj snazi, piše index.

