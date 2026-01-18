Venera u Vodoliji: Neki će dobiti novu energiju do 10 februara, a drugi će biti pod stalnom tenzijom

Nakon mjesec dana provedenih pod strogom i disciplinovanom energijom Jarca, svima nam je bila prijekopotrebna doza svježine i fantazije. Upravo to nam donosi tranzit Venere kroz Vodoliju, jer taj vazdušni znak zna kako da se oslobodi okova i kalupa.

U narednom periodu fokus je na susretima, spontanosti i prihvatanju naše sopstvene ekscentričnosti. Ovo je oslobađajući period za sve horoskopske znakove, a za neke donosi i pravu renesansu.

Evo malog pregleda onoga što nas očekuje do 10. februara.

Venera u Vodoliji: Epizoda čiste lakoće

Konačno, Venera u Vodoliji ubrizgava dozu neočekivanog i maštovitog u našu svakodnevicu, a posebno u naš ljubavni i društveni život. Ovo je trenutak da budemo slobodni, pomalo nestašni i odlučno okrenuti ka budućnosti. Upoznaćemo se, ponovo ćemo učiti jedni o drugima u novom svjetlu ili u potpuno drugačijem kontekstu. Kada je riječ o emotivnom životu, Venera u Vodoliji nas ohrabruje da pronađemo sopstveni put i da se emancipujemo od okvira koji nas guše. Više spontanosti, manje pravila koja su izgubila smisao.

Venera u Vodoliji nameće se kao savršena prilika da preispitamo svoje navike i zakoračimo van utabanih staza.

Mali plusevi Venere u Vodoliji: Savršena je za razbijanje dosade i rutine, laku promenu perspektive i „brisanje prašine“ sa onih aspekata života kojima je to potrebno.

„Red flag“ Venere u Vodoliji: Ovaj tranzit je vektor promena, ali i nestabilnosti. Očekujte poneko iznenađenje.

Lekcija tranzita: Volite slobodno i drugačije

Suština ovog astrološkog perioda leži u redefinisanju slobode unutar odnosa. Energija Vodolije nas uči da uživamo u sopstvenoj samostalnosti i da izgradimo idealan put koji će i drugi poželjeti da slijede. Ključna poruka zvijezda je da nikada ne izgubite iz vida svoju nezavisnost.

Možda ćete osjetiti potrebu da se distancirate od određene osobe ili situacije kako biste stvari sagledali jasnije, i to je sasvim u redu. Ovaj tranzit nas podseća da kreiramo dovoljno „prostora za disanje“ u našim vezama – bilo da su ljubavne, prijateljske ili porodične. Distanca nije uvek negativna; ona je ponekad znak zdravog odnosa u kojem se ranjivost pokazuje kroz hrabrost da izrazimo potrebu za povlačenjem i objektivnim sagledavanjem šire slike.

Venera u Vodoliji: Kakav uticaj ima na znakove?

Vodolija, Vaga, Blizanci: Vazdušni znaci ponovo dišu. Njihov društveni i sentimentalni život se ponovo pokreće, kao i želja za akcijom. Venera u Vodoliji donosi im desetostruko uvećanu energiju za izlaske, socijalne odnose i stimulativne susrete.

Ovan, Strijelac, Ribe: Za ova tri znaka, fokus se prebacuje na prijateljstva, drugarstvo i grupnu dinamiku. Venera u Vodoliji im pomaže da daju prednost kolektivu i da se investiraju u svoju zajednicu, bilo na poslu, u komšiluku ili kroz hobije. Ideja je da se učvrste veze i izgrade novi mostovi, stvarajući prostor za inspirativna poznanstva.

Djevica, Jarac, Rak: Ovi znakovi, koji preferiraju udobnost i postojanost, doživjeće lijepu evoluciju, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Naravno, pod uslovom da prihvate da neočekivano i rizik često kriju prave riznice prilika.

Bik, Lav, Škorpija: Situacija je kompleksna za ova tri znaka koji će osjećati gotovo konstantnu tenziju. Bik će morati da se nosi sa pritiscima i stalnim prilagođavanjima, posebno zbog izazovnog aspekta Urana i Venere. Sposobnost adaptacije Lavova i Škorpija takođe će biti stavljena na test, objašnjava Elle.

