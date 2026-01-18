Sedmični horoskop od 19. do 26. januara: Ovnovi će procvjetati, a kod Djevica napeto, imat će mnogo obaveza

Ova nedjelja podstiče iskrene razgovore, hrabre poteze i zatvaranje poglavlja koja više nemaju budućnost. Mnogi znakovi osjetiće potrebu da presjeku ono što ih koči i naprave prostor za nešto novo.

Ovan

Poslovni kontakti dolaze u prvi plan. Nedjelja je odlična za dogovore, timski rad i nove projekte. U ljubavi – iskren razgovor rješava nesporazum koji se vuče neko vrijeme.

Bik

Fokus je na karijeri i reputaciji. Moguća je ponuda koja zahtjeva izlazak iz zone komfora. Emocije su stabilne, ali partner očekuje više pažnje i razumijevanja.

Blizanci

Želja za promenom je jaka. Putovanja, učenje ili nova poznanstva donose inspiraciju. Ljubavni život se budi, posebno kod slobodnih Blizanaca.

Rak

Finansije i emotivne veze prolaze kroz fazu preispitivanja. Nije vreme za impulsivne odluke, već za mudro planiranje. Intuicija vam jasno pokazuje kome možete vjerovati.

Lav

Odnosi sa drugima su u fokusu. Partnerstva – poslovna i ljubavna – prolaze test iskrenosti. Oni koji su spremni na kompromis izlaze kao pobednici.

Djevica

Obaveze se gomilaju, ali imate snagu da sve držite pod kontrolom. Pazite na zdravlje i ne ignorišite signale tijela. Ljubav dolazi kroz svakodnevne sitnice.

Vaga

Kreativnost i emocije su naglašene. Ovo je idealan period za ljubavne početke, ali i za vraćanje strasti u postojeće odnose. Poslovno – pratite inspiraciju.

Škorpija

Porodica i dom postaju prioritet. Moguće su važne odluke vezane za selidbu ili rješavanje porodičnih pitanja. Emotivna sigurnost vam je potrebnija nego inače.

Strijelac

Komunikacija donosi preokrete. Razgovor koji ste odlagali sada može doneti olakšanje. Kraća putovanja i nove ideje otvaraju vrata budućim uspjesima.

Jarac

Finansije dolaze u fokus, ali i pitanje ličnih vrijednosti. Vrijeme je da realno sagledate šta vam donosi sigurnost, a šta vas iscrpljuje. Ljubav traži više fleksibilnosti.

Vodolija

Sunce u vašem znaku donosi novi početak. Energija je na vrhuncu, a prilike se otvaraju same od sebe. Iskoristite ovaj period da postavite lične ciljeve.

Ribe

Potreba za povlačenjem i introspekcijom je izražena. Slušajte unutrašnji glas i ne forsirajte stvari. Krajem nedjelje dolazi jasnoća i osjećaj unutrašnjeg mira.

