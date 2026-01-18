Svaki znak Zodijaka ima svoj vladajući planet – Otkrijte koji je vaš i što vam donosi u život!

U natalnoj karti uvijek je važno pogledati gdje se nalazi vaš planet vladar jer on pokazuje na koje ste područje života usmjereni. Isto vrijedi i za planete vladare pojedinih polja koji svojim položajima ukazuju na poveznice u životu.



Evo osnovnih poveznica između znakova i njihovih vladara!

Vladajući planet ili planet vladar je onaj koji se u određenom znaku nalazi u svom domicilu, odnosno kao da je kod kuće i slobodno može izraziti sve svoje prirodne osobine. On zapravo ima jake poveznice sa znakom kojim vlada, jer su njegove osobine slične osobinama znaka.

U natalnoj karti uvijek je važno pogledati gdje se nalazi vaš planet vladar jer on usmjerava vašu ličnost, pokazuje na koje ste područje života usmjereni. Isto vrijedi i za planete vladare pojedinih polja koji svojim položajima ukazuju na poveznice u životu.

Na primjer ako vam je 7. kuća u Strijelcu, a planet vladar Strijelca Jupiter u 10. kući, znači da će vam bračni partner biti ugledna osoba ili će doprinijeti vašem statusu u društvu. Ako je pak isti planet u izazovnim aspektima bit će nekih problema povezanih s tim, vjerojatno tipa malograđanske sredine iz koje dolazi partner ili u koju vas žali uvući, sve ovisno koji je još planet u izazovnom aspektu s Jupiterom.

Isto tako, tamo gdje je vladar vašeg podznaka, tamo je polje na koje ste vi kao osoba najčešće usmjereni i gdje se ostvarujete svojim ponašanjem i izražavanjem.

Da se ne zapetljate, počinimo od početka. To što ste vi rođeni npr. u znaku Blizanca znači da vam je samo Sunce u tom znaku, a sve ostale planete mogu biti u bilo kojem drugom znaku (premda Merkur i Venera ne odstupaju od Sunca dalje od susjedna dva znaka pa mogu biti samo u njima ili u istom). A to što vam je Sunce npr. u Blizancu, znači da njim vlada Merkur i da je vaš planet vladar po sunčevu znaku Merkur, te da je položaj Merkura u vašoj natalnoj karti vrlo važan. Također u tekućim tranzitima, vi ćete više reagirati na tranzite Merkura dok se oni događaju na nebu.

Evo stoga osnovnih poveznica između znakova i njihovih vladara.

OVAN – MARS

Dinamičnim Ovnom vlada crveni Mars koji je aktivan, atraktivan, odlučan, onaj koji pokreće stvari i stvara događaje. Baš kao i Ovnovi. Ima ciklus od dvije godine – treba mu dvije godine da obiđe krug Zodijaka i dođe na isto mjesto. To su faze obnove energije i energetski ciklus koji traje dvije godine nakon koje opet počinje nova faza. Svi Ovnovi jače reagiraju na tranzite Marsa kao i na aspekte u kojim se on zatekne na nebu.

BIK – VENERA

Skupljanje, građenje, sabiranje, oplođivanje, ali sve prizemljeno, to je bit zemljane Venere koja vlada Bikom. Osjećaj za nešto opipljivo u čemu se može uživati, hedonizam koji se nerijetko manifestira kao gurmanluk ili čisto uživanje u jelu, strastima, piću. Venerin ciklus je sličan Suncu i traje jednu godinu da bi nakon tog perioda opet sve počelo ispočetka. Bikovi imaju smisla za ljepotu, ali posebno za ovozemaljska uživanja, pa je svaki komentar suvišan.

BLIZANAC – MERKUR

Planet koji ima toplu i hladnu stranu i dvojnu prirodu, kratka daha i ciklusa (otprilike kao Sunce, ali i kraće), čas ide naprijed, a nerijetko i unazad, odnosno njegov je retrogradni hod češći nego kod drugih. Čas ovdje, čas ondje, spaja, povezuje, sve to odlično prikazuje sliku Blizanca, glavnog komunikatora Zodijaka. Kad Merkur krene retrogradno, eto nervoze u duši svakog Blizanca i njihovim brbljarijama nema kraja, a ni smisla. Kad Merkur krene direktno, oni se srede i idu spretno dalje svojim putem.

RAK – MJESEC

Može danas, može sutra, a možda može i jučer. Mjesec je dva do tri dana u jednom znaku i brzo mijenja položaj što odlično odražava nestalnost duše Raka i sklonost ka lutanju, ali i istraživanju prošlosti. Ovo su ljudi najboljeg pamćenja jer Mjesec označava i ono što je iza nas. Ne treba ni govoriti da su Rakovi najpodložniji mjesečevim mijenama, pa je najbolje da prouče u svojim kalendarima kad su dani Mlađaka (tad psihički labilni kritiziraju ili se donose važne odluke i preokreću stvari, premda i te odluke mogu biti od danas do sutra kao i Mjesečeva priroda), a kad dani Punog Mjeseca (oni skloniji piću tada se obično opiju ili sanjare na javi.)

LAV – SUNCE

Znakom Lava vlada Sunce. Jasnoća, principi, muževnost, dostojanstvo, potreba za vladanjem i dominacijom, kraljevski pristup. Mnogi su narodi obožavali Sunce, pa se Lavovi nerijetko osjećaju kao glavni. Ako je u tranzitu Sunce u izazovnim aspektima i njima će biti teže, ali najosjetljiviji su na pomrčine Sunca jer je tad njihov vladar bez sjaja, a oni kao bez života. I ne samo oni, poznato je da se npr. životinje u prirodi povlače uoči pomrčine Sunca za koje je potpuno jasno da nam daje život.

DJEVICA – MERKUR

Obrni, okreni, usadi, utemelji, razradi do u detalje. To je priroda zemljanog Merkura koji vlada vrijednom Djevicom. Mana mu je što kad krene u izazovne aspekte zagubi se i zaglupi u sitnicama, pa od drveta ne vidi šumu. Perfekcionist iznimne inteligencije može stvoriti iznimna djela, no samo ako ne zabrazdi u nevažne stvari. Ciklus mu je jednak kao i onaj opisan pod Blizancem, ali je ova priroda više prizemljena i konkretna.

VAGA – VENERA

Ovdje se radi o čarobnoj i eteričnoj Veneri i njenoj zavodljivoj prirodi koja vas uvlači u neki odnos pun ljubavi i pažnje. Sve se poklapa s prirodom Vage, znaka koji uvijek traži svoju bolju polovicu i spreman je sve učiniti za ljubav. Ako je Venera u tranzitima u izazovnim aspektima, Vage će patiti, a kad isti planet krene na bolje, i njima će pasti kamen sa srca. Ljubav im nerijetko diktira i sva ostala područja u životu, pa je hod Venere za njih iznimno važan.

ŠKORPION – PLUTON

Gdje treba rezati i rasturati do temelja, ali zato da bi se iznimnom snagom obnavljanja opet gradilo, tu je Pluton, planet razarač koji vlada dalekim i dubokim intuitivnim uvidima dokučivim samo nekima. Kako bolje opisati prirodu Škorpiona koji vidi što drugi ne vide i spreman je hladnokrvno djelovati do krajnjih granica, te mijenjati stvari iz korijena. Ciklus Plutona traje oko 150 godina, pa se radi o promjenama koje mijenjaju sustave i utječu na mase ljudi. Po 15-tak godina u jednom znaku suptilno svojim tranzitom utječe na sve ljude, a na plutonske tipove najčešće iz dubine, skriveno i kroz njihovu intuiciju.

STRIJELAC – JUPITER

Ova dobričina među planetima samo se poželjeti može. Gdje god se nađe oplođuje, širi horizonte, jer je i sam kao planet najveći i vruć. Topao, dobrodušan, tolerantan, zna uživati, ali obično s mjerom. Takvi su Strijelci – otvoreni, pravedni, pristupačni. Jupiter ima ciklus od 12 godina, pa svake godine mijenja znak. Strijelci su podložni njegovom tranzitu koji obično djeluje posljedično jer mu treba malo vremena da se izrazi i zaživi. Čak i ako je u izazovnim aspektima, ne donosi razaranje, nego neki problem koji se mudrim pristupom više manje može riješiti. Većini nas ovo je dragocjen planet.

JARAC – SATURN

Spor, poseban, pomalo hladan, ali prelijep sa svojim prstenovima koji ostvaruju potrebnu distancu. Ovo je planet mudrosti i veliki učitelj. Nije se lako hrvati s njim jer uvijek traži napore, odricanja, suzdržavanja, trud i nepopustljivost, ali u konačnici bez njega nema sazrijevanja. Takva je i priroda Jarca, najizdržljivijeg znaka Zodijaka. Bez ovih ljudi svijet bi izgledao trivijalno. Tko ima loše postavljenog Saturna nedostaje mu osnovne ozbiljnosti i upornosti za neka značajnija postignuća koja imaju trajniju vrijednost. Njegov ciklus od 29,5 godina ukazuje na cikluse životnog sazrijevanja, pa čovjek obično prođe dva do tri kruga Saturna kroz život. Jarci posebno osjete njegove tranzite, ali i svi ostali, a pogotovo na bitnim mjestima. Bez njega nema odrastanja, ali u konačnici izgrađuje i formira karakter i čini svijet boljim i kvalitetnijim.

VODENJAK – URAN

Što reći o Uranu čiji je ciklus od 84 godine jedinstven i po tome što je ovo jedini planet čija je os ekliptike položena gotovo na putanju, pa se on okreće poput svrdla i tvrdoglavo obilazi Sunce? Uvijek poseban, drukčiji od drugih, iznenađujući. Takvi su i Vodenjaci, a svaki izazovan tranzit Urana oni osjete više nego drugi znaci i to obično kroz neki iznenadni događaj nakon kojeg je sve riješeno. Ovdje nema promišljanja, nego se obično radi o djelovanju u trenutku. Svakih sedam godina Uran mijenja znak, pa djeluje i generacijski (obilježava generacije). No većina Vodenjaka i individualno, kao osobe, imaju njegovu blic intuiciju kad u trenu predosjete neki događaj.

RIBE – NEPTUN

Neptun je planet pun magle, ali iznimno lijep i privlačan. Može zavesti i uvesti u labirint iluzije i mašte, tako da se kasnije izgubimo i ne znamo izaći. Idealan vladar Riba. Spor je, te godinama boravi u jednom znaku, a njegov tranzit osjeti se na podsvjesnoj razini. U izazovnim aspektima djeluje na psihu stvarajući zamke, nerealne procjene ili potencira sklonost drogama, lažima, obmanama. Zato je važno razvijati osjećaj za realnost i činjenice, a maštu pametno koristiti u konstruktivnom pravcu kroz umjetnost ili slična djelovanja.

ehoroskop.net

Facebook komentari