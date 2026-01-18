MJESEČNI HOROSKOP ZA VELJAČU/FEBRUAR 2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Ovnovi, imat ćete snažan zamah za karijeru kroz kontakte, udruge, društvene mreže. Pomrčina 17.2. može donijeti novu poslovnu suradnju ili promjenu smjera kroz tim. Financijski, mogući su troškovi i ulaganja vezana uz dom, stan, obitelj – bolje je refinancirati, pregovarati stare ugovore ili ulaganja nego otvarati potpuno nove priče. Pri kraju mjeseca pazite na potpisivanje ugovora i skrivene stavke u papirima. Rakovi, za vas je ovaj mjesec emocionalno intenzivan, ali i financijski važan. Pun Mjesec u Lavu 1.2. osvjetljava polje vlastite vrijednosti. Pomrčina 17.2. u Vodenjaku zahvaća zonu zajedničkih resursa, kredita, nasljedstava, intimnosti i psiholoških procesa pa se može pokrenuti priča oko financijskog dogovora s partnerom, bankom ili obitelji, ali i dublje emotivno čišćenje. Ljubav u prvim danima može biti pomalo zahtjevna. Venera u Vodenjaku traži iskrenost, ali i zdravu distancu – više prostora, manje kontrole.

Veljača/februar 2026. je astrološki dosta nabijen mjesec. Počinjemo s punim Mjesecom u Lavu 1.2. na 13° Lava, koji diže teme srca, hrabrosti i autentičnog izražavanja.

Zatim 17.2. nastupa mlad Mjesec na 28° Vodenjaka, ujedno i anularna pomrčina Sunca – jak reset u području budućih planova, mreža i kolektivnih promjena. Sunce je u Vodenjaku do 18.2., a zatim ulazi u Ribe. Merkur ulazi u Ribe 6.2., Venera 10.2., a od 26.2. Merkur u Ribama kreće retrogradno do 20.3. pa zadnji dio mjeseca traži usporavanje, reviziju planova i više oslanjanja na intuiciju nego na „čiste činjenice“.

Jupiter je retrogradan u Raku cijeli mjesec, što nas kolektivno vraća na teme doma, obitelji i emocionalne sigurnosti, dok Uran u kasnom Biku nakon zaokreta iz retrogradnog hoda početkom mjeseca ponovno pokreće promjene u financijama i resursima.

Najdublji pomak je Saturn–Neptun konjunkcija na samom početku Ovna 20.2., koja spaja idealizam i realnost i otvara dugoročni ciklus redefiniranja identiteta i odgovornosti. Pluton nastavlja prolaz kroz rane stupnjeve Vodenjaka pa se sporije, ali snažno mijenja način na koji funkcioniraju društvo, tehnologija i zajednice.

Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

OVAN

Veljača/februar vam otvara novu fazu kroz Saturn–Neptun u vašem znaku: stara slika o tome tko ste i što možete polako se raspada, a umjesto toga gradite trjezniju, ali i hrabriju verziju sebe. Ovaj proces je spor, ali se sada jasno osjeti – kao da morate stati iza svojih ideala, ne samo pričati o njima. Pomrčina 17.2. aktivira područje prijatelja i timova pa se može pojaviti nova grupa, projekt ili publika koja vas gleda kao lidera. Pun Mjesec 1.2. u Lavu podebljava temu srca, djece, kreativnosti – nešto što volite traži da ga shvatite ozbiljnije.

Ljubav ide od društvene prema tihoj: prvih desetak dana Venera i Mars u Vodenjaku vas guraju prema online poznanstvima, zajedničkim projektima i ljubavi kroz “ekipu”. Šanse za simpatiju unutar kruga prijatelja su jake.

Nakon 10.2., s Venerom u Ribama i kasnije Merkurom retrogradnim u istom znaku, ljubavni fokus odlazi u podsvijest: stare priče, nedovršeni odnosi, snovi i tajne simpatije se vraćaju. Dobar period za unutarnje čišćenje, ali ne i za krupne odluke o vezi zadnjih dana mjeseca.

Poslovno, Mars i Pluton u vašoj zoni planova i mreža daju snažan zamah za karijeru kroz kontakte, udruge, društvene mreže. Pomrčina 17.2. može donijeti novu poslovnu suradnju ili promjenu smjera kroz tim.

Financijski, retrogradni Jupiter u Raku naglašava troškove i ulaganja vezana uz dom, stan, obitelj – bolje je refinancirati, pregovarati stare ugovore ili ulaganja nego otvarati potpuno nove priče. Pri kraju mjeseca, s retrogradnim Merkurom u 12. polju, pazite na potpisivanje ugovora i skrivene stavke u papirima.

BIK

Kod vas se fokus vrti oko reputacije, karijere i pitanja “kako me svijet vidi”. Sunce, Venera, Mars i Pluton većim dijelom mjeseca prolaze kroz vaše polje statusa pa možete biti u centru pozornosti, ali i pod većim pritiskom očekivanja.

Pomrčina u Vodenjaku 17.2. označava preokret u karijeri: promjena pozicije, šefa, smjera ili javnog imidža. Pun Mjesec u Lavu 1.2. stavlja naglasak na dom i obitelj; balans privatnog i profesionalnog postaje realno pitanje, ne teorija.

U ljubavi, prvih desetak dana postoji napetost između posla i odnosa – lakše je biti “u glavi” nego u srcu. Ako ste u vezi, partner može tražiti više pažnje dok ste vi okupirani karijerom. Od 10.2. Venera prelazi u Ribe u vaše polje prijatelja i mreža pa se emotivni život opušta: moguća je romansa kroz društvo, zajedničke interese, radionice ili online zajednice. Za solo Bikove ovo je lijep period za “mekšu” vrstu zbližavanja, bez prisile.

Što se tiče posla i novca, retrogradni Jupiter u Raku naglašava komunikacije, ugovore, učenje i kraća putovanja – stari klijent se može vratiti, stari dogovor obnoviti ili napokon naplatiti nešto što stoji odavno. Dobro je revidirati cijene, ponude i način komunikacije s klijentima.

Mars u Vodenjaku vas gura da budete ambiciozniji, možda čak malo rizičniji u poslovnim potezima, ali pred sam kraj mjeseca, kad Merkur krene retro u Ribama, izbjegavajte nagle promjene ugovora i nejasne poslovne ponude koje dolaze “preko veze”.

BLIZANCI

Kod vas veljača/februar donosi snažnu nijansu širenja – mentalno, obrazovno i geografski. Sunce, Venera, Mars i Pluton u zračnom znaku Vodenjaka podržavaju vaš element: lakše se povezujete s ljudima iz drugih gradova, kultura, interesnih grupa. Pomrčina 17.2. otvara novi ciklus vezan uz studij, putovanja, mentorstva ili objavljivanje nečega što radite. Pun Mjesec u Lavu 1.2. osvjetljava teme komunikacije i ugovora: neka odluka, dogovor ili važan razgovor dolazi do kulminacije.

Ljubav ima dozu avanture. U prvoj polovici mjeseca, Venera u Vodenjaku podržava veze na daljinu, upoznavanja preko interneta, učenja ili seminara. Ako ste u vezi, dobro je zajedno planirati putovanje ili zajednički projekt koji vas intelektualno hrani.

Nakon 10.2., s Venerom u Ribama na vrhu karte, ljubav se lakše isprepliće s karijerom – simpatija s posla, suradnja koja preraste u nešto više ili partner koji prolazi poslovne promjene na koje se morate prilagoditi. Pred kraj mjeseca, s Merkurom retro u istom području, izbjegavajte miješanje privatnog i poslovnog bez jasnih granica.

Financijski, Jupiter retro u Raku prolazi kroz vaše polje novca iz rada i resursa – naglasak je na tome kako zarađujete, koliko cijenite svoje znanje i pregovaračku moć. Odlično je vrijeme za reviziju cijena, budžeta, ali manje za rizična ulaganja.

Poslovno, Mars u Vodenjaku daje snažan zamah za sve što uključuje učenje, predavanje, marketing, izvoz, online rad. Krajem mjeseca usporite s novim projektima dok se ne razbistri što točno želite, jer će retrogradni Merkur u Ribama lako donijeti zbrku u rokove, mailove i dogovore.

RAK

Za vas je ovaj mjesec emocionalno intenzivan, ali i financijski važan. Pun Mjesec u Lavu 1.2. osvjetljava polje vlastite vrijednosti – tema: koliko dajete, koliko dobivate i gdje trošite energiju, ali i novac, na ono što vas zapravo ne hrani. Pomrčina 17.2. u Vodenjaku zahvaća zonu zajedničkih resursa, kredita, nasljedstava, intimnosti i psiholoških procesa pa se može pokrenuti priča oko financijskog dogovora s partnerom, bankom ili obitelji, ali i dublje emotivno čišćenje.

Ljubav u prvim danima može biti pomalo zahtjevna jer se otvaraju teme povjerenja, ljubomore, dugova iz prošlih odnosa. Venera u Vodenjaku traži iskrenost, ali i zdravu distancu – više prostora, manje kontrole.

Nakon 10.2. Venera prelazi u Ribe, što za vas donosi romantičniji, mekši period: putovanja u dvoje, dublje razgovore o smislu veze, zajedničke duhovne ili kreativne teme. Ako ste solo, veći su izgledi da nekoga upoznate kroz tečaj, put, predavanje ili na internetu.

Poslovno i financijski, retrogradni Jupiter u vašem znaku je snažan, ali traži mudro upravljanje. Ovo je odličan period za vraćanje samopouzdanja i ambicija, ali kroz revidiranje starih odluka: što ste obećali sebi prošlog ljeta, a niste proveli; što ste preuzeli, a ne nosi plod?

Mars u Vodenjaku može donijeti neplanirane troškove, ali i hrabrost da se uhvatite u koštac s dugovima, kreditima ili promjenom načina ulaganja. Pred kraj mjeseca s retro Merkurom u Ribama bolje je odgoditi potpisivanje većih financijskih ugovora, ako imate izbora.

LAV

Kod vas je priča vrlo osobna: pun Mjesec u vašem znaku već 1.2. traži da se izjasnite tko ste, što želite i gdje više ne pristajete na kompromise. To može biti kulminacija procesa koji traje od ljeta – preispitivanje identiteta, izgleda, uloge u odnosima.

Ovaj mjesec je usto izrazito partnerski obojen: Sunce, Venera, Mars i Pluton u Vodenjaku aktiviraju vaše polje veza pa nije neutralno ni u ljubavi ni u poslovnim partnerstvima. Pomrčina 17.2. može donijeti novi odnos, pojačati postojeći ili donijeti preokret u staroj dinamici.

Ljubav vam ne da mira. U prvoj polovici mjeseca odnosi su življi, ali i napetiji – brzo se oduševite, brzo planete, ali i brzo ulazite u rasprave. Ovo može biti sjajan period za “reset” veze kroz iskren razgovor, no važno je da ne forsirate dramu.

Nakon 10.2., kad Venera pređe u vaše polje intimnosti, odnos ide dublje: više strasti, ali i više osjetljivosti. Ako ste solo, moguća je jaka privlačnost prema nekome tko vas pogodi “u živac”, ali pri kraju mjeseca s Merkurom retro budite oprezni s idealiziranjem i miješanjem financija s romantikom.

Poslovno, partnerstva i ugovori su u fokusu. Ovo je dobro vrijeme za pregovore, redefiniranje suradnji i ulazak u nove projekte, osobito oko pomrčine 17.2., ali pazite da ne preuzmete previše. Jupiter retro u Raku radi u vašem pozadinskom polju – tajne, podsvjesne teme, ali i skriveni saveznici. Možete dobiti podršku “iza kulisa”, ali i shvatiti gdje sami sabotirate svoj uspjeh. Što se novca tiče, uz Jupiter u znaku iza vašeg, financijski rast više dolazi kroz povjerenje u dugoročne planove i povlačenje iz toksičnih situacija nego kroz brze poteze.

DJEVICA

Za vas je ovaj mjesec praktično, ali i zdravstveno obojen. Sunce, Mars i Venera većim dijelom mjeseca prolaze vašim poljem rada, rutine i tijela. Možete imati više posla, ali i više potrebe da složite dnevni raspored, prehranu, brigu o zdravlju.

Pun Mjesec u Lavu 1.2. aktivira vaše “zakulisno” polje – nešto što je do sada bilo u pozadini, bilo da je riječ o emociji, projektu ili navici, traži da se prizna i otpusti. Pomrčina 17.2. može donijeti promjenu posla, radnog mjesta, kolektiva ili režima rada.

Ljubavno, mjesec kreće pomalo skriveno: do 10.2. Venera je u vašem polju svakodnevice pa simpatije mogu izrasti kroz posao, svakodnevne kontakte ili rutinske situacije. Nakon toga, Venera ulazi u Ribe u vaše polje odnosa i tu postaje zanimljivo – posebno za one u vezama ili brakovima.

Odnosi mogu postati mekši, romantičniji, ali i osjetljiviji na neizgovoreno. Pred kraj mjeseca Merkur, vaš vladar, kreće retrogradno upravo u tom polju, pa je realno očekivati povratak starih tema, bivših partnera ili starih rasprava. Dobro za rješavanje nerazjašnjenog, loše za donošenje konačnih odluka u zadnjim danima veljače.

Poslovno, ovo je mjesec u kojem se lako preopteretiti. Mars u polju rada diže tempo pa je ključno da ne sagorite. Dobro vrijeme za reorganizaciju sistema, alata i načina rada. Jupiter retro u Raku naglašava mreže, prijatelje i suradnike – stari kontakti mogu postati ključni za nove prilike, posebno financijske. Kada je novac u pitanju, bolje prolaze sustavna štednja, racionalni troškovi i ulaganja u znanje, nego impulzivni potezi.

VAGA

Ovaj mjesec vam donosi jednu od kreativnijih kombinacija u godini. Snažan naglasak na Vodenjaku pali vaše polje ljubavi, djece, hobija, samopouzdanja. Pomrčina 17.2. može označiti početak nove ljubavne priče, začeće, važnu odluku oko djece ili hrabriji izlazak na scenu s nekim svojim talentom.

Pun Mjesec u Lavu 1.2. aktivira polje prijatelja – stari krug se može promijeniti, netko odlazi, netko novi dolazi, ili shvaćate da trebate drugačiji tip ljudi oko sebe.

Ljubav je jaka tema, osobito za solo Vage. Do 10.2. Venera u Vodenjaku stvara prilike za upoznavanja kroz društvene mreže, izlaske, kreativne projekte i sve što vam vraća radost života. Ako ste u vezi, ovo je dobar period za zajedničke aktivnosti koje nisu “samo obaveze”.

Nakon 10.2. Venera prelazi u vaše polje rada i zdravlja – fokus se malo spušta na svakodnevicu, pa se odnosi testiraju kroz vrlo praktične stvari: tko što radi, tko što nosi, koliko ste stvarno tim. Pred kraj mjeseca, s Merkurom retro u istom polju, povucite ručnu s kritikama i savjetima – lako je pretjerati.

Što se tiče posla i novca, retrogradni Jupiter u Raku stoji visoko u vašoj karti i govori o karijeri. Ovo je period za povratak na stare ambicije, preispitivanje smjera i razmišljanje o dugoročnim ciljevima. Možete dobiti priznanje za nešto što ste radili ranije ili konačno vidjeti rezultate truda. Financijski, dobro je pregovarati o uvjetima rada, statusu, ali i jasno postaviti granice vezano uz odgovornosti. Budući da je Saturn–Neptun u Ovnu nasuprot vašem znaku, partnerske priče – osobne i poslovne – dugoročno se redefiniraju; veljača/februar donosi prve ozbiljne nagovještaje tih promjena.

ŠKORPION

Za Škorpione je veljača/februar mjesec temelja: dom, obitelj, stanovanje, korijeni – sve to ulazi u fokus. Sunce, Venera, Mars i Pluton u Vodenjaku tranzitiraju područje doma pa se mogu pokrenuti pitanja selidbe, renovacije, obiteljskih odnosa ili unutarnjeg osjećaja sigurnosti.

Pomrčina 17.2. naglašava upravo tu temu: nešto staro u vašoj obiteljskoj dinamici može se zaklopiti, a otvoriti prostor za novi početak. Pun Mjesec u Lavu 1.2. stoji visoko na vrhu karte i potencira vidljivost u karijeri, ali i pritisak odgovornosti.

Ljubavno, prva polovica mjeseca može donijeti napetosti ako su neriješene obiteljske teme utjecale na odnos. Venera u polju doma često donese period kad se više boravi u domu, ali i kad se emotivne situacije iz prošlosti vrate. Nakon 10.2. Venera prelazi u Ribe u vaše polje ljubavi, kreativnosti i djece – tu se priča znatno omekšava.

Šanse za zaljubljivanje, obnovu strasti ili zajednički kreativan projekt su vrlo dobre. Pred kraj mjeseca s Merkurom retro u tom istom sektoru može se vratiti stara ljubav ili stara tema s postojećim partnerom, ali sada imate šansu pristupiti joj drukčije.

Poslovno, Jupiter retro u Raku otvara vrata širenja kroz inozemstvo, edukaciju, izdavaštvo ili rad s ljudima iz drugih kultura, ali više kroz reviziju nego kroz potpuno nove priče. Možda se vraća stari projekt, fakultet, certifikat ili klijent. Financijski potencijal dolazi kroz dugoročne planove, ne kroz brze skokove. Mars u polju doma traži da investirate energiju u praktične stvari: popravke, organizaciju, čišćenje, ali i postavljanje granica s obitelji kako biste imali prostora za posao.

STRIJELAC

Veljača/februar vam pojačava mentalni promet. Sunce, Venera, Mars i Pluton u Vodenjaku prolaze kroz vaše polje komunikacije, pisanja, kratkih putovanja i svakodnevnih kontakata. Ideja je puno, razgovora još više. Pomrčina 17.2. može donijeti novi ugovor, važnu odluku, potpis, ali i tehnički skok – npr. prelazak na novi alat, platformu ili način rada. Pun Mjesec u Lavu 1.2. naglašava teme svjetonazora, učenja, putovanja – nešto oko čega ste dugo dvojili sada postaje jasnije.

Ljubavno, prvih desetak dana mjeseca bliži odnosi mogu ići preko uma: flert kroz poruke, intelektualno povezivanje, puno priče. Nakon 10.2. Venera odlazi u Ribe u vaše polje doma pa odnos prelazi u intimniji ton.

Više vremena kod kuće, razgovori o zajedničkom životu, selidbi, obitelji. Za solo Strijelce, potencijal je za upoznavanje nekoga preko susjeda, rodbine ili kroz lokalnu zajednicu, a kasnije mjeseca netko iz prošlosti se može javiti dok je Merkur retro u Ribama – osobito netko tko je bio “domaća” priča.

Poslovno, retrogradni Jupiter u Raku prolazi kroz vaše polje zajedničkih resursa, kredita, poreza pa je ovo vrlo dobar period za preispitivanje financijskih obaveza, refinanciranje, vraćanje dugova ili dogovaranje boljih uvjeta.

No za nova zaduženja pričekajte jasniji period nakon završetka retrogradnosti. Mars u zoni komunikacije diže tempo – lako potpisujete previše, obećate previše pa na kraju nemate vremena. Pred kraj mjeseca, s Merkurom retro u polju doma, pazite na nesporazume oko ugovora, vlasništva i obiteljskih dogovora.

JARAC

Kod vas je ovaj mjesec vrlo konkretan po pitanju novca i resursa. Sunce, Venera, Mars i Pluton u Vodenjaku prolaze kroz vaše polje zarade, vlastite vrijednosti i materijalnih prioriteta. Pomrčina 17.2. može donijeti promjenu izvora prihoda, novi način naplate, promjenu cijena ili stav prema trošenju. Pun Mjesec u Lavu 1.2. dotiče zajedničke resurse, dugove i intimnost – netko drugi može povući potez koji utječe na vašu financijsku ili emocionalnu sigurnost.

Ljubav je u velikoj mjeri vezana uz realne teme. Do 10.2. Venera u polju novca često donosi potrebu za osjećajem da “vrijedite” i da to partner vidi, ali i vrlo konkretne poklone, ulaganja u zajedničke stvari ili rasprave oko troškova.

Nakon 10.2. Venera u Ribama seli fokus na komunikaciju – poruke, pozivi, kratka putovanja i svakodnevni razgovori postaju glavni kanal bliskosti. Pred kraj mjeseca, s retro Merkurom u istom polju, stari nesporazumi mogu ponovno isplivati, ali je i lakše jasno vidjeti gdje ste govorili jedno, a radili drugo.

Poslovno, Mars u Vodenjaku vas gura da se borite za bolju cijenu svog rada. Možete biti hrabriji u pregovorima o plaći, honoraru ili uvjetima. Retrogradni Jupiter u Raku stoji nasuprot vašeg znaka – u polju partnerstava – pa se poslovne i financijske prilike često vežu uz druge ljude: partnerstva, klijente, ugovore. Stari klijent se može vratiti, stari ugovor poboljšati.

No krajem mjeseca, s retrogradnim Merkurom, dobro je dvaput provjeriti sve brojke, rokove i stavke prije potpisivanja.

VODENJAK

Ovo je vaš mjesec u punom smislu te riječi. Sunce je u vašem znaku do 18.2., Venera do 10.2., Mars cijeli mjesec, Pluton u ranim stupnjevima – i sve to u kombinaciji s pomrčinom Sunca 17.2. u Vodenjaku. Ovo je snažan restart osobnog ciklusa.

Možete osjetiti nalet energije, ali i pritisak da donesete odluke koje odgađate godinama. Pun Mjesec u Lavu 1.2. stoji nasuprot vašeg znaka i osvjetljava odnose – tko je stvarno s vama, tko nije i gdje ste ulazili u kompromise na vlastitu štetu.

Ljubav je vrlo živa. U prvim danima mjeseca imate magnetski nastup – Venera, Mars i Pluton u vašem znaku pojačavaju privlačnost, ali i potrebu da u vezi budete potpuno autentični.

Za solo Vodenjake ovo je jedan od jačih perioda za ulazak u novu priču. Za zauzete, moguće su jake promjene dinamike – manje kompromisa, više iskrenosti. Nakon 10.2. Venera prelazi u vaše polje vrijednosti i zarade; ljubav se tad više prelama kroz praktične teme, zajedničke troškove i osjećaj da ste podržani u realnim potezima.

Što se posla i financije tiče, pomrčina u vašem znaku često nosi promjenu smjera – neki se projekt zatvara, drugi otvara. Mars vam daje ogromnu radnu energiju, ali i rizik da pregorite ako ne znate stati. Jupiter retro u Raku aktivira vaše polje rada i svakodnevice – stari projekti, kolege ili navike iz prošlosti mogu se vratiti, ali ovog puta znate bolje što vam koristi.

Financijski, dobro je proći kroz sve pretplate, ugovore i troškove koji “cure” iz svakodnevice te ih optimizirati prije nego što Merkur krajem mjeseca krene retrogradno i potencijalno stvori zbrku u računima.

RIBE

Za Ribe je ovo mjesec između starog i novog. Većinu mjeseca veliki naglasak je u vašem “skrivenom” polju: Sunce, Venera, Mars i Pluton prolaze kroz vaš prostor podsvijesti, povlačenja, završetaka. To može donijeti pojačane snove, intuitivne uvide, ali i potrebu za tišinom. Pomrčina 17.2. događa se baš u tom području pa se jedna životna faza tiho zatvara. 18.2. Sunce ulazi u vaš znak, 10.2. Venera također, a 26.2. Merkur kreće retrogradno u Ribama – sve oči su na vama, ali uz dozu konfuzije koju treba znati izdržati.

Ljubav se za vas događa istovremeno unutra i izvana. U prvim danima mjeseca, Venera u Vodenjaku može donijeti tajne simpatije, skrivene odnose ili nostalgiju za prošlim ljubavima.

Kako Venera 10.2. prelazi u vaš znak, ponovo se budite – više samopouzdanja, lakše privlačite ljude, lakše pokazujete osjećaje. Idealno za osvježenje postojećih veza i za solo Ribe koje su spremne izaći iz skrivališta. Pred kraj mjeseca, s Merkurom retro u vašem znaku, stara ljubavna priča se može neočekivano vratiti, ali i stari obrasci. Dobro vrijeme za introspekciju, ne za impulzivne odluke.

Što se posla i novca tiče, retrogradni Jupiter u Raku podržava vaše polje kreativnosti, djece, hobija – ovo je period kad se isplati vratiti se na stari talent, projekt ili ideju koja vas je veselila, a nikad nije ozbiljno zaživjela. Tu može biti i financijske koristi.

Mars u polju podsvijesti troši dosta energije ispod površine; lako radite iza kulisa, ali i lako sagorite ako ne odmarate. Pun Mjesec u Lavu 1.2. naglašava zdravlje i rutinu – tijelo jasno govori gdje su granice. S obzirom na nadolazeći Merkur retro krajem mjeseca, dobro je do tada složiti raspored, očistiti papirnate i digitalne kaose i olakšati si ožujak/mart.

Suzana Dulčić/ATMA

