Mlađak u Jarcu – vrijeme hrabrosti i novih početaka

Sada smo u prilici staviti točku iza jednog dijela naše prošlosti. Vidjeti još jednom sve ono što je bilo ili još uvijek jest. Saturn i Neptun na posljednjim stupnjevima Riba pokazuju nam moguće iluzije, zablude, slike koje smo stvorili u svom umu. Pokazuju nam stvarnost kakva ona jest. Maske polako padaju. Tajne se otkrivaju. Iscjeljuju se rane zadobivene kroz prošla iskustva.

Šest planeta putuje zajedno. Mars i Merkur na 26′ Jarca. Sunce i Mjesec na 28′ Jarca, dok se Venera približava Plutonu u Vodenjaku.

Astrološka slika je na ovaj mladi Mjesec koji se odvija 18.1. u 20 sati i 52 minute uistinu je posebna. Puna je energije, naboja, intenziteta.

Što nam reflektiraju ovi planetarni utjecaji?

Pozvani smo krenuti na put preuzimanja odgovornosti, sazrijevanja, ostvarenja novih životnih ciljeva i odrastanja.

Svemir nam uručuje pismo u kojem piše – čujem tvoje želje. Budi hrabar. Usudi se. Kreni tamo gdje želiš stići. Strahovi su razumljivi. No, ne daj da te zakoče i trajno zaustave u kretanju. Vrijeme čekanja polako se privodi kraju. Ulaziš u vrijeme kada imaš priliku probuditi, osvijestiti i pokrenuti sve ono što možeš, a tako je dugo bilo na čekanju.

Ponekad je potrebna i neka žrtva. Nešto se u našem životu približava kraju. Možda je to odnos, možda neki način koji više ne donosi rezultate, o čemu god da je riječ, dobro je dopustiti sebi osjećati sve što osjećamo i kroz taj proces polako otpuštati ono što ne ide dalje. Na taj način otvaramo prostor za nešto bolje i više.

Pred nama je cilj. Ambicija. Postignuće. Nešto što bismo željeli.

U tjednima pred nama dolaze informacije ili vode se važni razgovori koji nas potiču na aktivnost.

Možda još nema one konačne spremnosti. Tek se stvara unutar nas. Kao da je nešto u pripremi, možda još nedostaje motivacije, pa imamo dojam da smo negdje između starog i novog.

Kad se Saturn i Neptun postave na prvi stupanj Ovna, a što će biti 20. veljače, shvaćamo da nemamo izbora. Ili ćemo sami ili ćemo biti pogurani na izazovniji način.

Kiron iz znaka Ovna podsjeća nas na one obrasce ponašanja kojima odustajemo od sebe, umanjujemo se ili sebi oduzimamo pravo na postojanje. Pa se pojavi nesigurnost kad treba nešto učini, pa ljutnja koja nas frustrira… Samo se pokazuje ono što traži ozdravljenje i osnaživanje…

Uran na 27′ Bika daje ovom Mlađaku lijepe kvalitete oslobađanja i životnosti. Budimo se iz zimskog sna. Nešto nam odjednom postaje jasno. Vidimo budućnost novim očima. Hrabriji smo poduzimati na još neiskušane načine.

Dobivamo pozivnicu za novi život, za nova ostvarenja. Za ona postignuća koja nam daju više samopouzdanja. I vjerujem da svi to osjećamo na nekoj razini.

I zato izađi iz rutine, skini se s autopilota i pogledaj u sebe i svoj život. Što želiš ostvariti?

Julijana Oremović

