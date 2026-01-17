Kardiolozi izdvojili jedno voće koje povoljno djeluje na krvni pritisak

Visok krvni pritisak spada među najraširenije zdravstvene tegobe današnjice, a upravo je njegova tiha priroda ono što ga čini posebno opasnim. Kod mnogih ljudi godinama ne izaziva nikakve simptome, sve dok ne dovede do ozbiljnih i po život opasnih stanja.Kardiolog dr. Asimin Šema upozorava da posljedice mogu biti dramatične, a ističe da se povišen krvni pritisak može uspješno držati pod kontrolom uz kombinaciju pravilne ishrane i zdravijih životnih navika. Među namirnicama koje se posebno izdvajaju nalazi se jedno voće – nar.Redovna konzumacija nara povezuje se s poboljšanjem zdravlja krvnih sudova, zbog čega ga ljekari sve češće preporučuju kao jednostavnu i prirodnu podršku u regulaciji pritiska. Prema riječima kardiologa, nar ima i kratkoročne i dugoročne blagotvorne efekte.

Kardiologinja dr. Karol Vatson naglašava da je nar izuzetno bogat antioksidansima koji pomažu u sprječavanju oksidacije holesterola i smanjenju upalnih procesa u organizmu. Dr. Šema dodatno objašnjava da se ključ krije u snažnim biljnim spojevima koje nar sadrži.

Pored nara, ljekari preporučuju i zeleno lisnato povrće, bogato nitratima i vitaminom K.Na kraju, stručnjaci još jednom podsjećaju da povišen krvni pritisak često prolazi bez ikakvih upozoravajućih znakova, te da su redovno mjerenje krvnog pritiska, kao i kontrola holesterola i šećera u krvi, jedini pouzdan način za njegovo rano otkrivanje i prevenciju ozbiljnih komplikacija,piše Avaz

