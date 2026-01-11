5 horoskopskih znakova kojima ove godine dolazi ljubav

Određeni horoskopski znakovi imaju najveće šanse da se zaljube u 2026. godini jer su ove godine snažno pod uticajem Venere, Marsa i Jupitera, navodi Tarotto.

Da bi utvrdio tačne datume kada je sudbinska ljubav namijenjena ovim znakovima, Tarotoo je analizirao periode u kojima ove tri planete, povezane sa ljubavlju (Venera), strašću (Mars) i srećom (Jupiter), utiču na astrološke kuće povezane s ljubavlju i intimnošću.

1. Ovan

Studija je pokazala da je Ovan jedan od horoskopskih znakova koji ove godine privlače duboku ljubav.

Prema izvještaju, Venera će boraviti u 5, 7. i 8. kući Ovna, koje su najviše povezane sa novim vezama i romantikom, ukupno 131 dan.

Kada je riječ o ljubavi i odnosima, Ovan će gotovo pola 2026. godine imati sreću na svojoj strani, ali kako se navodi u izvještaju, najbolje vrijeme za Ovna da traži ljubav biće ljeto, pri čemu je najpovoljniji period za to od 14. juna do 9. jula.

2. Jarac

Jarac privlači duboku ljubav u 2026. godini zato što se Jupiter, planeta sreće i obilja, nalazi u njegovoj 7. kući partnerstava tokom čitave prve polovine godine.

Prema studiji, Jupiter utiče na nova poznanstva i donosi srećne prilike, koje će za ovaj zemljani znak biti prisutne čak 276 dana u ovoj godini, prenosi Your Tango.

Ipak, ako zaista želite da pronađete ljubav, možda bi bilo dobro da s potragom započnete što prije jer je najbolji period za to od 1. do 17. januara 2026. godine.

3. Ribe

U 2026. godini Ribama je suđeno da privuku pravu ljubav. Studija je pokazala da se Venera, planeta ljubavi, nalazi u njihovim kućama ljubavi tokom 109 dana, stvarajući najbolje šanse za ljubav i povezivanje.

U međuvremenu, Jupiter dodaje dozu sreće ljubavnom životu Riba tokom 111 dana.

Prema izvještaju, ljubav i privlačnost kod Riba dostižu vrhunac u periodu od 3. do 6. marta.

4. Vodolija

Prema izvještaju, Vodoliji je suđeno da privuče duboku ljubav u 2026. godini jer će Jupiter boraviti u njihovim kućama povezanim s ljubavlju tokom 165 dana, što čini gotovo polovinu godine posvećene novim vezama i razvoju odnosa.

Studija je takođe navela da Mars ove godine ima veliku ulogu, pri čemu planeta koja vlada strašću provodi 138 dana u Vodolijinim kućama povezanim sa ljubavlju.

Ipak, najpovoljniji period za ljubav za Vodoliju tokom cijele godine je od 24. januara do 10. februara.

5. Strijelac

Zbog Marsa, koji će boraviti u vašoj 5, 7. i 8. kući tokom 131 dana, studija je pokazala da vam 2026. godina donosi mnogo hemije i strasti.

Ipak, prema izvještaju, najbolji dani da se isprate ljubavne varnice biće u proljeće, tačnije u periodu od 7. do 30. marta.

