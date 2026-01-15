Razvodi, raskidi, pucanje veza, sve će se desiti vrlo brzo: 2 horoskopska znaka doživjet će ljubavni brodolom do jula 2026. godine

U prvoj polovini 2026. kosmičke promjene nemilosrdno testiraju ljubavne odnose, a za dva znaka istina izlazi na vidjelo i donosi raskide koji se više ne mogu izbjeći.

Prema astrološkim prognozama za prvu polovinu 2026. godine, dva horoskopska znaka bi mogla da se suoče sa najvećim ljubavnim lomovima, raskidima i razvodima. Promjene koje dolaze biće neminovne — a za mnoge i oslobađajuće.

ŠKORPIJA

Za Škorpije 2026. donosi bolna suočavanja sa istinom. Tajne izlaze na vidjelo, strasti se pretvaraju u sukobe, a odnosi koji su građeni na kontroli, posesivnosti ili prećutkivanju pucaju iznenada.

Mnogi pripadnici ovog znaka shvatiće da više nisu srećni i da ljubav ne može da opstane bez poverenja. Razvodi i definitivni raskidi biće česti, naročito u dugim vezama i brakovima.

VODOLIJA

Vodolije ulaze u godinu radikalnih ličnih promjena. Potreba za slobodom biće jača nego ikad, a odnosi koji ih guše ili ograničavaju postaju nepodnošljivi.

Partneri koji ne mogu da prate njihov novi tempo života biće ostavljeni bez mnogo objašnjenja. Ljubav puca zbog različitih životnih pravaca, a mnoge veze se završavaju naglo, bez povratka.

Zašto baš ova dva znaka?

U 2026. snažni planetarni uticaji guraju Škorpije ka emocionalnom čišćenju, a Vodolije ka potpunom ličnom oslobađanju. Ono što više nema smisla — neće preživjeti, piše naj žena.

