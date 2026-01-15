Svaštara

2026. je godina Vatrenog konja: Ovan na raskrsnici, Škorpija u vrtlogu događaja, Jarac na vrhu

7.3K  
Objavljeno prije 57 minuta

Pred nama je period snažnih odluka, lične transformacije i testova karaktera. Samo oni koji spoje hrabrost i disciplinu izaći će kao pobjednici.

 Shutterstock/Thanumporn Thongkongkaew

Godina Vatrenog Konja u kineskom zodijaku simbol je kretanja, snage i naglih preokreta. Ovo nije vrijeme za čekanje i odlaganje — 2026. traži da preuzmemo odgovornost za sopstveni život i napravimo odlučne korake napred.

Tarot karte dodatno potvrđuju ovu energiju: biće to godina u kojoj se brišu stare navike, raskidaju toksični odnosi i započinju potpuno novi životni ciklusi.

Ruska astrološkinja i tarot tumač Nastja Neskjučna poručuje: „Oni koji ostanu vjerni sebi i ne skreću sa svog puta, biće nagrađeni stabilnošću, rastom i osećajem lične pobjede.“

HOROSKOP ZA 2026. PO ZNAKOVIMA

OVAN – Godina sudbinskih odluka

Bićete stavljeni pred važne izbore, ali sve što odlučite vodi ka dugoročnoj stabilnosti.
Posao: Više odgovornosti, ali i šansa za ozbiljan iskorak.
Novac: Stabilan, ali ne rizikujte.
Ljubav: Posao može da stvori distancu – razgovor rešava sve.
Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

BIK – Mir, dom i emotivna sigurnost

Fokus se seli na porodicu i lične vrednosti.
Posao: Postepeni, ali sigurni uspesi.
Novac: Stabilni prihodi, moguća dodatna zarada.
Ljubav: Slobodni mogu upoznati sudbinsku osobu.
Zdravlje: Jačajte imunitet i ritam sna.

BLIZANCI – Konačno dolazi priznanje

Sve ono na čemu ste radili sada dolazi na naplatu.
Posao: Napredovanje i vidljivi rezultati.
Novac: Rast, ali pazite na troškove.
Ljubav: Odnosi postaju iskreniji i stabilniji.
Zdravlje: Više kretanja, manje sjedenja.

RAK – Godina srećnih vijesti

Ulazite u svijetliji životni period.
Posao: Velika prilika za napredovanje.
Novac: Stabilnost i dodatni prihodi.
Ljubav: Brak, beba ili ozbiljne veze.
Zdravlje: Boravak u prirodi vam prija.

LAV – Vrijeme da zasijate

Vaša energija i harizma su na vrhuncu.
Posao: Novi projekti i javni uspeh.
Ljubav: Strasti i nova poznanstva.
Zdravlje: Izbacite stres kroz fizičku aktivnost.

DJEVICA – Novi pravci i promjene

Oslobađate se starih ograničenja.
Posao: Moguća promjena karijere ili dodatna edukacija.
Novac: Stabilno, ali ulažite u znanje.
Ljubav: Nova osjećanja i više razumijevanja.
Zdravlje: Mentalni mir je ključ.

VAGA – Učite da čuvate svoje granice

Ne morate svima da ugađate.
Posao: Naporno, ali isplativo.
Novac: Oprez sa ulaganjima.
Ljubav: Razgovori riješavaju stare nesporazume.
Zdravlje: Pazite na pritisak i stres.

ŠKORPIJA – Godina pokreta i putovanja

Promene dolaze brzo i snažno.
Posao: Novi tim, stranci ili inostranstvo.
Novac: Dobici kroz nove projekte.
Ljubav: Strast kroz putovanja ili online kontakte.
Zdravlje: Obratite pažnju na cirkulaciju.

STRIJELAC – Lekcije strpljenja

Usporavanje donosi mudre odluke.
Posao: Spor, ali siguran napredak.
Novac: Bez rizičnih poteza.
Ljubav: Istina izlazi na površinu.
Zdravlje: Potrebna vam je detoksikacija.

JARAC – Godina velikih pobeda

Sve što ste gradili sada daje rezultate.
Posao: Napredovanje i priznanje.
Novac: Rast i stabilnost.
Ljubav: Velike životne odluke.
Zdravlje: Pazite na povrede zbog žurbe.

VODOLIJA – Novi početci i inspiracija

Kreativnost vam otvara vrata.
Posao: Uspjeh kroz ideje i komunikaciju.
Novac: Zarada kroz hobi ili umjetnost.
Ljubav: Nova, uzbudljiva veza.
Zdravlje: Uvedite zdrave navike.

RIBE – Intuicija vas vodi ka rastu

Godina ličnog razvoja i učenja.
Posao: Pisanje, edukacija i novi projekti.
Novac: Postepen, ali siguran rast.
Ljubav: Stabilna veza iz prijateljstva.
Zdravlje: Odmor i boravak pored vode.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh