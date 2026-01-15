SEDMIČNI HOROSKOP od 19.1. do 25.1. – Najsretniji znakovi će biti Jarac, Vodenjak, Strijelac

Ovan

LJUBAV: Vaš društveni i ljubavni život postat će malo običniji, no vama će to biti drago. Već ste se pomalo zasitili silnih izlazaka pa će vas ova mirnoća zapravo osvježiti. Slično će osjećati i vaša najdraža osoba, pa ni sklad neće izostati.

KARIJERA: Ovaj tjedan za neke od vas mogao bi donijeti preokret u poslu i karijeri. Neće biti ni lako ni glatko. Cijeli tjedan čekat ćete da se situacija razbistri, a kako dani budu prolazili sve će se činiti još zapetljanijim. Ipak, brzo ćete shvatiti što je na stvari.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

Bik

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj dane će najradije provoditi s njom. Oni u parovima prolazit će prolazno turbulentno razdoblje gdje će trebati pokazati dosta tolerancije i samokontrole. Neka ne ulaze u jalove rasprave. Radije se malo strpite, dobro je.

KARIJERA: Ništa nije slučajno, pa ni to da se baš vama događa mnogo toga što ne biste poželjeli nikome. Ipak, ono najgore je prošlo pa sad polako hvatate konce u svoje ruke. To će ići postepeno. Zato ne žurite, nego idite korak po korak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve će doći na svoje mjesto.

Blizanci

LJUBAV: Ozbiljnost vaših namjera prema drugoj strani ponekad će je uplašiti. Činit se da sad točno znate što želite i očekujete isto od voljene osobe. Ipak, trebat će malo više takta i strpljenja da se iskristaliziraju stavovi. Budite tolerantni.

KARIJERA: Nećete biti zadovoljni s prihodima jer mislite da možete više. Ograničenja će dolaziti zbog vanjskih okolnosti i nitko za sada ne može ubrzati stvari. Sagledajte realno što se može i povedite se za tim. Kroz ovo sazrijevate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Takt i diplomacija su vrijedne osobine. Koristite ih.

Rak

LJUBAV: Mnogi će se predati traču i uživati ogovarajući. Neće im pasti na pamet da su i oni i njihova ljubav možda meta nečijeg tuđeg trača. Zato bi bilo najbolje prvo počistiti u vlastitom dvorištu, a tek onda analizirati nečiju tuđi odnos. Razmislite.

KARIJERA: Pred vama su dani kad ćete vjerojatno imati priliku pokazati koliko ste kreativni u svojoj profesiji. Bit će to dobrodošao izazov koji ćete objeručke prihvatiti. Mnogi će tek sada shvatiti da imaju još neke talente. Budite svoji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odlično ćete surađivati s mladima.

Lav

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer vam pozicija planeta u tom smislu donosi manje atrakcija i poneku provokaciju. Zato budite mudri i staloženi koliko god možete. Ako vas partner povrijedi, ne uzimajte to previše k srcu. Proći će.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na istraživanja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke neispitane ili skrivene stvari. Neki će pokušati doseći svoje snove na sasvim originalan način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštat će vas umjetnički sadržaji.

Djevica

LJUBAV: Izazovna pozicija ljubavnih planeta u odnosu na vaš znaku učinit će vam ove dane zahtjevnim za ljubav. Mnogi će prepoznati svoj ideal koji su tražili ili će ga tražiti po pravim kriterijima. U svakom slučaju, nećete biti potpuno zadovoljni.

KARIJERA: Iako će vaši suradnici pokazivati određenu naklonost prema vama, teško ćete nalaziti zajednički jezik. Problem je u tome što obje strane žele dominirati, a u zajedničkom poslovanju to ne prolazi. Shvatite gdje vam je mjesto i tako se ponašajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom. On vas otvara.

Vaga

LJUBAV: Vaši osobni odnosi postepeno će se poboljšavati, ali ne toliko koliko možda očekujete. Bit ćete opušteniji i sretniji što je tako. Sve ono što vas je mučilo nekako će olabaviti pa će vam se činiti kao da ničega nije ni bilo.

KARIJERA: Svoj poslovni interes polako ćete prebacivati na proširivanje znanja, bilo u smislu novih sadržaja, bilo kroz suradnju s ljudima iz struke. Sad će se ostvariti neki zakonski temelji da možete zavrtjeti nešto u tom pravcu. Radite što više.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte žuriti.

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno će vam jednako važno biti kako organizirati zajednički život, ali i to kako se dobro zabaviti. Neki će tješiti voljenu osobu i uveseljavati je eliminirajući tako njene probleme. Pokazat ćete se kao odličan i suosjećajan zabavljač.

KARIJERA: Zaigranost i vještina ophođenja s drugima bit će vaše glavne osobine koje ćete pokazivati na radnom mjestu. Ovisno o vrsti posla, ili će vas tražiti ili prokazivati kao neozbiljnog. Uglavnom, držite se svoje profesije i onog što ona traži.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će krenuti na dijetu.

Strijelac

LJUBAV: Mnogi će se osjećati pomalo usamljeno, te će ih mučiti svakodnevne čežnje. Oni u vezama prolazit će jedno izazovno razdoblje kad će trebati dosta trezvenosti da izdrže. To neće trajati još dugo, zato jednostavno prođite kroz to.

KARIJERA: Vjerovat ćete da ste vi zaslužni za poboljšanje poslovnih rezultata. Ipak, to neće biti sasvim točno. I drugi su uložili jednako truda kao i vi. Stoga im to priznajte. Tako ćete dalje surađivati i raditi pravednije i mirnije. Onako kako i treba.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vodite računa o kriterijima u svemu.

Jarac

LJUBAV: Oni koji vole voljet će punim srcem, a druga strana će im uzvraćati malo manje intenzivno. Ipak, neka prihvate ono što imaju, jer nismo svi u paru uvijek u istoj fazi. Samci će osvajati brzo i lako. Dani su dobri za ljubav i društveni život.

KARIJERA: Funkcionirat ćete poput sportaša koji svoje treninge odrađuje s lakoćom. Mnogi će na svom poslu brusiti nove vještine i otkrivati detalje profesije. Bit će to još jedna faza učenja i napredovanja. Također ćete dobro surađivati s drugima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se kriterijima ljepote.

Vodenjak

LJUBAV: Idućih par dana vaša će ljubavna stremljenja biti uglavnom platonskog karaktera. Osjećat ćete doduše, sve veću potrebu za ljubavlju, ali i za tim da sanjarite o svojim idealima. Zbog toga će neki biti u dilemama da li izaći ili se povući.

KARIJERA: Suradnja s uglednim ili utjecajnim ljudima polako dolazi u prvi plan. Vi ćete biti kotač koji je važan u cijeloj igri. Zato ne budite preskromni, nego dopustite sebi da izrazite i svoje ambicije. Spoznajte svoju poziciju, a još više priliku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Širit ćete vedrinu oko sebe.

Ribe

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe koje srećete preko posla. Netko vas već određeno vrijeme promatra i pomalo čezne za vama. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, a obje strane težit će zajedništvu.

KARIJERA: Neki će započeti male kućne radove i uzeti nešto slobodnih dana da ih obave. Pokazat će se to kao pun pogodak. Oni koji ostaju na radnom mjestu morat će obaviti neke zaostatke ili male inventure koje su čekale. Ništa posebno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Baterije ćete napuniti hobijem, piše ehoroskop.net.

