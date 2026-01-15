3 znaka će imati sudbinski susret do 10. februara: Venera ulazi u Vodoliju

Ovaj astrološki položaj donosi drugačiji pogled na emocije, odnose i lične vrijednosti.

Neobični ljudi i nove ideje

Tokom ovog perioda emocije se izražavaju slobodnije, ali i racionalnije. U prvi plan dolaze prijateljstvo, razumijevanje i osjećaj ravnopravnosti. Privlače nas neobični ljudi, originalne ideje i veze koje izlaze iz ustaljenih okvira, dok posesivnost i ljubomora mogu djelovati opterećujuće i gušeće.

Ljubav bez ograničenja

Ljubav se sada doživljava kao prostor za lični rast, razmjenu misli i zajedničke ideale, a ne kao ograničenje ili obavezu. Venera u Vodoliji potiče iskrenost, autentičnost i hrabrost da u odnosima budemo svoji, čak i ako to znači odstupanje od očekivanja okoline.

Ovaj period posebno pogoduje sudbinskim susretima, iznenadnim zaljubljivanjima i neočekivanim preokretima u emotivnom životu, sve do 10. februara, prenosi Novi.

