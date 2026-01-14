Najprivlačnije žene možda dijele isti horoskopski znak

Ne onom savršenom i univerzalnom, nego onom koja se osjeti u prostoru – u stavu, energiji i načinu na koji neko nosi sebe.

Ako se vodimo astrološkim stereotipima, tri znaka stalno se izdvajaju kao simboli različitih tipova ženske privlačnosti.

Vaga

Kod Vage je ljepota pitanje mjere. Žene rođene u ovom znaku često ostavljaju dojam sklada – u izgledu, pokretima i načinu na koji se predstavljaju.

Njihova privlačnost je nenametljiva, ali postojana; rijetko šokira, gotovo uvijek ugodno iznenadi. Vaga zna kako izgledati lijepo bez da se previše trudi – i upravo je to njen adut.

Lav

Lavice privlače prije nego što išta kažu. Njihova ljepota proizlazi iz samopouzdanja, držanja i osjećaja da znaju ko su.

Imaju prisutnost koja se pamti: osmijeh, energiju i stav koji ne traže potvrdu. Kod Lava je teško razdvojiti izgled od osobnosti – jer jedno bez drugog ne funkcionira.

Škorpija

Škorpije rijetko ulaze u kategoriju “klasične ljepote”, ali gotovo uvijek ostaju zapamćene.

Njihova je privlačnost tiha, intenzivna i pomalo mračna.To je ljepota koja ne osvaja odmah, ali se s vremenom samo pojačava, prenosi Avaz.

